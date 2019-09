Selektor Kek razkril seznam. Kdo potuje v Skopje?

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek pravkar na Brdu pri Kranju predstavlja seznam kandidatov za kvalifikacijski tekmi za EP 2020 s Severno Makedonijo (10. oktobra v Skopju) in Avstrijo (13. oktobra v Ljubljani). Kek ni bistveno spreminjal zasedbe, ki je v začetku meseca ugnala Poljsko in Izrael. Odpadla sta le poškodovana Domen Črnigoj in Martin Milec.

🇸🇮 Preverite seznam slovenske reprezentance za kvalifikacijski tekmi s Severno Makedonijo in Avstrijo! #SrceBije pic.twitter.com/L5fjo9urZj — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 26, 2019

Do zelo pomembnega gostovanja, na katerem bo Slovenija v Skopju branila drugo mesto v kvalifikacijski skupini G - to odpira vrata do fantastičnega uspeha, nastopa na Euru 2020 -, sta le še dva tedna. Selektor Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam bojevnikov, s katerimi se bo prihodnji mesec odpravil na zahteven spopad z "nekdanjimi brati" iz nesrečno razpadle Jugoslavije.

Na njem za spremembo od prejšnjega seznama ni poškodovanega Domna Črnigoja in Martina Milca, ki ga zaradi zdravstvenih težav ni bilo na igriščih že skoraj mesec dni, vsi ostali pa so se ponovno znašli med skupino vpoklicanih igralcev, za katere selektor meni, da v tem trenutku predstavljajo najbolje, kar Slovenija v nogometu sploh ponuja.

Čast Prve lige Telekom Slovenije rešujeta kapetan Olimpije Nejc Vidmar in napadalec Maribora Luka Zahović, ki se bosta pred reprezentančno akcijo spopadla na sobotnem večnem derbiju v Stožicah.

Vrniti Makedoncem za remi v Ljubljani

Miha Zajc je proti Severni Makedoniji v Ljubljani dosegel edini slovenski zadetek, Benjamin Verbič pa na zadnji tekmi Kekove čete kar dva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Makedonci so spomladi pokvarili načrte Kekovi zasedbi (1:1), ki pa takrat v Stožicah ni odigrala tako uigrano, borbeno in zavzeto kot pred tedni proti Poljski in Izraelu. V skupini G, kjer lahko očitno z izjemo zadnjeuvrščene Stojanovićeve Latvije vsak namuči vsakogar, bo pot do točk, ki bi Slovenijo popeljale na Euro 2020, še zelo trnova. Na to opozarja tudi strateg iz Maribora, ki zavrača vsakršno evforijo in poudarja, da bo v makedonskem navijaškem kotlu zahtevno uresničiti cilj.

Po porazu v Celovcu je nanizal tri zmage, poskrbel za dvig navijaške evforije in se zavihtel na drugo mesto. Želi ga najmanj zadržati, če ne še izboljšati, saj je prednost vodilne Poljske skopnela le še na tri točke.

Kandidati za tekmi proti Severni Makedoniji in Izraelu: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Nejc Vidmar (Olimpija) Branilci: Jure Balkovec (Empoli, Ita), Miha Blažič (Ferencvaroš, Mad), Bojan Jokić (Ufa, Rus), Uroš Korun (Piast Gliwice, Pol), Miha Mevlja (Soči, Rus), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb, Hrv), Aljaž Struna (Houston Dynamo, ZDA) Zvezni igralci: Jaka Bijol (CSKA Moskva, Rus), Josip Iličić (Atalanta, Ita), Rene Krhin (Nantes, Fra), Jasmin Kurtić (Spal, Ita), Žan Majer (Lecce, Ita), Denis Popović (Zürich, Švi), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukr), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur) Napadalci: Robert Berić (St. Etienne, Fra), Roman Bezjak (Apoel Nikozija, Cip), Tim Matavž (Vitesse, Niz), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slk), Luka Zahović (Maribor)