Ljudski vrt je bil slovenska trdnjava, Stožice še niso

Stožice bodo v petek na dvoboju med Slovenijo in Poljsko polne do zadnjega kotička. V zadnjih letih je bil ljubljanski stadion največkrat poln na klubskih tekmah. Foto: Vid Ponikvar

Za petkovo kvalifikacijsko tekmo za EP 2020 med Slovenijo in Poljsko ni več mogoče kupiti vstopnice. Vsi dragoceni papirčki, ki dovoljujejo vstop na stadion Stožice in ogled atraktivnega slovanskega spopada, so že oddani. Obeta se spektakel, prva razprodana tekma v Ljubljani po dobrih štirih letih, in nova priložnost za Stožice, da dokažejo, kako lahko s pomočjo navijačev popeljejo reprezentanco do odmevnih uspehov. Takšnih, kot jih je bila še pred kratkim vajena dosegati v Ljudskem vrtu.

Dvoboj med Slovenijo in Poljsko je razprodan! Stožice so nov dom slovenske reprezentance. Po letu 2015 in dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016, ko je vodstvo Nogometne zveze Slovenije upoštevalo željo igralcev, da tako pomembno tekmo odigrajo v Ljudskem vrtu (Slovenija je bila kljub porazu na prvi tekmi v Lvivu z 0:2 nato v Mariboru do zadnjih sekund v igri za podaljšek, na koncu pa je Ukrajina remizirala z 1:1 in se uvrstila na veliko tekmovanje), so dvoboje, ki so šteli za točke, igrali le v Ljubljani.

Stožice ponujajo več od Ljudskega vrta

Slovenska nogometna reprezentanca je nazadnje v Mariboru igrala leta 2015 proti Ukrajini. Foto: Vid Ponikvar Stožice so največji stadion v Sloveniji. Krovna zveza v pojasnilih, zakaj je slovenska reprezentanca v zadnjih letih vezana le še na ta objekt, pogosto ne poudarja le števila sedežev, ampak tudi njegovo funkcionalnost. Prirediteljem ponuja najboljše možnosti za obstranske dejavnosti, kot so družabni dogodki, prostornejši so tudi prostori, namenjeni gostujočim navijačem in novinarjem.

V Mariboru tega zaradi dotrajane osrednje zahodne tribune ni mogoče pričarati, a Uefa še vedno, ko gre za največje evropske tekme NK Maribor, zamiži na eno oko. Ko je govora o klubskem nogometu. O tem je pred kratkim razpredal tudi selektor Matjaž Kek in zaprosil mariborskega župana, naj se podviza, kar zadeva prenovo stadiona.

Kar se tiče reprezentance, tako pravi tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, pride do nadaljnjega za slovensko izbrano vrsto v poštev le Ljubljana. Ne tudi Celje, po številu sedežev drugi največji stadion v Sloveniji, ampak le Stožice.

Rekord proti Avstraliji ne bo presežen

Tribune Stožic so na tekmi med Slovenijo in Avstralijo pokale po šivih. Foto: Vid Ponikvar Po letu 2015 je Ljubljana tako gostila več tekem, ki so štele za točke – natančneje devet, prav nikoli pa niso bile tribune tako polne, da bi lahko prodajalci pred svoja okenca izobesili napis razprodano. V petek bo drugače. Vse vstopnice za najbolj mikaven dvoboj Slovenije v tem kvalifikacijskem ciklusu, domači spopad z eno najboljših evropskih reprezentanc, močno Poljsko, katere glavni magnet je napadalec Robert Lewandowski, so že pošle.

Res je, zaradi večjega prihoda gostujočih navijačev v prodajo niso romale vse razpoložljive vstopnice. Določena "tamponska cona", namenjena vprašanju varnosti (na tekmi s Poljsko bo zajemala 7 odstotkov vstopnic oziroma okrog 1.000 sedežev), bo preprečila, da bi se prvič, odkar je bil zgrajen stadion v neposredni bližini bežigrajske soseske BS-3, na kvalifikacijah zbralo več kot 16 tisoč gledalcev. Toliko se jih je le na krstni tekmi, odigrani na novi športni pridobitvi slovenske prestolnice, ko je Slovenija kmalu po vrnitvi iz Južne Afrike pred polnimi tribunami, po uradnih podatkih se je zbralo 16.135 navijačev, premagala Avstralijo (2:0).

Takšen je bil pogled na tribuno stadiona v Stožicah, namenjeno združenim slovenskim navijačem leta 2011 na srečanju z Italijo. Foto: Vid Ponikvar

A to je bila zgolj prijateljska tekma, zanimanje gledalcev pa zaradi odprtja novega stadiona toliko večje. Ko so se reprezentanti kasneje podali v boj za kvalifikacijske točke, v Ljubljani niso bili več tako uspešni. Slovenija se je znašla v precepu, tako v Stožicah kot Ljudskem vrtu so bili lačni nogometnih reprezentančnih spektaklov. Zveza ni mogla zadovoljiti želj obojih, tako da so kvalifikacije za EP 2012, SP 2014 in EP 2016 minile v ključu razdelitve tekem. Mariborčane je motilo, da so Ljubljani pripadli atraktivnejši tekmeci, zveza pa je to opravičevala z večjim številom sedežev in bolj razkošnim stadionom, kar je vplivalo na boljši vtis gostov in ne nazadnje višji zaslužek. Tribune so bile razprodane le še dvakrat, proti Italiji (2011) in Angliji (2015).

