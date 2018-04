Rudar zacementiral Triglav na dnu lestvice

POROČILO S TEKME Triglav Kranj : RUDAR

Triglav Kranj : Rudar Velenje 0:2 (0:2) Športni center Kranj, sodniki: Bukovec (Lendava), Kordež in Šumer (oba Maribor).

Strelca: 0:1 Šehić (40.), 0:2 Radić (43.) Triglav Kranj: Pridigar, Ćoralić, Pušaver, Kašnik, Tomašević, Bijol, Novak, Parfitt-Williams (od 84. Kamara), Radić (od 73. Šimunac), Antonov, Šehić (od 60. Tučić). Rudar: Džafić, Elsner, Krcič, Poplatnik, Mlakar, Kuhar, Suljević (od 61. Udovič), Bojić, Tijanič, Bukara (od 67. Žurga), Vokić (od 52. Kryeziu). Rumeni kartoni: Suljević, Krcič, Bukara, Bojić; Tomašević, Pušaver.

Rdeča kartona: Bojić (75.), Krcić (84.)

Nogometaši Triglava tudi proti Rudarju niso našli poti iz krize. Kranjčani so edina ekipa, ki v spomladanskem delu prvenstva še ni zabeležila zmage, ob tem pa si jim tekmeci iz Ankarana v četrtek, ko so premagali Velenjčane, pahnili na zadnje mesto v Prvi ligi Telekom Slovenije. Knapi so zmagali trinajstič in imajo na četrtem mestu s tekmo več spet štiri točke prednosti pred petimi Celjani.

Prvi zaključni strel na tekmi so gledalci videli šele v 18. minuti, ko je do udarca z glavo prišel Rudarjev Djair Parfitt-Williams, a je meril čez gol. Nekaj bolj nevaren je bil na drugi strani igrišča v 19. minuti David Tijanić, ki je prišel do strela s kakšnih 17 metrov, a je žoga na poti proti golu zadela enega od igralcev in se odbila čez gol.

Ko je že vse kazalo na prvi polčas brez golov, je Jaka Bijol v 40. minuti potegnil po levi strani, v kazenskem prostoru podal na drugo vratnico, kjer je z glavo žogo v gol pospravil Edin Šehić. Tri minute kasneje so gosti podvojili prednost. Jakob Novak je na desni strani žogo poslal v kazenski prostor proti Robertu Pušaverju, ta je podaljšal na drugo stran, okroglo usnje pa je pričakal Dominik Radič in zadel za 2:0.

Foto: Žiga Zupan/Sportida V 61. minuti bi Triglav skorajda moral znižati, saj se je Matej Poplatnik znašel iz oči v oči z Markom Pridigarjem, a se je najprej odločil za preigravanje, ko je prvič streljal je zadel vratarja Velenja, ko je prišel do odbite žoge in drugega strela, pa je žogo izpred gola odbil eden od velenjskih igralcev.

Od 75. minute so domači igrali še brez Momirja Bojića, ki je prejel drugi rumeni karton. Kranjčani se niso vdali, poskušali so z napadi, a Velenjčanom niso povzročali preveč težav. V 84. minuti so gostitelji ostali še brez enega igralca, Alen Krcić je tako kot Bojić dobil drugi rumeni karton. V sodniškem dodatku drugega polčasa je Tijanić v kazenskem prostoru gostov podal proti Poplatniku, ki je bil ob zaključku premalo zbran, da bi ogrozil Pridigarja.

Triglav bo v 28. krogu igral proti Ankaranu, Rudar pa proti Domžalam.