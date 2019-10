Rožman nam je zaupal, kako se ima na Hrvaškem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Izziv, ki ga nisem mogel zavrniti." S temi besedami je svojo novo službo opisal mladi in prodorni slovenski trener Simon Rožman. Pred dobrimi tremi tedni je prevzel vodenje hrvaškega prvoligaškega kluba Rijeka, v soboto pa ga bo prvič vodil na gostovanju.

V prvem intervjuju za slovenske medije po prevzemu vodenja hrvaškega prvoligaša - za našo televizijo Planet TV - je priznal, da je z mesta trenerja Domžal odstopil zaradi izčrpanosti, ne zaradi zadnjih slabih rezultatov.

"Preprosto sem zaprl vrata. Zgodba, ki je bila narejena, je zame uspešna. Vzel sem si kratek premor. Potem pa je prišla ponudba, ki je preprosto ne moreš zavrniti," nam je povedal Simon Rožman, ko smo ga obiskali nad Kvarnerskim zalivom, kjer je v modernem nogometnem centru Rujevica skupaj s pomočnikom Alešem Kačičnikom vodil trening Rijeke. "To je klub na izjemni ravni. Pogoji za delo so odlično. Ekipa je dobra, kakovostna," je zelo zadovoljen s tem, kar ima na voljo na Hrvaškem.

Lepšo kariero omogočil 21 igralcem

Med tistimi, ki so zelo napredovali pri Domžalah pod vodstvom Simona Rožmana, je izstopal tudi Adam Gnezda Čerin. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tretjega septembra je odstopil s klopi takrat zadnjeuvrščenih Domžal. O tem, kaj je šlo poleti narobe v Domžalah, ni več razmišljal. V treh letih je z Domžalami dobil polovico vseh tekem, osvojil pokalno lovoriko, v Evropi na primer izločil Freiburg.

"Šlo je za lepo obdobje, ne samo rezultatov. Mislim, da je šlo od nas 21 igralcev naprej na boljše. Rekordni prestopi v tem prestopnem roku so bili plod triletnega dela. In normalno je, da po tem rezultati upadejo," je pojasnil, kaj je šlo narobe v Domžalah, s katerimi je osvojil tudi pokalno lovoriko in bil dolgo časa najmlajši prvoligaški trener.

Zdravje mu ni omogočalo, da bi nadaljeval zgodbo

Rujevica je nogometni dom hrvaškega prvoligaša Rijeka, ki v tej sezoni brani naslov pokalnega zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida Gotovo bi mu šlo pri Domžalah na bolje, a je bil, priznava, povsem izmučen. "Enostavno sem bil izčrpan in nisem želel nadaljevati oziroma lahko celo rečem, da nisem bil sposoben, neko zdravstveno stanje mi ni omogočalo, da bi zgodbo nadaljeval," je dejal. Vodstvo Rijeke od njega ne zahteva naslova hrvaškega prvaka, temveč vzgajanje in prodajanje mladih talentov. Kar je uspešno počel v Domžalah.

"Tu ni vizija na podlagi enega tedna, ampak gre za dolgoročni projekt, kjer želijo biti zagotovo v vrhu hrvaškega nogometa. Želijo nekako producirati igralce z vsemi temi pogoji, z dobrim mladinskim pogonom," se zaveda, kakšni so cilji reškega kluba, ki ga je prej časom zelo uspešno vodil zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek.

Daljši pogovor z Rožmanom, ki bo v soboto vodil Rijeko na gostovanju v Koprivnici proti Slaven Belupu, si lahko ogledate v ponedeljkovi oddaji Goool ob 22.40 na Planet 2.

Preberite še: