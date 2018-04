Vrnili so jim milo za drago #video

Poročilo s tekme Gorica : Aluminij

Nogometaši Gorice so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško z 2:0 (1:0).

Gorica in Krško sta se srečala že pred tremi dnevi. Takrat so bili boljši Krčani, v soboto pa jo jim Goričani vrnili milo za drago. Foto: Vid Ponikvar

Novogoričani so se z deseto zmago utrdili na šestem mestu prvenstvene lestvice. Sedmouvrščenim Krčanom, ki se v Novi Gorici doslej še niso veselili zmage, zdaj bežijo za pet točk, a imajo slednji še tekmo v dobrem.

Ekipi v prvem delu z igro nista posebej navdušili, vendarle pa prikazali nekaj nevarnih akcij. Že v 12. minuti so imeli gosti edino pravo priložnost, ko je Miljan Škrbić streljal s sedmih, osmih metrov, toda Grega Sorčan je žogo odbil. Ta je prišla na nogo Sandiju Ogrincu, ki je povsem neoviran grdo zgrešil cilj.

Novogoričani so prvič resneje zagrozili v 19. minuti, ko je Bede Osuji poskusil malce z leve strani, a žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Le nekaj trenutkov zatem pa so gostitelji povedli. Semir Smailagić je streljal z desne strani, zadel nasprotno vratnico, žoga se je od nje odbila v presenečenega Jana Gorenca in od njega v mrežo za vodstvo domačih.

Tudi v drugem polčasu tekma ni ponudila prav veliko razburjenja. Že takoj po začetku drugega polčasa so sicer domači znova zagrozili, potem ko je Matteo Tomiček le malce premalo natančno pomeril s strelom z glavo, a sledilo je dolgo obdobje brez posebne nevarnosti za enega in drugega vratarja.

Šele v 83. minuti je v protinapad sam stekel Mark Gulič, ki pa nato ni zmogel preigrati Marka Zalokarja, ki je stekel iz svojih vrat. Zato pa je bil Gulič bolj zbran v 88. minuti, ko je v kazenskem prostoru prišel do strela in zadel za 2:0.

Novogoričani bodo v 29. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Ljubljani, Krčani pa bodo gostili Aluminij.