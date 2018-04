Zgodovinska priložnost za Domžale, za katere navija tudi Maribor

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog

Danes se bodo v velikem derbiju 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije udarile vodilna Olimpija in Domžale, ki so nanizale 11 zmag in napadajo 26 let star rekord 1. SNL. Maribor čaka v nedeljo gostovanje pri ranjeni Gorici, ki je med tednom ostala brez finala pokalnega tekmovanja. Vanj se je uvrstil Aluminij, ki bo sklenil 27. krog v derbiju začelja z Ankaranom.

Simon Rožman je z Domžalami nanizal kar 11 zaporednih zmag in se Olimpiji na lestvici (s tekmo manj) približal na sedem točk zaostanka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Krog, ki prinaša zelo zanimive dvoboje, se bo danes začel v Celju, kjer bo gostovalo v zadnjih tednih zelo nevarno Krško. Celjani so med tednom izpadli iz pokalnega tekmovanja, tako da bodo vso energijo usmerili v prvenstvo, kjer napadajo želeno četrto mesto. To bi še lahko postreglo z evropsko vozovnico. Dvoboj se bo začel ob 15. uri, slabi dve uri pozneje pa sledi poslastica v Stožicah.

V lovu na rekordno dvanajsto

Igor Bišćan je na dobri poti, da popelje Olimpijo do dvojne krone. Foto: Žiga Zupan/Sportida Vodilna Olimpija se bo spopadla z Domžalami. Pomerili se bosta ekipi, ki letos še nista izgubili. Zmaji so remizirali le na večnem derbiju z Mariborom, na vseh preostalih tekmah, vključno s pokalnima tekmama proti Celju, pa vknjižili zmago. Še z boljšim izkupičkom se lahko pohvalijo Domžalčani, ki so v tem letu dobili prav vse tekme.

V 1. SNL so nanizali 11 tekem. Če bi premagali še Olimpijo, bi niz povišali na 12 zmag, s tem pa izenačili rekord zmajev iz sezone 1991/92, ko so dobili kar 12 tekem zapored. S takšnim dosežkom se lahko pohvali tudi Maribor, a ga je dosegel ob prehodu v dve različni sezoni.

Vijolice pri ranjeni Gorici

Luka Zahović je v zadnjih treh tekmah zadel v polno kar šestkrat. Foto: Žiga Zupan/Sportida V času nedeljskega kosila se bosta pomerila Triglav in Rudar. Kranjčanom pošteno gori pod nogami, saj so po senzacionalni zmagi Ankarana v Velenju padli na zadnje mesto, knapi pa si bodo skušali vrniti samozavest po nepričakovanem porazu proti primorskim brezdomcem (2:3). Ta jim je pokvaril načrte, da bi se na četrtem mestu še bolj oddaljili od zasledovalcev. Gostitelji bodo zaradi kazni pogrešali Vlada Šmita in Davida Zeca.

Mariborčani, ki so med tednom navdušili v Kranju in kar s 5:0 odpravili gorenjske orle, se odpravljajo v Novo Gorico. Na krilih prebujenega strelca Luke Zahovića, ki je na zadnjih treh tekmah dosegel kar šest zadetkov, želijo premagati vrtnice in se s pomočjo za njih ugodnega rezultata na derbiju v Stožicah na lestvici približati Olimpiji. Gorica je ranjena, dramatičen izpad v polfinalu pokalnega tekmovanja po stresnem remiju v Kidričevem (2:2) je Srebrničevi četi vzel veliko moči. Potočenih je bilo veliko solza, zdaj pa prihaja v goste še zelo motiviran tekmec.

V zadnji tekmi 27. kroga, s katero bo sklenjena tretja četrtina prvenstva, se bosta udarila Aluminij in Ankaran. Kidričani bodo Evropo lovili v finalu pokala proti Olimpiji, Ankaran pa se krčevito bori za obstanek. Po zmagi v Velenju želi prekrižati načrte še Aluminiju, tako da se obeta zanimiv dvoboj z velikim vložkom.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 26 19 5 2 48:11 62 2. Maribor 26 16 7 3 47:20 55 3. Domžale 25 16 4 5 57:20 52 4. Rudar 26 12 4 10 38:34 40 5. Celje 25 10 6 9 42:35 36 6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31 7. Krško 24 7 5 12 30:41 26 8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21 9. Ankaran 26 3 7 16 23:63 16 10. Triglav 25 3 6 16 20:51 15

Najboljši strelci: 12 - Matej Poplatnik (Triglav)

11 - Miljan Škrbić (Krško)

10 - Lovro Bizjak (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

9 - John Mary (Rudar),

8 - Ricardo Alves (Olimpija), Jasmin Mešanović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Rifet Kapić (Gorica), Ibrahim Arafat Mensah (Aluminij), Luka Zahović (Maribor)

