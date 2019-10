Oblaku kapetanski trak spet ni prinesel sreče, Handanović z njim navdušil v Italiji #video

Mladi slovenski trener bo prvič vodil Amiens v pokalnem tekmovanju. V ligaškem pokalu bo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti Angersu, s katerim se je v tej sezoni že pomeril za točke in remiziral v gosteh (1:1). Elsnerjeva četa ni doživela poraza že štiri srečanja. Ko je Elsner v prejšnji sezoni v Belgiji vodil Union St. Gilloise, se je v pokalu uvrstil v polfinale in poskrbel za najboljši rezultat v pokalu v zadnji polovici stoletja!

Hrvaška, pokal, 1/8 finala

Varaždin - Rijeka, sreda 19.30