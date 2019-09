Heavy metal, čudežna obramba Jana Oblaka in jeza Salzburga

Da bo današnji spopad med Slovenijo in Poljsko v razprodanih Stožicah obarvan še bolj slovansko, bo poskrbel tudi glavni sodnik. Prihaja iz Rusije, ime mu je Sergej Karasev. Obritoglavi Moskovčan obožuje heavy metal, danes pa bo že tretjič sodil Janu Oblaku. Ko mu je prvič, je lahko občudoval najbolj opevano in atraktivno posredovanje Škofjeločana v karieri.

Kekova zasedba bo danes igrala eno najbolj pomembnih tekem v kvalifikacijskem ciklusu za evropsko prvenstvo leta 2020. Proti vodilni Poljski, ki se lahko v skupini G po štirih krogih kot edina pohvali s stoodstotnim točkovnim izkupičkom, bo lovila zlata vredno zmago. Z njo bi se približala vrhu, morebitni neuspeh pa bi močno zamajal temelje upanja v uvrstitev Slovenije na veliko tekmovanje.

Poljakom sodi že tretjič

Ruski sodnik se pogosto srečuje z največjimi nogometnimi zvezdniki. Foto: Reuters Na dvoboju z ogromnim vložkom, ki bo potekal v nabito polnih Stožicah (1.500 navijačev bo iz Poljske), je Evropska nogometna zveza (Uefa) nalogo sojenja zaupala ruskemu delivcu pravice. Piščalko bo imel v ustih Sergej Karasev, 40-letni Rus, ki spada med boljše evropske nogometne sodnike.

Slovenski izbrani vrsti bo sodil prvič, poljski pa že tretjič. Pred šestimi leti je bil sodnik na prijateljskem obračunu med Poljsko in Liechtensteinom, ki so ga belo-rdeči brez največjih zvezdnikov dobili z 2:0, lani pa je delil pravico na sklepnem dejanju skupinskega dela lige narodov, ko je Poljska remizirala v gosteh z bodočim prvakom Portugalsko (1:1).

To je bil remi, ki je Poljake pahnil v prvi, najbolj kakovostni boben pri žrebu kvalifikacij za EP 2020. Če bi izgubili, bi padli v drugega, tako pa so pristali med najboljšimi, nato pa jih je ples kroglic združil s Slovenijo. Poljaki torej na tekmah, ki jih je sodil Karasev, še niso izgubili.

Ruski Collina velik ljubitelj Slayerjev

V nogometnem svetu se ga je oprijel vzdevek Ruski Collina. Foto: Reuters Kdo je sploh Karasev? Oče dveh otrok se je rodil pred 40 leti v Moskvi. V nogomet se je zaljubil leta 1988, ko je kot otrok spremljal dogajanje na evropskem prvenstvu v takratni ZRN. Takrat je izrazil željo, da bi bil nekoč priznani mednarodni sodnik. Pri 16 letih je začel aktivno soditi, hitro je preskakoval razrede, se dokazoval v vedno bolj zahtevnih tekmovanjih, vrhunec pa doživel leta 2010, ko ga je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) uvrstila na svoj seznam. Imel je 30 let in vstopil je v svet, o katerem je venomer sanjal.

Obritoglavi Moskovčan, ki se ga je v Rusiji zaradi pričeske pred leti oprijel vzdevek Ruski Collina (Pierluigi Collina je nekdanji italijanski sodnik, ki je svoj čas veljal za najboljšega na svetu, nato pa je bil vrsto let glavni operativec sodnikov pri Uefi), je velik ljubitelj težkometalne glasbe. Heavy metal, hard rock … Reprezentanti Slovenije in Poljske danes ne bodo presenečeni, če bodo pred srečanjem zagledali ruskega sodnika s slušalkami, iz katerih bi lahko odmevali bučni kitarski riffi. Karasev namreč že dolgo časa ne skriva najljubšega konjička, sproščanja ob poslušanju metala in obiskovanja tovrstnih koncertov.

Ena največjih uspešnic skupine Slayer: Seasons In The Abyss

Njegova najljubša skupina je Slayer. Veterani ameriškega thrash metala imajo ravno letos poslovilno svetovno turnejo, po kateri se bodo upokojili od koncertnih odrov. Ruski sodnik jih bo zagotovo pogrešal, sam pa se ne namerava upokojiti še tako hitro. Do starostne meje 45 let, ko lahko sodi največje dvoboje, ga loči še kar nekaj časa, tako da ga bomo na nogometnih dogodkih videvali še dolgo.

