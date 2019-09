Se bo Matjaž Kek držal preverjenega pravila?

Do zelo pomembnega gostovanja, na katerem bo Slovenija v Skopju branila drugo mesto v kvalifikacijski skupini G - to odpira vrata do fantastičnega uspeha, nastopa na Euru 2020 -, sta le še dva tedna. Selektor Matjaž Kek bo ob 14. uri na Brdu pri Kranju predstavil seznam bojevnikov, s katerimi se bo prihodnji mesec odpravil na zahteven spopad z "nekdanjimi brati" iz nesrečno razpadle Jugoslavije.

Vrniti Makedoncem za remi v Ljubljani

Miha Zajc je proti Severni Makedoniji v Ljubljani dosegel edini slovenski zadetek, Benjamin Verbič pa na zadnji tekmi Kekove čete kar dva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Makedonci so spomladi pokvarili načrte Kekovi zasedbi (1:1), ki pa takrat v Stožicah ni odigrala tako uigrano, borbeno in zavzeto kot pred tedni proti Poljski in Izraelu. V skupini G, kjer lahko očitno z izjemo zadnjeuvrščene Stojanovićeve Latvije vsak namuči vsakogar, bo pot do točk, ki bi Slovenijo popeljale na Euro 2020, še zelo trnova. Na to opozarja tudi strateg iz Maribora, ki zavrača vsakršno evforijo in poudarja, da bo v makedonskem navijaškem kotlu zahtevno uresničiti cilj.

Po porazu v Celovcu je nanizal tri zmage, poskrbel za dvig navijaške evforije in se zavihtel na drugo mesto. Želi ga najmanj zadržati, če ne še izboljšati, saj je prednost vodilne Poljske skopnela le še na tri točke.

Kandidati za zadnji tekmi proti Poljski in Izraelu: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Nejc Vidmar (Olimpija) Branilci: Jure Balkovec (Empoli, Ita), Miha Blažič (Ferencvaroš, Mad), Bojan Jokić (Ufa, Rus), Uroš Korun (Piast Gliwice, Pol), Miha Mevlja (Soči, Rus), Martin Milec (Maribor), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb, Hrv), Aljaž Struna (Houston Dynamo, ZDA) Zvezni igralci: Jaka Bijol (CSKA Moskva, Rus), Domen Črnigoj (Lugano, Švi), Josip Iličić (Atalanta, Ita), Rene Krhin (Nantes, Fra), Jasmin Kurtić (Spal, Ita), Žan Majer (Lecce, Ita)*, Denis Popović (Zürich, Švi), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukr), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur) Napadalci: Robert Berić (St. Etienne, Fra), Roman Bezjak (Apoel Nikozija, Cip)*, Tim Matavž (Vitesse, Niz), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slk), Luka Zahović (Maribor)

Okostje septembrskih junakov igra redno

Slovenska reprezentanca je v zadnjem nastopu po dramatičnem razpletu ugnala Izrael s 3:2. Foto: Grega Valančič/Sportida Kek se v oktobrsko akcijo najverjetneje ne bo podal s pretirano velikim številom novincev, ampak preverjeno zasedbo, s katero je ta mesec osvojil šest velikih točk v Ljubljani. Nadomestni kapetan Jan Oblak, ki je na začetku drugega polčasa proti Izraelu dokazal, da je vendarle iz mesa in krvi, za Atletico brani standardno dobro.

Aljaž Struna je odpravil zdravstvene težave, Miha Mevlja že igra (in celo dosega zadetke) za novega delodajalca iz Sočija, njegov soimenjak Miha Blažič ostaja obrambni steber madžarskega prvaka Ferencvaroša, Petar Stojanović blesti z Dinamom v Evropi, Jure Balkovec pa se je zasidral v začetni postavi Empolija in bi lahko vskočil, če bi kapetan Bojan Jokić, ki na zadnji tekmi Ufe ni igral, imel kakršnekoli težave ali pomisleke.

V zvezni vrsti je Jasmin Kurtić dokazana hrbtenica Spala, vedno bolje pa gre, kar zadeva tekmovalno formo, tudi Reneju Krhinu, ki je v sredo vpisal prvi nastop v tej sezoni za Nantes. Josip Iličić, tehnično najbolj nadarjen igralec te generacije, ostaja nosilec igre Atalante, Roman Bezjak, ki je v državnem dresu spominjal na zagrizenega maratonca z velikanskimi pljuči, igra pri novem trenerju Apoela bistveno več kot prej, Benjamin Verbić je eden poglavitnih stebrov napadalnega Dinama iz Kijeva, Andraž Šporar pa na Slovaškem zadeva kot za stavo in dokazuje, da je v najboljši strelski formi kariere. Okostje reprezentance, ki je razžalostilo Poljsko in Izrael v Stožicah, je tako pripravljeno na nove izzive.

Slovenski nogometaši so na zadnjih nastopih tako navdušili občinstvo, da so vse vstopnice za oktobrsko tekmo z Avstrijo že pošle. Dvoboj 13. oktobra v Stožicah je razprodan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vprašljivo je le zdravstveno stanje Domna Črnigoja, ki okreva po poškodbi gležnja, Miha Zajc pa zagotovo ne more ostati ravnodušen do skromne minutaže, ki mu jo v tej sezoni namenja trener Fenerbahčeja. Glede strelske forme je Tim Matavž v boljši formi kot Robert Berić, ne gre pa pozabiti na Denisa Popovića, ki je z dobrimi predstavami zaostril konkurenco v zvezni vrsti.

Kdo bi se še lahko pridružil?

Mladi Adam Gnezda Čerin je konec prejšnjega tedna debitiral v drugi nemški ligi. Foto: Žiga Zupan/Sportida Bi se lahko na seznamu znašel še kdo, ki ga prejšnji mesec ni bilo zraven? V Nemčiji je za Nürnberg debitiral mladi Adam Gnezda Čerin, na Nizozemskem odmevajo zadetki Harisa Vučkića, na Poljskem mojstrovine Saše Aleksandra Živca in marljivega Damjana Boharja, pri Slovanu je Kenan Bajrić postal nepogrešljiv obrambni steber, v ZDA je Antonio Delamea Mlinar ujel redno tekmovalno formo, v slovenskem prvenstvu so vedno bolj prepričljivi Rudi Požeg Vancaš, Rok Kronaveter in Dino Hotić, ki pa ga po drugi strani vleče k priložnosti, da bi zaigral za Bosno in Hercegovino … Ker se zmagovite ekipe v nogometu ne menja kar tako, bi lahko Kekov seznam ostal skoraj identičen prejšnjemu. Navsezadnje je od njega minil manj kot mesec dni.