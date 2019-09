Drvel na vlaku smrti in preživel

Roman Bezjak je v ponedeljek zatresel izraelsko mrežo in pomagal Sloveniji do velikega preobrata.

Roman Bezjak je v ponedeljek zatresel izraelsko mrežo in pomagal Sloveniji do velikega preobrata. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski nogometni reprezentant Roman Bezjak ima ogromna pljuča. Vedno da vse od sebe in se razleti po igrišču, selektor Matjaž Kek mu popolnoma zaupa. "Tega mi ne bo mogel nikoli nihče očitati. Vse, kar mi bo lahko kdo očital, so zgrešene priložnosti." Tiste v 66. minuti dvoboja proti Izraelu na srečo ni zapravil. Pa čeprav sovraži "zicerje" …

Eden izmed junakov nevsakdanje dramatičnega kvalifikacijskega dvoboja za EP 2020 med Slovenijo in Izraelom (3:2) je bil tudi Roman Bezjak. Izkušeni napadalec ciprskega prvaka Apoel Nikozija je z zadetkom v 66. minuti vrnil Kekovo zasedbo v igro. izenačil je na 2:2, nato pa so gostitelji s pomočjo občinstva zmogli še toliko moči in natančnosti, da so v izdihljajih srečanja poskrbeli za popoln preobrat in sladko zmago Slovenije.

Od ponedeljka se lahko po novem z vsaj petimi doseženimi zadetki v dresu članske reprezentance pohvali 23 Slovencev. Na seznamu sta se po ponedeljkovi tekmi nad Izraelom (3:2) znašla tako dvakratni strelec Benjamin Verbič, kot tudi 30-letni Korošec, s katerim si je nekoč pri celjskem klubu delil slačilnico.

Veselje Benjamina Verbiča po zmagovitem zadetku v 90. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proti Izraelu se je izkazala nekdanja "celjska" naveza. Benjamin Verbič je prispeval dva zadetka, vi enega.

Res je, z Benijem (Benjamin Verbič, op. p.) sva se vpisala med strelce, a to je plod celotne ekipe. Čeprav tekma proti Izraelu z naše strani ni bila perfektna, veliko je bilo vzponov in padcev, smo vseeno zmagali. Najpomembnejše so tri točke. Igra ni bila popolna, rezultat pa je vrhunski. V prvem polčasu smo delali preveč napak. Dogajale so se zato, ker smo morali začeti voditi igro. Včasih, ko moramo to delati, naletimo na določene težave. Vemo, da lahko to izboljšamo. Za to si tudi prizadevamo.

Izrael vam je zlasti v drugem polčasu povzročal veliko težav.

Od prve sekunde drugega dela se je opazila razlika v njihovi igri. Spremenili so sistem, v obrambi niso več igrali s tremi branilci. Odločili so se za napadalno igro, mi pa smo v drugi polčas po vodstvu z 1:0 vstopili preveč mrtvo. Zelo hitro so nas kaznovali. Oba zadetka so dosegli po strelih zunaj našega kazenskega prostora, ker je bilo v njem preprosto preveč igralcev. Jan je imel tisto žogo (prvi zadetek Izraela, op. p.) pokrito in ni mogel reagirati bolje.

Treba je imeti veliko psihološko moč za preobrat, če sredi drugega polčasa zaostajaš z 1:2.

Bolje je, da vzameš tri točke na tak način, kot pa da bi vso tekmo napadali, nato pa izgubili. Vemo, da bi se lahko tekma obrnila tudi v drugo smer. Bili smo že v zaostanku in se morali odpreti. Če bi takrat prejeli še tretji zadetek, ne bi bilo več rešitve, a smo vse zdržali, verjeli do zadnjega in preobrnili rezultat.

V ponedeljek je napadalec Apoela odigral jubilejni 30. reprezentančni dvoboj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektorjeva napoved, da se boste bolj mučili proti Izraelu kot proti vodilnim Poljakom, se je uresničila.

Da, to smo vedeli že pred tekmo. Vedeli smo, da bomo naleteli na težave, takoj ko bomo vstopili v kazenski prostor. Ko so nas Izraelci v drugem delu pritisnili, se je to pokazalo še bolj. Najbolj je bilo pomembno, da smo si ustvarjali priložnosti. Lahko bi že prej povedli s 3:2, a se je vse zgodilo ob pravem času (smeh, op. p.).

Prispevali ste zadetek za 2:2. Izenačili ste le tri minute po drugem golu Izraela. Andraž Šporar vam je idealno pripravil priložnost, saj ste se znašli v dvoboju ena na ena z vratarjem gostov.

Sovražim "zicerje" (zrela, "stoodstotna" priložnost, ki zelo diši po zadetku, op. p.). Nisem igralec za "zicerje". Sami veste, da v nekaj letih nisem bil velikokrat uspešen pri njih. Lažje mi je zadeti v polno, ko se znajdem v nekoliko težjem položaju.

