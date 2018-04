Maribor lahko danes prehiti Olimpijo, pri kateri odmevajo besede Mandarića

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog

Uvodno dejanje 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Novi Gorici. Ankaran se bo pomeril z velenjskim Rudarjem in skušal povečati število točk, kar bi mu pomagalo v krčevitem boju za obstanek, v katerem trenutno za Aluminijem zaostaja pet, pred Triglavom pa ima dve točki prednosti.

Svoje načrte imajo tudi knapi, ki zasedajo četrto mesto, to pa bo v primeru, če Kidričani v finalu pokala Slovenije ne bodo presenetili Olimpije, vodilo v Evropo. Zato bo dvoboj, ki se bo v novogoriškem Športnem parku začel ob 15. uri, pomemben za oba tekmeca.

Maribor proti zdesetkanemu Triglavu, ki se ne predaja

Jan Mlakar bo najverjetneje nared za srečanje s Triglavom, proti kateremu se je na nedavnem gostovanju v Kranju veselil prvega zadetka v 1. SNL pri vijolicah. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Nato se bo dogajanje v prvi ligi preselilo na Štajersko. Mariborčani se po treh tednih vračajo v Ljudski vrt. Izbranci Darka Milaniča so dvignili formo in na krilih mlajših igralcev zmanjšali zaostanek za vodilno Olimpijo. Če bodo danes upravičili vlogo favorita proti Triglavu, ki je v zadnjem obdobju zelo nezadovoljen s sodniškimi odločitvami in disciplinskimi ukrepi Nogometne zveze Slovenije (NZS), bodo točkovno ujeli največjega tekmeca in ga zarad boljšega razmerja v medsebojnih tekmah celo prehiteli.

Vijolice so pred kratkim v Kranju napolnile mrežo orlom (5:0). Takrat sta v napadu blestela Luka Zahović in Jan Mlakar, ki je bil še pred kratkim zaradi poškodbe gležnja vprašljiv za nastop, nato pa so iz vijoličnega tabora prišle spodbudne novice o zdravstvenem stanju 19-letnega napadalca. Pri gostiteljih zaradi kazni ne bo prvega vratarja Jasmina Handanovića, ki ga bo med vratnicama zamenjal Aljaž Cotman, in Mitje Vilerja. Dodatne težave povzroča strategu Maribora poškodba Marka Šulerja, ki ga bo zamenjal Aleksander Rajčević.

Še več težav s sestavo moštva ima trener Triglav Siniša Brkić. Zaradi kazni bodo prisilno počivali kar štirje igralci. To so Vlado Šmit, Alen Krcić, Rok Elsner in Gašper Udovič. Domača obramba bo najbolj pozorna na prvega strelca tekmovanja Mateja Poplatnika, ki je v tej sezoni dosegel že 13 zadetkov. ''Naslednji tekmeci naj se pošteno pripravijo, saj nas je ponižujoč odnos še dodatno zbližal in povezal ekipo. Nismo se predali, ne bomo se, in vse bomo naredili, da ostanemo v ligi,'' sporoča najboljši strelec 1. SNL, ki trdno verjame, da lahko Triglav na lestvici še prehiti Ankaran.

Domžale po nadaljevanje niza

Simon Rožman bo na zahtevnem izpitu proti nekdanjemu klubu. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri z zelo zanimivim dvobojem v Celju. Gostitelji, ki jih bo lahko po odsluženi kazni znova vodil Dušan Kosić, se potegujejo za četrto mesto, ki bi lahko vodilo v Evropo. V knežje mesto prihajajo Domžalčani, ki so jim pred kratkim že zagrenili življenje.

Na zadnjih 14 tekmah so ostali nepremagani in osvojili kar 40 točk. Vodilni Olimpiji so se približali zgolj na pet točk razlike, veliki niz pa želijo nadaljevati tudi na štadionu Z'dežele, ki ga trener Simon Rožman pozna kot lastno dlan, saj je svoj prvi večji trenerski uspeh dosegel prav na klopi Celjanov.

Mandarić: Pokažite zeleno srce

Milan Mandarić je med tednom na treningu obiskal nogometaše Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Slabi dve uri pozneje se bosta v Stožicah spopadli Olimpija in Gorica. Zeleno-beli, ki si na tribunah želijo velikega števila podpornikov, želijo ohraniti prednost pred najbližjima zasledovalcema. Sporočajo, da ne smejo storiti napake in proti vrtnicam osvojiti nov paket treh točk. Trener Igor Bišćan nima težav s kaznovanimi oziroma poškodovanimi igralci, za dodaten dvig morale pa je z obiskom na treningu poskrbel predsednik Milan Mandarić.

''Čaka nas še devet pomembnih tekem. V kolikor bomo vse tekme odigrali po najboljših močeh in s pravo energijo, sem prepričan, da si bo Olimpija konec maja zagotovila dve pomembni lovoriki. Vsi zaposleni v klubu, vsa športna javnost v Ljubljani in naši zvesti navijači smo z vami. Pokažite, da smo najboljši, pokažite zeleno srce,'' je sporočil nogometašem Mandarić, ki se nadeja drugega naslova prvaka, odkar se je preselil v Ljubljano.

Pri gostih, ki bi se teoretično še lahko spustili v boj za Evropo, zaradi kazni ne bo (nekdanjega zmaja) Matije Škarabota in Roka Grudine.

Škrbić ali Mensah?

Zadnja tekma 29. kroga bo v Krškem, kjer se bodo Posavci predstavili prvič, odkar so prekinili sodelovanje s švicarsko družbo JSP Group in športnim direktorjem Petrom Djordjevićem. Na štadionu Matije Gubca bodo gostili Aluminij, s katerim so med tednom remizirali v Kidričevem. Dolgo časa se jim je nasmihala zmaga, a so nato finalisti slovenskega pokala prek najboljšega strelca Ibrahima Arafata Mensaha, ki se je na Štajersko preselil prav iz Krškega, v zaključku dvoboja le izenačili. Po dolgem času se je med strelce vpisal najboljši strelec jesenskega dela Miljan Škrbić.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 28 19 7 2 50:13 64 2. Maribor 28 18 7 3 55:20 61 3. Domžale 28 18 5 5 62:21 59 4. Rudar 28 13 4 11 40:37 43 5. Celje 28 11 7 10 48:37 40 6. Gorica 28 10 4 14 28:41 34 7. Krško 28 8 6 14 32:49 30 8. Aluminij 28 5 8 15 30:51 22 9. Ankaran 28 3 8 16 26:66 18 10. Triglav 28 3 6 18 22:58 16

Najboljši strelci: 13 - Matej Poplatnik (Triglav)

12 - Miljan Škrbić (Krško)

11 - Lovro Bizjak (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

9 - Ricardo Alves (Olimpija), John Mary (Rudar)

8 - Senijad Ibričić (Domžale), Ibrahim Arafat Mensah (Aluminij), Jasmin Mešanović (Maribor), Luka Zahović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Rifet Kapić (Gorica), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

