Hrvaški velikan, ki se mu je zahvalil Kek, v hudi krizi

Odigral je vso tekmo in lahko bil na koncu srečen, da Zagrebčani niso doživeli poraza, saj so gostitelji zatresli okvir vrat Dinama kar trikrat! Po poročanju hrvaških medijev je Dinamo ponudil eno najslabših predstav v tej sezoni. Pod vodstvom športnega direktorja Zorana Mamića, ki bo kot začasni trener vodil modre do konca sezone, sploh še ni zmagal. Podobno velja tudi za Ljubljančana, ki v "pokoronskem" obdobju še ni vpisal zmage. Prejšnji konec tedna je izgubil proti Hajduku (2:3), zdaj pa remiziral še v Pulju (0:0).

Rijeka je po dveh zaporednih zmagah, premagala je Dinamo Zagreb in Inter, ohranila teoretične možnosti za preboj na drugo mesto, ki prinaša kvalifikacije za ligo prvakov. Rečani so dva kroga pred koncem na četrtem mestu, za tretjeuvrščeno zagrebško Lokomotivo, s katero se bodo 1. avgusta udarili v finalu hrvaškega pokala, zaostajajo tri, za drugouvrščenim Osijekom, ki je v soboto presenetljivo izgubil v Varaždinu, pa štiri točke. Rožman ima lepe spomine na splitski Poljud. Do zdaj je vodil Rečane v prestolnici Dalmacije dvakrat in vknjižil dve zmagi z izjemno skupno razliko v zadetkih 6:0.

Josip Iličić (Atalanta)

Italija, 1. liga

Verona : Atalanta 1:1 (sobota)