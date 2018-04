Maribor na krilih Zahovića razbil Novo Gorico, Olimpija je vse bližje

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog

Maribor je v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije Novi Gorici natresel kar pol ducata golov. Dvakrat je bil uspešen vroči Luka Zahović. Mariborčani so tri gole dosegli v razmiku štirih minut. Ker se je sobotni derbi med Olimpijo in Domžalami končal z remijem, se je Maribor približal Olimpiji v boju za naslov prvaka na vsega pet točk zaostanka.

V prvi nedeljski tekmi je Triglav pokleknil pred Rudarjem. Knapi so prišli do zmage z 2:0, zaključek tekme pa odigrali z dvema igralcem več, saj sta pri domačih rdeča kartona prejela Momir Bojić in Alen Krčić. Triglav tako ostaja na zadnjem mestu.

Mariborčani se je približal Olimpiji na -5

Mariborčani, ki so med tednom navdušili v Kranju in kar s 5:0 odpravili gorenjske orle, so imeli strelske vaje tudi v Novi Gorici. Na krilih prebujenega strelca Luke Zahovića so se na lestvici približali Olimpiji na vsega pet točk zaostanka, potem ko so Primorce premagali s 6:0.

Poglavitno delo so opravili v prvem polčasu. Najprej je Saša Ivkovič v 26. minuti popeljal vijoličaste v vodstvo. Vsega dve minuti pozneje je Jan Mlakar z lepim golom postavil rezultat 2:0. Komaj so Novogoričani izvajali s sredine igrišče, že je Zahović dosegel tretji gol za Maribor. Luka je bil vroč tudi v nadaljevanju in v 38. minut spet zatresel novogoriško mrežo.

V drugem polčasu je na 5:0 povišal Blaž Vrhovec, kot zadnji pa je zadel Marcos Tavares.

V zadnji tekmi 27. kroga, s katero bo sklenjena tretja četrtina prvenstva, se bosta udarila Aluminij in Ankaran. Kidričani bodo Evropo lovili v finalu pokala proti Olimpiji, Ankaran pa se krčevito bori za obstanek. Po zmagi v Velenju želi prekrižati načrte še Aluminiju, tako da se obeta zanimiv dvoboj z velikim vložkom.

Domžalčanom je točko v Stožicah prinesel Lovro Bizjak z golom v sodnikovem dodatku. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Domžalčani prišli do točke v 92. minuti

Domžale so upale, da v derbiju kroga izenačijo rekordni dosežek Olimpije iz sezone 1991/92 po številu zaporednih prvenstvenih zmag v eni sezoni, ko so Ljubljančani takrat dobili kar 12 tekem zapored, a jim ni uspelo. Bili so celo blizu poraza, saj je Olimpija vse od šeste minute naprej, ko je z devetim golom sezone zadel Ricardo Alves, domače popeljal v vodstvo.

To je držalo vse do 92. minute, ko so gostje, ki so napadli na vse ali nič, izkoristili manjšo nezbranost v domači obrambi in poravnali izid. V polno je meril Lovro Bizjak, ki je z enajstim prvenstvenim golom Domžalam prinesel pomembno točko.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 27 19 6 2 49:12 63 2. Maribor 27 17 7 3 53:20 58 3. Domžale 26 16 5 5 58:21 53 4. Rudar 27 13 4 10 40:34 43 5. Celje 26 11 6 9 47:35 39 6. Gorica 26 9 4 13 26:40 31 7. Krško 25 7 5 13 30:46 26 8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21 9. Ankaran 26 3 7 16 23:63 16 10. Triglav 26 3 6 17 20:53 15