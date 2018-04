13 zmag in remi: neverjeten izkupiček Domžal v zadnjih 14 tekmah

Poročilo s tekme Domžale : Rudar

Izbranci Simona Rožmana so z zmago proti Rudarju še dodatno začinili zadnjo četrtino prvenstva. Olimpija ima na vrhu lestvice tri točke prednosti pred Mariborom in pet pred Domžalami, kar napoveduje izjemno zanimivo končnico prvenstva. Za domače navijače je bila zanimiva tudi današnja predstava Domžalčanov, ki so prišli do 18. zmage v prvenstvu, ob tem pa zapravili še kopico lepih priložnost. Na drugi strani imajo Velenjčani po 11. porazu na četrtem mestu tri točke naskoka pred petouvrščenimi Celjani.

Domžalčani in Velenjčani so v uvodu prvega polčasa pokazali kar enakovredno igro, v nadaljevanju pa so vajeti v svoje roke prevzeli gostitelji in zasluženo dvakrat zadeli. Povedli so v 39. minuti, ko je enajstmetrovko zanesljivo unovčil Senijad Ibričić po tem, ko je v kazenskem prostoru z roko igral David Kašnik. Za Ibričića je bil to osmi gol v sezoni.

Prav Ibričić pa je bil eden glavnih "krivcev" tudi za drugi zadetek Domžal. Kot z leve strani je v 41. minuti izvedel tako, da bi žoga končala v mreži tik ob bližnji vratnici, a jo je sicer razpoloženi Marko Pridigar še odbil z golove črte, a le do Gabra Dobrovoljca, ki jo je nato spravil v mrežo.

Domžale so v sijajni formi. Foto: Urban Urbanc/Sportida Sicer pa je bil Pridigar že pred tem večkrat na preizkušnji. Že v prvi minuti je posredoval po strelu Daria Melnjaka, v enajsti je moral posredovati po poskusu Shamarja Nicholsona, v 20. in 21. minuti pa je dvakrat poskusil Lovro Bizjak, prvič je bil spet na pravem mestu velenjski vratar, drugič pa je s strelom z glavo iz bližine zadel zunanji del vratnice. V 45. minuti je Amedej Vetrih prav tako s strelom z glavo zgrešil cilj.

Predvsem v prvih 15 minutah je nekajkrat nase opozoril tudi Rudar, v tretji je poskus Milana Tučića obranil Ajdin Mulalić, v 14. pa je bil še nevarnejši Edin Šehić s 17 metrov, domžalski čuvaj mreže pa se je znova izkazal.

Po mirnejšem uvodu drugega polčasa je v 56. minuti Ibričić preigraval v kazenskem prostoru Rudarja, prišel do strela, toda izkazal se je Pridigar. Ta je znova dobro posredoval po strelih Melnjaka in Petra Franjića v 66. minuti, ob koncu akcije pa je Agim Ibraimi zgrešil cilj.

Domžalčani lahko vsaj potihoma upajo celo na naslov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na drugi strani so Velenjčani pozneje poskušali priti do zadetka, a so sprožili le nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov. Zato pa so v 87. minuti znova zagrozili domačini, Ibraimi pa je bil premalo natančen s strelom s približno desetih metrov.

V 89. minuti je Djair Parfitt-Williams dobil priložnost izvesti prosti strel z 20 metrov, tega je dobro izvedel, a je žoga oplazila zgornji del prečke. Že v sodniškem dodatku je piko na i domžalski zmagi po podaji Ibraimija postavil Franjić s strelom iz bližine. Zatem je Franjić imel še eno priložnost, Pridigar pa je preprečil še višje domače slavje.

Domžalčani bodo v 29. krogu v soboto gostovali v Celju, Velenjčani pa pri Ankaranu Hrvatinih v Novi Gorici.

Domžale : Rudar 3:0 (2:0)

Športni park, gledalcev 700, sodniki: Glažar, Burjan (oba Hajdina) in Vukan (Gornja Radgona).



Strelci: 1:0 Ibričić (39./11 m), 2:0 Dobrovoljc (41.), 3:0 Franjić (90.).



Domžale: Mulalić, Melnjak, Dobrovoljc, Klemenčič, Širok, Vetrih, Husmani, Ibraimi, Ibričić (od 81. Žužek), Nicholson (od 59. Franjić), Bizjak.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Kašnik, Antonov (od 55. Parfitt-Williams), Novak, Bijol, Šehić, Ćoralić, Radić (od 63. Šimunac), Tučić (od 75. Bolha).



Rumena kartona: Vetrih; Kašnik.