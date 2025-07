Tretja polfinalistka grand slama v londonskem Wimbledonu je Iga Swiatek, ki je v četrtfinalu 6:2 in 7:5 premagala Ljudmilo Samsonovo. Za Poljakinjo, sicer zmagovalko petih grand slamov, je to sploh prvi polfinale v All England Clubu. V polfinalu se bo pomerila z boljši iz dvoboja Mira Andrejava - Belinda Bencic, ki še poteka.