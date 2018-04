Celjani izločili Domžale iz boja za naslov? #video

Poročilo s tekme Celje : Domžale

Nogometaši Celja so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale z 2:1 (2:0). Rumenim so tako prizadejali prvi poraz po 14 zaporednih krogih, na lestvici pa se povzpeli na četrto mesto.

Domžalski nogometaši so bili nepremagani pol leta oziroma od 28. oktobra. V enem ključnih trenutkov v boju za naslov prvaka pa so pokleknili v Celju, tako da zdaj za vodilnima Olimpijo in Mariborom zaostajajo za pet točk, ob tem, da imajo Ljubljančani še tekmo v dobrem. Na drugi strani so Celjani po tretji zaporedni tekmi brez poraza točkovno ujeli doslej četrtouvrščene Velenjčane.

Poškodba Ibričića, vratnica Domžal, nato pa ...

Domžalčani, ki so že v osmi minuti ostali brez poškodovanega Senijada Ibričića, so bili v uvodnih minutah konkretnejši in v 25. minuti prvič resno ogrozili vrata domačih, potem ko je od daleč sprožil Dario Melnjak, žoga je na poti proti vratom zadela Elvedina Džinića in spremenila smer, na koncu pa zadela vratnico.

Vrhunci dvoboja v Celju:

Vsega štiri minute zatem pa so povedli vse nevarnejši domači, za strel z dobrih 20 metrov se je odločil Rudi Požeg Vancaš, meril je zelo natančno in premagal Ajdina Mulalića za 1:0 in svoj osmi gol v sezoni.

V 35. minuti so imeli dve priložnosti tudi gosti, a je najprej Shamar Nicholson z leve strani meril mimo vrat, zatem pa je Amedej Vetrih slabo streljal z glavo. Zato pa je precej bolje sprožil Lovro Cvek v 42. minuti, saj je odbito žogo z volejem z roba kazenskega prostora poslal ob levi vratnici v mrežo za 2:0.

Domžalčani pritiskali, vratar Mulalić izključen

Simon Rožman je prvič v tem letu izkusil grenkobo poraza. Foto: Žiga Zupan/Sportida V 65. minuti so Domžalčani znižali zaostanek, ko sta Matija Rom in Nicholson izigrala celjsko obrambo, slednji pa se je vpisal med strelce. V 73. minuti je v kazenskem prostoru streljal Vetrih, Metod Jurhar pa ni imel večjih težav s krotenjem žoge.

Domžalčani so bili vse bolj nevarni, v 78. minuti je zgrešil še Rom, v 80. minuti je Agim Ibraimi zadel le zunanji del mreže, še lepšo priložnost pa je v 84. minuti na drugi strani zapravil Rok Štraus, ko je bil neoviran na približno desetih metrih, a žogo poslal v vratarja Mulalića.

V 88. minuti je Štraus zapravil še protinapad, v katerem so bili trije Celjani proti enemu Domžalčanu in vratarju. Slednji pa je bil v tretji minuti sodniškega dodatka izključen, ker je podrl prodirajočega Jucieja Lupeto.

Celjani bodo v 30. krogu v četrtek gostovali v Novi Gorici, Domžalčani pa bodo dan prej gostili Ankarančane.