Po vašem izenačenju vam je vratar Izraela mojstrsko ubranil še en nevaren strel, nato je ukrotil tudi atraktivne škarjice Andraža Šporarja, do konca pa je ostalo le še nekaj minut. Ste takrat še verjeli, da je mogoča slovenska zmaga?

Tiste minute so spominjale na vlak smrti. Imeli smo priložnost, 20 sekund pozneje pa že Izraelci. Lahko bi se obrnilo tudi drugače. Ker smo lahko prihajali do njihovega gola in si ustvarjali priložnosti, čeprav smo imeli pogosto zadnjo podajo napačno ali pa nam jo je zagodlo kaj drugega, smo vseeno verjeli, da lahko dosežemo še tretji gol.

Pri Apoelu se mu je spremenilo življenje čez noč Korošec si nogometni kruh služi na Cipru, kjer bo z Apoelom igral skupinski del evropske lige. Foto: Reuters "V nogometu je tako, da se čez noč spremeni vse. Po porazu s Qarabagom smo zamenjali trenerja. Čez noč se je vse obrnilo, prišel je nov trener Thomas Doll, pri katerem sem vse tri tekme začel v prvi postavi. Uspelo nam je nemogoče, ko smo napredovali proti Qarabagu, odigrali smo dve super tekmi proti Ajaxu, na dveh tekmah dobili samo dva gola, kar je uspeh, ko veš, da je Ajax na prejšnjih petih tekmah dosegel 16 zadetkov. Ne slepimo se, da smo klub na ravni lige prvakov. Veselimo se skupinskega dela lige Europa," komaj čaka začetek evropskih spektaklov. Znašel se je v skupini s Sevillo, Dudelangom in znova … Qarabagom.

V zadnji reprezentančni akciji ste navdušili navijače z borbenostjo, pristopom, gorečo željo po zmagi. Vlada v slačilnici drugačna energija kot v prejšnjih mesecih?

Ne vem. Ko grem na igrišče, dam vedno vse za reprezentanco. Že od prej veste, da nisem ravno tehnični tip igralca, nisem tisti, da bo dal zadnji pas, se pa vedno razletim po terenu in dam vse od sebe. Tega mi nikoli ne bo mogel nihče očitati. Vse, kar mi bo lahko kdo očital, so zgrešene priložnosti, a se glede tega ne obremenjujem.

Bili ste nepopustljivi, tekli in se borili za "dva igralca".

Zavedamo se, da takrat, ko bomo dali prav vsi v ekipi vse od sebe, ne bodo izostali niti rezultati. Na koncu te vedno nekaj nagradi. Mene je z zadetkom. Imel sem še tri priložnosti, pri katerih bi lahko v določenem trenutku bolje reagiral, a vse se je zgodilo ob svojem času. Ob pravem času. Če bi se zgodilo prej, bi se morda končalo slabše za nas, kdo ve. Ah, pustimo to, raje se veselimo šestih točk.

Lani je okrog reprezentančne nogometne zgodbe vladalo že skoraj ravnodušje. Zakaj je zdaj drugače?

Neke stvari takrat niso bile prave. Ne vem, mogoče je bila kriva različna priprava na tekmo. V nogometu je vse povezano. Zadnji tak termin, ko smo srčno in borbeno v nekaj dneh odigrali dve tekmi, je bil proti Angliji in Slovaški. Leta 2016. Kar zadeva slabe rezultate v ligi narodov, lahko povem, da nam ta rang ekip vedno povzroča težave, ker smo prepuščeni sami sebi Ne moremo jim pustiti neke igre, zato imamo proti tem ekipam vedno težave.

Bezjak je s selektorjem Matjažem Kekom odlično sodeloval že na Reki, kjer sta osvojila kar nekaj lovorik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ste selektorju Matjažu Keku zapeli rojstnodnevno čestitko?

Smo, in to kar nekajkrat. Najprej že pri kosilu. Očitno je to prineslo srečo. Nismo pa zaradi tega, ker bi selektorja, pa tudi Jureta Balkovca, želeli obdariti z zmago, čutili kakšnega dodatnega bremena. Smo namreč profesionalci. Na vsako tekmo se moraš pripraviti, ne glede na to, kakšne stvari se dogajajo okrog nje. V tekmo smo vstopili dokaj mirni, čeprav se to na igrišču ni preveč opazilo. Tam smo imeli dobre in slabe trenutke.

Vaše sodelovanje z Matjažem Kekom pogosto obrodi sadove. Pri Rijeki vas je doživljal kot enega najpomembnejših členov ekipe, zdaj ste mu pomagali še do velikega reprezentančnega uspeha proti Poljski in Izraelu.

Dobro se poznava. Matjaž me pozna zelo dobro, sam lahko rečem podobno zanj. Najpomembneje je, da si ogleda tvoje klubske tekme. Na tistih dvobojih moraš pokazati, v kakšni formi si v danem trenutku, potem pa selektor odloči, kdo si zasluži priložnost.