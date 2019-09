Izraelec na spektakularen način potrdil Kekove besede. Sledi mu lahko le Messi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eran Zahavi, ki se je z golom izkazal tudi na ponedeljkovi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Sloveniji v Stožicah, je že v prvem klubskem nastopu po reprezentančnem premoru nadaljeval svojo noro strelsko formo in spet zablestel v najboljši kitajski nogometni ligi. Za svoj Guangzhou RF je zabil dva gola. Posebej spektakularen je bil tisti za zmago, ki ga je dosegel v 90. minuti.

"Vse, kar udari, gre v gol," je o Eranu Zahaviju po srečni zmagi s 3:2, ki jo je v ponedeljek izvlekel v Stožicah, izraelskemu napadalcu laskal takratni slavljenec, slovenski selektor Matjaž Kek. Govoril je seveda o spektakularnem golu iz 62. minute, ko je Zahavi po strelu od daleč premagal Jana Oblaka in poskrbel za vodstvo Izraela z 2:1.

Zahavi, ki je v šestih nastopih zabil neverjetnih devet golov in je najboljši strelec kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo, je njegove besede potrdil že v prvem klubskem nastopu po reprezentančnem premoru. V soboto je z Guangzhoujem RF gostil Tianjin Tianhai in pri zmagi z 2:1 zabil dva gola. Drugega za zmago v 90. minuti, to pa mu je uspelo na spektakularen način.

Mojstrovina Erana Zahavija v 90. minuti:

Toliko golov v letu 2019 je zabil samo še Messi

Zahavi je z 26 goli daleč najboljši strelec kitajske lige, v letošnjem letu pa je v klubski in reprezentančni majici zabil neverjetnih 33 golov v vsega 28 nastopih.

Enega več, kot jih je zmogel drugi najboljši strelec v letu 2019, argentinski zvezdnik Barcelone Lionel Messi, a je on za tak dosežek potreboval 10 nastopov več.