Trojno posredovanje Oblaka, ki je obnorelo svet

Slovenski reprezentanci bo sodil prvič, ne pa tudi njenemu prvemu zvezdniku, največjemu nogometnem ponosu, vratarju Janu Oblaku. Škofjeločan je z Atleticom iz Madrida reden gost največjih evropskih klubskih tekmovanj. Nič drugače ne bo tudi v tej sezoni, ko bo nastopal v ligi prvakov. Ko se je z Los Colchoneros potegoval za evropsko krono v sezoni 2015/15, se je v osmini finala nameril na Bayer iz Leverkusna. Atletico je na prvi tekmi v Nemčiji brez Oblaka (pri Bayerju je igral Kevin Kampl) zmagal s 4:2, na povratnem srečanju v Madridu, ki ga je sodil prav Karasev, pa je že odpravil poškodbo rame in bil nared za nastop.

Čudežna obramba Jana Oblaka proti Bayerju:

DESCOMUNAL. La triple gran atajada de Jan Oblak ante el Bayer Leverkusen en menos de 10 segundo. 😱😱😱pic.twitter.com/cmBA2qqpHO — Shalom Sports (@Shalom_Sports) March 15, 2017

To je bila tekma, ki se je resda končala brez zadetkov, a se je o njej govorilo še dolgo časa. Prav po zaslugi Oblaka, ki je poskrbel za najbolj opevano in atraktivno obrambo njegove kariere. Bayerju se je ponudila izjemna priložnost za zadetek. Ne le enkrat, ampak kar trikrat v nekaj sekundah. Najprej se je sam pred Oblakom znašel Julian Brandt, nato je dvakrat poskušal še Kevin Volland. Slovenski as je čudežno ubranil vse strele. Španski komentatorji so noreli od navdušenja, njegova obramba stoletja se je hitro izstrelila na splet in postala viralni hit. Še danes velja za njegovo najbolj čudežno mojstrovino, ob kateri pa ni postal prav nič vzvišen.

Jan Oblak bo poskušal tudi danes ostati nepremagan na tekmi, na kateri sodi Rus Karasev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''To se dogaja. Včasih ti uspejo tri takšne obrambe, spet drugič pa lahko prejmeš tri zadetke. To je težko razložiti,'' je po nepozabni tekmi, katero je sodil prav današnji glavni delivec pravice na obračunu med Slovenijo in Poljsko, za evropsko krovno zvezo dejal nadomestni kapetan Oblak.

Pred petimi leti je razjezil Sporting ...

Leto pozneje se je ponovno srečal z Rusom. Tokrat je Karasev sodil četrtfinalni dvoboj evropske lige med Atleticom in Sportingom iz Lizbone. Portugalci niso bili najbolj srečni, ko so izvedeli, da bo piščalko vihtel prav obritoglavi Moskovčan. Spominjali so se namreč kontroverznega poraza zeleno-belih levov iz leta 2014, ko so v ligi prvakov, v isti skupini sta igrala tudi Maribor in Chelsea, izgubili proti Schalkeju s 3:4.

Nogometaši Sporting se še dolgo niso mogli sprijazniti z dosojenim kazenskim strelom v zadnji minuti. Foto: Guliver/Getty Images

Zmotila jih je odločitev Karaseva v zadnji minuti, ko je pokazal na belo točke za Nemce po domnevni igri Argentinca Jonathana Silve z roko, čeprav so bili po ogledu posnetka prepričani, da je igral z glavo. Na Uefo so nejevoljno naslovili pritožbo, a se rezultat ni spreminjal. Ostalo je pri zmagi Schalkeja.

Karasev je Sportingu tako sodil tudi 5. aprila 2018. Atletico je na Wanda Metropolitanu gostil sosede iz Lizbone in si priigral lepo prednost pred povratno četrtfinalno tekmo lige Europa na Portugalskem. Oblakovi so zmagali z 2:0, dvoboj pa je zaznamoval ekspresni zadetek Kokeja, ki je mrežo Sportinga po grobi napaki gostov zatresel že po 23 sekundah! Oblak se je izkazal in zadržal mrežo nedotaknjeno, Atletico pa je še podvojil prednost. Tako je Škofjeločan še na drugi tekmi, na kateri mu je sodil Karasev, ostal nepremagan. Navijači slovenske reprezentance držijo pesti, da se bo tradicija nadaljevala tudi zvečer v Stožicah.

