Slovenski junak brez dlake na jeziku o nadutih Italijanih

Slovenski reprezentant futsala Alen Fetić po zmagi nad Italijo

''Italijani so bili v hotelu napihnjeni. Mislili so, da so ne vem kaj. Zdaj gredo lahko domov,'' je po dramatičnem srečanju, v katerem je Slovenija presenetila Italijo, svetovno velesilo v futsalu (2:1), in ji zaprla vrata četrtfinala EP 2018, dejal Alen Fetić. Italijani so se 26-letnemu Ljubljančanu, ki se v primerjavi z zvenečimi tekmeci ne more pohvaliti s statusom profesionalnega igralca futsala, zamerili z nadutostjo.

Slovenski futsal doživlja eno od najlepših pravljic v obdobju državne samostojnosti. Reprezentanca se je na domačih tleh, kjer je dvakrat nastopila v polni dvorani Stožice, uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. V skupini A je bila najboljša, na poti do preboja med najboljših osem pa remizirala s Srbijo (2:2) in vzela mero Italiji (2:1), ki je doživela ogromen neuspeh, saj je kot dvakratna evropska prvakinja končala tekmovanje na zadnjem mestu skupine.

Metali so se na glavo in izzvali srečo

Dvakratni evropski prvaki so proti Sloveniji doživeli bolečo zaušnico. Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenski reprezentant Alen Fetić, ki je v državnem dresu debitiral pred osmimi leti, je bil po sladki zmagi nad zahodnimi sosedi dvojno srečen. Italijani so mu s svojim nadutim vedenjem v slovenski prestolnici šli na živce, zato je bil vesel, da so se poslovili od tekmovanja že po skupinskem delu.

''Fenomenalno. Sloveniji smo pokazali, kako se je treba boriti za svojo državo. Metali smo se na glavo. V torek proti Srbiji nismo imeli sreče. A srečo je treba izzvati. Proti Italiji smo se metali na glavo, dočakali pomoč sreče in Italijane poslali domov,'' je eden izmed slovenskih junakov izražal zadovoljstvo po zmagi, ki je spravila v trans več kot 10 tisoč navijačev v največji slovenski športni dvorani.

Italijane so nadigrali v vseh delih igre

Fetić je v državnem dresu debitiral leta 2010, ko je bil star 19 let. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nato je spregovoril o Italijanih, ki so zapuščali Stožice v solzah in komaj verjeli, da so prvič v zgodovini evropskih prvenstev, na katerih so nastopili že enajstič, ostali brez izločilnega dela.

''Italijani so bili v hotelu napihnjeni. Mislili so, da so ne vem kaj. Zdaj gredo lahko domov. Skupaj z občinstvom smo jim pokazali, kdo je tukaj gospodar. Ne vem, ali bodo šli domov z vlakom ali letalom. Sploh me ne zanima. Pomembno je le, da gredo domov,'' je poudaril eden izmed nosilcev slovenske igre.

Ko je Slovenija leta 2016 v Mariboru premagala evropske prvake Špance (1:0), je zmagovalca odločil ravno njegov zadetek. Dve leti po nepozabni zmagi je na slovenskih tleh padel še en favorit, zvezdniška zasedba Italije.

Izvedba proti azzurrom, ki so v skupini A zaostali tudi za Srbijo, ga je navdušila zlasti v drugem polčasu. Takrat je Slovenija po zaslugi dveh zadetkov Igorja Osredkarja preobrnila zaostanek z 0:1 v končno zmago z 2:1.

Proti Srbiji je dosegel uvodni zadetek Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu v futsalu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''V drugem delu smo jih nadigrali v vseh delih igre. Občinstvo nas je dvignilo in poneslo. Ko vidiš, da se vsak bori, te to dvigne,'' je bil levičar s prefinjenim smislom za podajo ponosen na sobotno ozračje na tribunah, ki se ga ne bi sramovali tudi večji nogometni klubi.

Proti Rusom bodo neobremenjeni

Rusija spada med svetovne velesile v futsalu. Foto: Urban Urbanc/Sportida V ponedeljek čaka slovensko reprezentanco nov velik izziv. Ob 21. uri, prireditelji so poskrbeli, da bo četrtfinalni obračun v atraktivnem večernem terminu, se bodo izbranci Andreja Dobovičnika spopadli z Rusi.

''Imajo vrhunske igralce, za katerimi je treba 'leteti'. Odigrali so vrhunsko tekmo,'' se zaveda moči četrtfinalnega tekmeca, ki je v skupini B osvojil drugo mesto in zaostal za Kazahstanom.

''Zdaj se moramo dobro regenerirati in pripraviti na tekmo. Vem le to, da bodo Stožice polne. Da bo spet zanimanje za kakšno vstopnico več. Od polfinala, o katerem sanjamo, nas loči le še ena tekma. S četrtfinalom smo že izpolnili cilj. Zdaj smo lahko neobremenjeni. Vse, kar bi bilo več od četrtfinala, bi bilo krasno. S pomočjo navijačev lahko dosežemo marsikaj,'' je prepričan 26-letni Ljubljančan, ki v primerjavi z znanimi italijanskimi igralci ni profesionalec v futsalu, ampak hodi vsak dan v službo. Na evropskem prvenstvu igra zaradi neplačanega dopusta.

Lahko Slovenci v četrtfinalu EP v futsalu presenetijo Rusijo? Da. 87,23% +

Ne. 12,77% +