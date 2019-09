Sporočilo NZS, ki ga navijači slovenske reprezentance ne smejo prezreti

Privrženci slovenskega reprezentančnega nogometa si lahko od danes prisvojijo vstopnico za dvoboj, ki bo 13. oktobra zagotovo deležen ogromnega zanimanja. Slovenija bo gostila severno sosedo Avstrijo, eno največjih tekmic v boju za vodilni mesti v kvalifikacijski skupini G za Euro 2020, ki peljeta na veliko tekmovanje. Po šestih krogih so izbranci Matjaža Keka na izjemnem drugem mestu. Če bi zadržali to mesto do konca kvalifikacijskega ciklusa, bi Slovenija prvič po letu 2010 (SP v Južni Afriki) nastopila na velikem tekmovanju.

Bodo Stožice razprodane tudi proti Avstriji?

Slovenska reprezentanca si je z odličnima rezultatoma proti Poljski in Izraelu izboljšala možnosti v boju za uvrstitev na Euro. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Iz Nogometne zveze Slovenije (NZS) so sporočili, da je bila prva faza prodaje vstopnic namenjena izključno članom navijaške skupnosti Biti kot eno, ki šteje več kot 1.600 članov. Vsi preostali lahko od danes do 12. oktobra kupijo vstopnico v redni predprodaji po ceni 20 evrov. Študenti in dijaki lahko kupijo vstopnico za polovično ceno, na družinskem sektorju pa odrasli za dragoceni papir odštejejo 20, otroci do 14. leta pa deset evrov.

Če se ne bo ponovilo dogajanje pred tekmo med Slovenijo in Poljsko (2:0), ko je bil stadion razprodan že nekaj dni pred začetkom dvoboja, bo mogoče kupiti vstopnice za sosedski obračun tudi na dan tekme. Takrat bodo cene nekoliko višje. Na dan posamične tekme bo namreč za vstopnico treba odšteti 25 evrov, študent/dijak bo odštel 12 evrov, v družinskem sektorju pa 25 evrov odrasli, 12 evrov pa otroci do 14. leta.