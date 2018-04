V živo: Mariboru se vse bolj smeji, Olimpija pod hudim pritiskom

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog

V štajerskem sosedskem spopadu nismo gledali najbolj privlačno predstavo, na koncu pa so se zanesljive zmage veselili Vijolični. V nezanimivem prvem polčasu smo videli dve res veliki priložnost za zadetek. Prvo je za goste zapravil Jan Mlakar, pri domačih pa se je lahko le za glavo prijel Rok Kidrič. Slednjemu je z neposredne bližine z neverjetno reakcijo veselje preprečil Jasmin Handanović. Gledalci v Kidričevem niso mogli verjeti, kaj je uspelo čuvaju mreže Maribora.

Kaj dosti več akcije nismo videli tudi na začetku drugega dela. Vseeno pa so gostje po podaji Martina Kramariča zadeli prek Jana Mlakarja. Šok za goste je sledil v 81. minuti, ko je sodnik Andrej Žnidaršič izključil vratarja Maribora Handanovića. Ta je zunaj kazenskega prostora storil prekršek nad Ibrahimom Mensahom.

Številčne prednosti domači niso izkoristili, še več, tik pred iztekom rednega dela je zmago gostov potrdil še Amir Dervišević. Mariborčani so se s četrto zaporedno zmago Olimpiji približali le na dve točki.

Sobotni prvoligaški spored se končuje v Novi Gorici. Še drugič v tem tednu se merita Gorica in Krško. V Posavju so vse tri točke pripadle zelenim, vrtnice pa za soboto načrtujejo maščevanje.

Derbi začelja, ki prinaša ogromno

Triglav ima v nedeljo priložnost, da prehiti Ankaran. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedelja se bo začela z zelo pomembnim srečanjem v Kranju. Pomerila se bosta najslabša kluba v 1. SNL. Triglav bo iskal pot do prve letošnje zmage brez štirih kaznovanih igralcev, Ankaran pa bo skušal zadržati prednost, s katero se mu nasmihajo vsaj dodatne kvalifikacije za popolnitev prve lige. Dvoboj, ki prinaša velik vložek, se bo na Gorenjskem začel že ob 13. uri.



Nato se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Celje, kjer se bodo še drugič v tem mesecu pomerili Celjani in Ljubljančani. V pokalu je bila uspešnejša Olimpija, ki želi sezono končati z dvojno slovensko krono. V knežje mesto se odpravlja veliko navijačev Olimpije, nogometaši pa želijo nadaljevati niz nepremagljivosti, ki jih spremlja v tem koledarskem letu.

Kosić proti Olimpiji le na tribunah

Gostitelje ne bo mogel voditi Dušan Kosić. Pred dnevi je bil na zaostali tekmi v Domžalah, ki so jo Celjani izgubili z 0:1, izključen. Sodnik ga je poslal na tribune, ker je brcnil stožec na igrišče, disciplinski sodnik pa ga je kaznoval s prepovedjo vodenja ekipe na eni tekmi. Tako bo v glavni vlogi njegov pomočnik Zoran Zeljković, nekdanji slovenski reprezentant, pa tudi nogometaš Olimpije. Za Celjane bodo stiskali pesti navijači Maribora in Domžal, ki še upajo, da bi se lahko ljubljenci približali zmajem in se resneje vključili v boj za naslov.

Rumeni bodo tako skušali v nedeljo zvečer premagati velenjski Rudar. V tem letu ne poznajo poraza. Zmagali so na vseh tekmah, razen na derbiju v Stožicah, kjer so pokvarili načrte Olimpiji z remijem (1:1). V moštvo Domžale se vrača Senijad Ibričić, za dodatno dobro voljo Rožmanove čete je poskrbelo dveletno podaljšanje pogodbe z desnim bočnim branilcem Matijo Širokom. Ker so Velenjčani v tej sezoni že dvakrat premagali Domžalčane, se ob 19. uri v Športnem parku obeta zanimiva tekma, v kateri bi lahko prišli na svoj račun ljubitelji napadalne igre in zadetkov.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63 2. Maribor 28 18 7 3 55:20 61 3. Domžale 27 17 5 5 59:21 56 4. Rudar 27 13 4 10 40:34 43 5. Celje 27 11 6 10 47:36 39 6. Gorica 27 9 4 14 26:41 31 7. Krško 26 8 5 13 31:46 29 8. Aluminij 27 5 7 15 29:50 22 9. Ankaran 27 3 8 16 24:64 17 10. Triglav 27 3 6 18 20:53 15

Najboljši strelci: 12 - Matej Poplatnik (Triglav)

11 - Lovro Bizjak (Domžale), Miljan Škrbić (Krško), Marcos Tavares (Maribor)

9 - Ricardo Alves (Olimpija), John Mary (Rudar),

8 - Jasmin Mešanović (Maribor), Luka Zahović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Rifet Kapić (Gorica), Ibrahim Arafat Mensah (Aluminij)