Uspešnost reprezentance v Stožicah in Ljudskem vrtu (po letu 2007):

Stadion Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Uspešnost Stožice (Ljubljana) 18 6 6 6 30:19 0,44 Ljudski vrt (Maribor) 13 10 2 1 22:4 0,82

Ljudski vrt je bil slovenska trdnjava

Trenutek, ko je Matjaž Kek po zgodovinski zmagi nad Rusijo v Mariboru "poletel" v zrak. Foto: Vid Ponikvar Statistika je kazala, da so reprezentanti v Mariboru našli trdnjavo, naslednika legendarnega, a žalostno dotrajanega Bežigrada. Ko so igrali v Ljudskem vrtu, so kot po nesojenem pravilu premagovali tekmeca, obramba pa je bila tako jeklena, da je bila zmaga gostov skoraj nekaj nemogočega. Izjema, zmaga Severne Irske daljnega leta 2010, ko je Kekova četa plačala davek zaradi neverjetno slabega večera, kar zadeva učinkovitost v napadu, je le potrjevala pravilo. V Stožicah pa se je pisala drugačna zgodba. Združeni slovenski navijači so prihajali na tekme v vedno manjšem številu, kar štirje zaporedni porazi (Italija, Estonija, Švica in Islandija) pa so pričali o tem, da tribune morda ne prinašajo dodatnega vetra v hrbet reprezentantom, kot ga je stadion pod Kalvarijo.

Čeprav je bila večina domačih tekem v kvalifikacijah za Euro 2016, še zadnjem velikem tekmovanju, na katerem se je Slovenija prebila do dodatnih kvalifikacij (po EP 2000, SP 2002, EP 2004 in SP 2010), odigrana v Ljubljani, so reprezentanti želeli igrati v Mariboru. A tudi Ljudski vrt ni pomagal. Katančeva četa ni zmogla nadoknaditi zaostanka iz Lviva (0:2), prirediteljem pa so jo z nešportnimi vložki zakuhali najglasnejši mariborski navijači, a je nato Slovenijo večje kazni rešila pomoč bodočega predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. To je bila tudi zadnja tekma Slovenije v Mariboru. Labodji spev na stadionu, kjer se je počutila izjemno, na 13 tekmah pa dosegla kar deset zmag z veličastno razliko v zadetkih 22:4.

Priložnost, da Stožice dokažejo nasprotno

Severna Makedonija je zadnja gostovala v Stožicah in ostala neporažena (1:1). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Ljubljani številke nikakor niso tako spodbudne. Čeprav reprezentanca ni imela vedno opravka z močnejšimi ali vsaj povprečno zahtevnimi evropskimi tekmeci, zmag ni bilo veliko. Na 18 tekmah, ki so štele za točke, je sladkost zmage občutila le na tretjini tekem. Kar zadeva sodelovanje Stožic in nogometašev, ki jim prsi krasi podoba Triglava, je zanimiva igra številk, saj se lahko v tem trenutku pohvalijo z izkupičkom šestih zmag, šestih remijev in šestih porazov. Simbolika številke 666 se v zgodovini ponavadi ni uporabljala v najbolj prijetnih povezavah, niti ni prinašala velikega zadovoljstva.

Upajmo, da bo tokrat drugače, saj Kekova četa v petek potrebuje dober rezultat proti vodilni in v tej skupini za zdaj nedotakljivi Poljski, če se želi pridružiti resni kandidaturi za nastop na Euru 2020. Nato pa mora vse skupaj potrditi še s pozitivnim razpletom ponedeljkovega srečanja z Izraelom, ki bo prav tako potekalo v Stožicah. Vstopnice za tisto tekmo še niso razprodane, a bi lahko nogometaši vse ljubitelje, ki še kolebajo o tem, ali na začetku drugega tedna zaploskati slovenskim nogometnim junakom v živo, prepričali o obisku Stožic s srčno predstavo proti Poljski.

Stožice so bile nazadnje razprodane 14. junija 2015 proti Angliji. Zbralo se je 15.795 gledalcev. Trije levi so v Ljubljani gostovali tudi dobro leto pozneje, a je bil obisk bistveno manjši. Zbralo se je "le" 13.274 gledalcev. Foto: Vid Ponikvar

Ne nazadnje se ne zgodi vsak dan, da je dvoboj Slovenije v Stožicah razprodan že nekaj dni pred začetkom, zato bi bilo to dobro izkoristiti. Stožice pa bi s tem poslale Ljudskemu vrtu sporočile, da lahko slovenska reprezentanca vrhunske rezultate in s tem sanje dosega tudi v Ljubljani. Tako kot jih je nekoč za Bežigradom.

Slovenija ni v Stožicah zmagala že dve leti! Vključno s prijateljsko tekmo proti Belorusiji, ko je pomahal v slovo zlati kapetan Boštjan Cesar, je Slovenija zaman naskakovala zmago na zadnjih šestih tekmah. Zato potrebuje zmago kot še nikoli. Kaj bi bilo slajšega kot v petek pokvariti načrte favorizirani Poljski?