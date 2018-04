Bišćan ve, zakaj je bila Olimpija kaznovana, Rožman spet užival #video

Odmevi trenerjev po derbiju v Ljubljani

V velikem derbiju 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije med vodilno Olimpijo in najuspešnejšim klubom v spomladanskem delu Domžalami ni bilo zmagovalci. To pa še ne pomeni, da ni nihče zmagal. ''Zmagal je slovenski nogomet,'' je bil z dopadljivo predstavo, ki je v Stožice privabila pet tisoč gledalcev, zadovoljen trener rumenih Simon Rožman. Njegov stanovski kolega pri Olimpiji Igor Bišćan je obžaloval pozno prejeti zadetek, ki je Mariboru odprl pot do znižanja zaostanka za zmaji na pet točk.

Nogomet včasih da, včasih vzame. Da pregovor še zdaleč ni zvit iz trte, so se v soboto dobro prepričali nogometaši Olimpije. Če so imenitni spomladanski niz proti Celju v Stožicah začeli z zmagovitim golom Ricarda Alvesa v malodane zadnjih sekundah sodnikovega podaljška, jim je v velikem spopadu z Domžalami, ki ga je z zanimanjem spremljala vsa Slovenija, zlasti branilec naslova Maribora, pot do zmage preprečil prav pozno prejeti gol.

Bizjak dokazal, zakaj je tako vroč

Da se je dvoboj končal brez zmagovalca, se lahko Domžalčani zahvalijo podajalcu Žanu Žužku in strelcu Lovru Bizjaku. Foto: Urban Urbanc/Sportida Pred tem jim je hrbet obrnila še sreča, ko je Portugalec Alves, strelec zgodnjega zadetka za Olimpijo, v prvem polčasu nastreljal še stičišče prečke in vratnice, nato pa je v sodnikovem podaljšku, ko so navijači zeleno-belih že skoraj nazdravljali pomembni zmagi v boju za naslov, za izenačenje poskrbel Lovro Bizjak.

Vroči strelec rumenih, ki je na zadnjih osmih srečanjih dosegel kar osem zadetkov, skupno pa v tej sezoni že 11, tako da na lestvici najboljših strelcev zaseda visoko drugo mesto, je premagal Aljaža Ivačiča in poskrbel, da razlika med sosedoma iz ljubljanske kotline – Domžale so odigrale tekmo manj – ostaja okroglih deset točk.

Bišćan: Tako je pač v nogometu

Igor Bišćan je letos dobil vse tekme razen domačih derbijev z Mariborom in Domžalami. Oba sta se končala z rezultatom 1:1. Na obeh so zmaji vodili z 1:0 ... Foto: Urban Urbanc/Sportida Če bi Ljubljančani še drugič v tej sezoni proti Domžalam izkoristili prednost domačega igrišča (jeseni so v tekmi, po kateri so imeli gostje marsikaj pripomniti sodnikom, zmagali z 1:0), bi poskrbeli za nadaljevanje veličastnega niza, s katerim bi jih pred najbližjimi zasledovalci ločeval ogromen naskok, tako pa se lahko Mariborčani z današnjo zmago pri ranjeni Gorici približajo večnemu rivalu na pet točk razlike.

Tega se zaveda tudi trener Igor Bišćan, ki se je po koncu rednega dela spogledoval z dragoceno zmago, na koncu pa se je lahko zadovoljil le s točko (1:1). ''Razočaran sem. Žal mi je vsega truda, ki smo ga vložili v tekmo. Boli, ko prejmeš zadetek v zadnjih minutah, a tako je pač v nogometu,'' se mladi hrvaški strateg zaveda, da je njegovim izbrancem v izdihljajih srečanja padla zbranost.

Brez rekorda, a z zasluženo točko

Simon Rožman je vesel, da je tvegana igra postregla z rezultatskim zadovoljstvom. Foto: Urban Urbanc/Sportida To so izkoristili gostje, ki so na tekmi večkrat ogroziti Ivačičeva vrata (razmerje v strelih je bilo 13:12 za Domžale, odstotek posesti žoge pa je bil višji pri gostih – 60 proti 40), v sodnikovem podaljšku pa prek Bizjaka poskrbeli, da so ostali neporaženi že 12. tekmo zapored. Resda so zapravili priložnost, da bi izenačili rekord Olimpije, ki sega v krstno sezono 1. SNL 1991/92, in nanizali 12 zaporednih zmag, a je pozno izenačenje pred velikim številom navijačev v rumenih majicah poskrbelo za zadovoljstvo.

''Zasluženo smo osvojili točko. Še naprej uživamo v igri. Tako nogometaši kot tisti, ki jih spremljamo. Težko je bil prebiti njihov gard. Vso tekmo smo to poskušali, imeli iniciativo, a je tudi res, da nismo bili optimalni, takšni, kot bi si želeli. Vseeno smo želeli igrati. Odigrali smo tvegano, na koncu pa sem lahko vesel, da se nam je na koncu izšlo tudi rezultatsko. Na koncu gledajo vsi na te stvari,'' je bil zadovoljen trener Domžal Simon Rožman, ki podobno kot njegov stanovski kolega Bišćan v letu 2018 sploh ne pozna poraza.

Zmagal je slovenski nogomet

Če na igrišču nista zmagala ne Olimpija ne Domžale, pa je imela tekma v očeh gostujočega stratega vendarle enega zmagovalca. ''Danes je zmagal slovenski nogomet. Bila je lepa tekma. Ne bom rekel, da je bil spektakle, a se je zbralo na tribunah veliko ljudi, ki so imeli kaj za videti,'' je najmlajši trener v 1. SNL pohvalil sobotno srečanje, ki je bilo zanimivo od prve do zadnje sekunde.

Dvoboj med sosedoma iz Ljubljanske kotline si je v soboto ob lepem vremenu ogledalo okrog pet tisoč obiskovalcev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Morali bi ostati čvrsti do konca in ohraniti zbranost, a tega nismo storili. Zaradi tega smo bili kaznovani. Bi pa vseeno pohvalil fante za dobro tekmo. Čeprav smo v dveh tednih odigrali kar pet tekem, smo bili zelo dobri. Ni kaj, gremo naprej,'' se nekdanji hrvaški reprezentant ozira v nadaljevanje sezone.