Jezni trener Triglava: Sramota, kaj nam delajo sodniki #video

Videovrhunci 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije

Domžale : Rudar 3:0

Domžalčani so v zadnjih 14 tekmah v 1. SNL osvojili 40 od možnih 42 točk. V nedeljo so prepričljivo ugnali Velenjčane in se vodilni Olimpiji približali na pet točk zaostanka. ''Skozi vse srečanje smo bili dominantni v polju. Priigrali smo si veliko število priložnosti in zasluženo zmagali,'' je dejal občasni reprezentant Amedej Vetrih in napovedal, da bodo šli rumeni, ki so v letu 2018 pod vodstvom Simona Rožmana nepremagljivi, borbeno naprej v nove izzive.

''Zmaga Domžal je čista kot solza. Svojim fantom nimam kaj očitati. Do prvega prejetega gola smo igrali zelo dobro, imeli nekaj priložnosti, a se je izkazal domači vratar, bili pa smo tudi nenatančni,'' je po porazu dejal strateg knapov Marijan Pušnik.

Celje : Olimpija 1:1

Celjani so prvič letos prekrižali načrte Olimpiji. Po treh tesnih porazih, tako v prvenstvu kot tudi polfinalu pokala, so dočakali dvoboj, v katerem so ostali neporaženi proti Bišćanovi četi. Prednost Ljubljančanov po remiju v knežjem mestu se je stopila, zdaj imajo pred vijolicami, s katerimi se bodo do konca sezone pomerile še v Ljudskem vrtu, le še tri točke prednosti, od Domžal, kjer bodo gostovali v zadnjem krogu, pa jih loči pet točk.

''Zadovoljni smo. Pokazali smo napredek. Ponavadi smo takšne tekme izgubljati, ta tekma pa je pokazala, da imamo dovolj potenciala za napredek. Fantje so si prigarali točko. Zaslužili si so jo,'' je povedal Zoran Zeljković, pomočnik prvega trenerja Celja, ki je vodil srečanje, kaznovani strateg Dušan Kosić pa jo je moral spremljati s tribun.

Olimpijo, ki je prvi polčas izgubila z 0:1, je v nadaljevanju srečanja vrnil v igro zadetek Filipa Uremovića. Mladi hrvaški branilec je dosegel strelski prvenec v 1. SNL. ''Pričakovali smo takšno tekmo, saj je Celje zelo neugoden tekmec. Prvi gol smo prejeli naivno. V drugem smo skušali napraviti preobrat, a se je Celje izkazalo za močnega tekmeca. Pri njem bo le redko kdo prišel do točk,'' je dejal rojak trenerja zmajev Igorja Bišćana.

Triglav : Ankaran 2:2

Derbi začelja, ki so ga igrali v sončnem Kranju v času nedeljskega kosila, je ponudil razburljivo predstavo, v kateri ni manjkalo zadetkov, preobratov in rdečih kartonov. Gostitelji, ki letos sploh še niso zmagali, so prejeli kar dva, a so vseeno z dvema igralcema izenačili na 2:2 in poskrbeli, da Ankarančani niso zapustili Gorenjske s tremi točkami. Matej Poplatnik je z novim zadetkom povečal naskok na lestvici najboljših strelcev 1. SNL. Dosegel je 13. zadetek v sezoni.

''Noro. Ne vem, kaj se dogaja. Fantje si tega niso zaslužili. A sodniki sploh vedo, da živimo za nogomet, da je potrebno zbirati treba sredstva in nekaj narediti? Na tekmi nam kot na promenadi delijo kartone. Nočem iskati izgovorov, a to je že stalnica. Kmalu ne bomo več imeli igralcev. To je sramota. Ankaranu lahko čestitam, kar pa delajo sodniki, je že smešno,'' je bil slabe volje trener Siniša Brkić. Rdeča kartona sta prejela Gašper Udovič in Vlado Šmit.

IMAMO:

akademijo✅

navijače✅

zgodovino✅

srce✅

obraz in ponos✅

talent in kakovost✅

željo in motiv✅



NIMAMO:

enakih pogojev za tekmovanje❌

primernega odnosa s strani ostalih deležnikov❌

spoštovanja s strani sodnikov in lige❌

namena, da odnehamo❌#BordoDružina pic.twitter.com/GPi2W2Eh1x — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) April 22, 2018

''Ne glede na to, da smo imeli dva igralca več, nam v napadu ni steklo. Rezultat je realen. Triglav se je dobro boril. Moramo biti realni in priznati, da smo na koncu malo razočarani, ker smo imeli dva igralca več. A to je nogomet,'' je po dramatičnem srečanju, v katerem so se primorski brezdomci spogledovali z dragoceno zmago, povedal trener Vlado Badžim. Ankaran je zadržal prednost dveh točk pred Triglavom.

Aluminij : Maribor 0:2

Mariborčani nadaljujejo imeniten niz. Tokrat so v štajerskem spopadu pri sosedih v Kidričevem premagali Aluminij in se na lestvici približali vodilni Olimpiji. Zlata vredno zmago so drago plačali, saj je vratar Jasmin Handanović prejel rdeči karton, v zadnjem času zelo razigrani napadalec Jan Mlakar pa si je poškodoval gleženj.

''Bili so težki pogoji za igro. Vročina, počasna žoga, kakovostno branjenje tekmeca. To nam je otežilo posel, tako da smo izredno zadovoljni zaradi treh točk,'' ni skrival zadovoljstva Darko Milanič.

Maribor je premagal finalista pokala Slovenije, ki si v prvenstvu še ni priigral obstanka. ''Bili smo blizu, a smo na koncu dovolili Mariboru preveč prostora. Gostje so nas takoj kaznovali. Nato smo tvegali v igri, a nas je Maribor kaznoval s protinapadom,'' je pojasnil trener Aluminija Oliver Bogatinov.

Gorica : Krško 2:0

Novogoričani so se z domačo zmago maščevali Krškemu za poraz pred nekaj dnevi in se na lestvici utrdili na šestem mestu. ''To je bila dobra tekma proti dobremu nasprotniku. Dosegli smo dva lepa gola. Všeč mi je bila igra v polju. Igralo je veliko mladih fantov, ki so pokazali dobre stvari. Treba bo delati za prihodnost. Potrebovali smo to zmago,'' je priznal Miran Srebrnič in dodal, da bodo vrtnice poskušale v naslednji tekmi, ko jih čaka gostovanje v Ljubljani, presenetiti Olimpijo.

Trener Krčanov Alen Šćulac je kljub porazu čestital izbrancem za kakovostno igro. ''Ni se izšlo, a se poraz razlikuje od poraza. V uvodnih minutah smo imeli smrtno priložnost, a je Gorica zasluženo zmagala. S tako željo in miselnostjo bomo osvojili še kakšno točko. Smo na pravi poti,'' sporoča strateg zelenih.