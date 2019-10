Špoki kralj strelcev, Blažič razžalostil Bijola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po najboljših evropskih klubih, ki so med tednom odigrali tekme 3. kroga skupinskega dela lige prvakov , so v četrtek zavihali rokave še udeleženci lige Europa. Med njimi kajpak ni manjkalo slovenskih nogometašev. Andraž Šporar je kljub novemu, že četrtemu zadetku s Slovanom izgubil proti Wolves (1:2), Miha Blažič pa je v Moskvi s Ferencvarošem ugnal CSKA Jake Bijola (1:0). Benjamin Verbič je kijevskim Dinanom remiziral z nekdanjimi soigralci pri Köbenhavnu (1:1), Lugano pa je brez pomoči poškodovanega Domna Črnigoja klonil na Švedskem.

Dvoboj se je za slovaškega prvaka začel sanjsko. Slovenski napadalec je v 11. minuti Slovan popeljal v vodstvo, a se angleški premierligaš ni dal in v drugem polčasu z dvema zadetkoma pripravil preobrat in po zmagi v Bratislavi skočil na drugo mesto na lestvici. Zadetek Špokija ni bil dovolj za zmago, je pa zdaj sam na vrhu strelcev v tem tekmovanju. Drugi slovenski predstavnik pri Slovanu, Kenan Bajrić, je tekmo spremljal s klopi.

Na slovenskem obračunu v Moskvi med CSKA Jaka Bijola in Ferencvarošem Jake Blažiča je bil srečnejši slednji, saj so Madžari zmagali z 1:0. Blažič je odigral celotno srečanje, Bijol pa je v igro prišel šele v 80. minuti.

S točko se iz Azerbajdžana slovenski dvojec pri Apoelu, Vid Belec in Roman Bezjak. Prvi je ob remiju proti Qarabagu (2:2) branil celotno srečanje, Bezjak pa je v igro vstopil v 76. minuti.

Z delitvijo točk se je končal tudi obračun med St. Etiennom in ukrajinsko Oleksandriyjo (1:1). Robert Berić je začel v prvi postavi francoske ekipe in igral do 74. minute.

Derbi skupine L med domačim Partizanom in Manchester Unitedom so z golom Anthonyja Martiala z bele točke dobili rdeči vragi.