... lani pa še Salzburg

Ni pa bil Sporting edini klub, ki mu je Karasev s svojimi odločitvami dvigoval tlak. Podobno velja tudi za Salzburg. Bogati klub iz Avstrije, ki bo letos prvič nastopil v elitnem skupinskem delu lige prvakov, je bil lani zelo blizu preboju v veliki finale lige Europa. V polfinalu se je meril z Marseillem. Na povratni tekmi se mu je nasmihalo napredovanje, saj je vse do zadnje minute podaljška vodil proti Francozom z zadostnih 2:0.

Nekdanji trener Salzburga Marco Rose je moral miriti nezadovoljne izbrance po tekmi z Marseillom. Foto: Sportida

Nato pa je Karasev povsem nepotrebno prisodil gostom udarec s kota. S tem jim je omogočil zadnjo priložnost na tekmi. Dimitri Payet je mojstrsko poslal predložek v kazenski prostor, tam pa je Rolando zatresel mrežo serijskih avstrijskih prvakov in odpeljal Marseille v finale, kjer se je pozneje pomeril z Oblakovim Atleticom in doživel hudo ponižanje (0:3). Avstrijci so po tej tekmi pobesneli in glasno protestirali pri sodniku. Da ne bi smelo biti kota, je priznal tudi takratni strateg Marseille Rudi Garcia.

Največ pikrih je imel sodniku za pripomniti Marco Rose, po dvoboju pa je zaupal, da je Rusu pripravljen oprostiti. ''Povedali so mi, da ruski sodniki obžalujejo dogodke in da so žalostno obsedeli v slačilnici. Zavedajo se, da so napravili napako. Nisem več jezen. To je pač človeški dejavnik, vsak lahko naredi napako. Če so ljudje pripravljeni priznati svojo napako, sem jim pripravljen oprostiti.''

Sodil na vseh največjih turnirjih

Sodil je na številnih tekmah lige prvakov, tudi na dvoboju med Barcelono in Celticom, ko je barve škotskega velikana branil še Virgil Van Dijk. Foto: Guliver/Getty Images ''Če hočeš biti uspešen sodnik, moraš biti vedno najprej pošten do sebe,'' je življenjsko vodilo Sergeja Genadeviča Karaseva. Zaveda se, da prihaja do napak, a nikoli namerno. ''Najbolj je pomembno, da se iz svojih napak nekaj naučiš in nadaljuješ trdo delo,'' razmišlja ruski ljubitelj težkometalne glasbe. Da ni povsem tipičen Rus, razkriva tudi ena izmed anket, opravljenih pred leti, ko za najljubšo alkoholno pijačo ni označil vodke, ampak viski.

Podobno kot Damir Skomina je tudi on občasno sodil v bogatih arabskih deželah, kar je blagodejno vplivalo tudi na njegov bančni račun. Do leta 2005 je služboval na eni izmed moskovskih bank, kjer pa se ni mogel pohvaliti z bajno plačo. Po podatkih, ki jih je razkril v enem izmed zgodnjih intervjujev, je na mesec zaslužil okrog 200 dolarjev. Pozneje se je posvetil nalogam, ki jih zahteva delo nogometnega sodnika in bil tako uspešen, da je sodil že na vseh največjih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu v Franciji je sodil dve tekmi, istega leta je bil dejaven tudi na olimpijskem turnirju v Braziliji, dve leti pozneje pa ga je doletela še največja čast, saj je na svetovnem prvenstvu, ki ga je gostila njegova domovina, sodil dvoboj med Avstralijo in Perujem.

Ne bo prvič sodil v Sloveniji

Pred sedmimi leti je sodil dvoboj v Ljudskem vrtu med Mariborom in Tottenhamom. Foto: Reuters Nazadnje je sodil prejšnji konec tedna v Rusiji prvenstveni dvoboj med Terekom in Tambovom, danes pa se ne bo prvič mudil v Sloveniji. Pred sedmimi leti je namreč delil pravico na dvoboju skupinskega dela lige Europa med Mariborom in Tottenhamom.

Takrat je Milaničeva četa v Ljudskem vrtu poskrbela za izjemen dosežek, saj je ostala neporažena proti evropskemu velikanu, aktualnemu evropskemu podprvaku (1:1). Za vijolice je zadel v polno Robert Berić, eden izmed številnih Kekovih adutov za nastop proti Poljski. Za nastop na tekmi, ki prinaša ogromen vložek.

Resda je na vrsti šele peti krog kvalifikacij, a razplet tega dvoboja bi že počasi nakazal, ali lahko Slovenija resneje meša štrene pri vrhu skupine ali pa bo upanje na nastop na Euru 2020 poskušala obuditi z izvrstno zadnjo polovico ciklusa. Tako, kot je pod vodstvom Keka že naredila pred desetletjem in poskrbela za veliko južnoafriško evforijo!

