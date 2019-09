Vstopnic za tekmo z Avstrijo ni več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometna zveza Slovenije sporoča, da so vstopnice za kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo med reprezentancama Slovenije in Avstrije razprodane. Četa Matjaža Keka bo v nedeljo, 13. oktobra, tako igrala pred polnimi tribunami stadiona v ljubljanskih Stožicah.

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostilo 12 evropskih držav, navdušila in se z zmagama nad Poljsko in Izraelom povzpela na drugo mesto skušine G. Po šestih odigranih tekmah ima Kekova četa na računu 11 točk za trio zmage, dva remijev in poraza. Tega ji je junija letos zadala prav Avstrija, ki je na Dunaju slavila z 1:0.

Do konca kvalifikacij Slovence čaka gostovanje v Severni Makedoniji (10. oktobra), pa nato domača tekma z Avstrijo (13. oktober), novembra pa še domač obračun z Latvijo (16. november) in za konec še gostovanje na Poljskem (19. november).

Na evropsko prvenstvo vodita prvi dve mesti v vsaki kvalifikacijski skupini.

