Velika sprememba v NK Krško

Nogometni klub Krško je prekinil sodelovanje s švicarsko družbo JSP Group in športnim direktorjem Petrom Djordjevićem. Upravni odbor kluba želi v prihodnje razvijati klub zlasti s pomočjo domačega znanja, igralcev, navijačev in lokalnega gospodarstva.

Upravni odbor NK Krško je na zadnji seji sprejel sklep, da klub prekine sodelovanje z družbo JSP Group in športnim direktorjem Petrom Djordjevićem. Vodstvo se je za potezo odločilo, saj je mnenja, da začrtan razvoj kluba z dozdajšnjim partnerjem ni več mogoč.

"V razvojnem načrtu, ki ga bomo začeli izvajati po koncu te sezone, so zastavljene strateške razvojne aktivnosti, ki temeljijo na ohranjanju visoke kakovosti dela nogometne šole, razvoju nogometne infrastrukture, razvoju trženjskih in komunikacijskih aktivnosti ter doseganju visokih tekmovalnih ciljev. Z uresničitvijo razvojnega načrta želimo v NK Krško do leta 2022, ko bomo proslavili 100. obletnico kluba, klub dvigniti iz amaterskega društva v profesionalno športno organizacijo, ki dosega visoke organizacijske in športne cilje ter je pomemben soustvarjalec športnega in nogometnega dogajanja v Posavju in Sloveniji," sporočajo Krčani, ki so v Prvi ligi Telekom Slovenije na dobri poti, da v sezoni 2017/18 uresničijo zastavljeni cilj in si zagotovijo obstanek v druščini najboljših.

Želijo ohraniti zeleno srce in pripadnost Posavju

Krčani se bodo v nedeljo še enkrat pomerili z Aluminijem. Po 28. krogu zasedajo sedmo mesto, pred devetouvrščenim Ankaranom pa imajo osem nastopov pred koncem sezone kar 12 točk prednosti.

"Z naravnim razvojem kluba, ki temelji pretežno na domačem znanju, domačih igralcih, zvestih navijačih in lokalnem gospodarstvu, bomo ohranili svoje zeleno srce, svojo pripadnost Posavju in zrasli v mali veliki klub," je v sporočilu za javnost zapisal klub, ki domuje na štadionu Matije Gubca.

V krstni sezoni so imeli zelo velik domač obisk, nato pa je zanimanje gledalcev zaradi vedno večjega vpletanja tujcev in večjega števila nogometašev od drugod splahnelo. Z novo odločitvijo, da se klub zahvali Švicarjem in športnemu direktorju Djordjeviću, ki je bil od navijačev deležen številnih kritik, želi Krško ponovno najti vez med lokalnimi ljubitelji nogometa, ki jih v tem delu Slovenije ne manjka.

Vrhunci sredinega srečanja med Aluminijem in Krškim (1:1):

V nedeljo bodo odigrali tekmo 29. kroga, ko bodo gostili Aluminij. Z njim so se pomerili že v sredo in v zaostali tekmi v Kidričevem osvojili točko (1:1).