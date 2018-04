Luka Zahović junak štajerskega derbija

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog

V Ljudskem vrtu je bil na sporedu vroč in napet štajerski derbi, ki ga je na koncu po zaslugi Luke Zahovića dobil Maribor. Mladi slovenski napadalec je zadel trikrat v polno in poskrbel, da se vijolični veselijo druge zmage v spomladanskem delu. Celjani so po prvih 45 minutah držali celo točko, v drugem delu pa jim je pošla sapa in točke so ostale v Mariboru.

Na zadnji sobotni tekmi v Velenju je Rudar s 4:2 premagal Aluminij. Knapi so s tem zadržali četrto mesto, pred Celjani imajo zdaj že štiri točke prednosti. Kidričani na devetem mestu ostajajo pri 21 točkah.

V Novi Gorici po pričakovanjih

Novi Gorici smo videli obračun med Ankaranom in Gorico, katere je na domači zelenici nastopila v vlogi gosta. Gostitelji so primorski brezdomci Ankarančani, ki bodo konca kaotične sezone namesto v Dravogradu igrali v Novi Gorici.

Ankaran je v prvem polčasu ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, a izgubil igralca. Rdeči karton je prejel Aristoteles Romero. To je bil že četrti rdeč karton Primorcev na zadnjih dveh tekmah. Številčno prednost so Goričani pričakovano izkoristili in po dveh zadetkih Bedeja Osujija prišli do nove zmage.

Niso prvi, ki jih je doletela takšna usoda Gorica je bila prvič v klubski zgodovini v 1. SNL gost v novogoriškem Športnem parku. Podobno se je godilo Domžalam, ko so "gostovale" na svojem štadionu proti Radomljam, na istem štadionu pa sta v sezoni 2009/10 (štadion ŽAK v Šiški) nastopala ljubljanska kluba Olimpija in Interblock.

Olimpija v Krškem, Domžale lovijo rekord 1. SNL

Nogometaši Olimpije imajo tako visoko prednost pred zasledovalci, da bodo ne glede na rezultate na vrhu razpredelnice zagotovo vsaj še nekaj tednov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na štadionu Matije Gubca bo v nedeljo gostovala ekipa, ki ima največje možnosti za osvojitev državnega naslova. Olimpija ima pred najbližjima zasledovalcema veliko prednost, tokrat pa se bo spopadla s Krčani, ki so med tednom premagali Triglav in se še bolj zagozdili v varni sredini razpredelnice.

Za gostitelje zaradi kazni ne bosta nastopila soimenjaka Marko Jakolić in Marko Krajcer, pri Olimpiji pa bi lahko bilo nekaj sprememb v postavi, saj čaka Ljubljančane le nekaj dni po srečanju v Krškem še povratna polfinalna tekma pokala v Celju.

Prvoligaško dogajanje bo v nedeljo zvečer sklenila tekma med Domžalami in Triglavom. Rumeni bodo naskakovali že 11. zaporedno zmago. Če bi jim uspelo, bi se povsem približali absolutnemu rekordu tekmovanja, ki ga je v sezoni 1991/92 z 12 zaporednimi zmagami postavila "stara" Olimpija. Pri Domžalah izstopata Lovro Bizjak, ki se je med strelce vpisal na vseh zadnjih petih srečanjih, in Agim Ibraimi, ki je z dvema zadetkoma v Velenju dokazal, da se vrača v formo, s katero je pred leti spadal med najboljše nogometaše v 1. SNL. Gostje, ki se krčevito borijo za obstanek in letos sploh še niso dočakali krstne zmage, bodo nastopili brez kaznovanega Dejana Robnika.

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 25 18 5 2 47:11 59 2. Maribor 25 15 7 3 42:20 52 3. Domžale 24 15 4 5 54:20 49 4. Rudar 25 12 4 9 36:31 40 5. Celje 25 10 6 9 42:35 36 6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31 7. Krško 23 7 5 11 30:40 26 8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21 9. Triglav 24 3 6 15 20:46 15 10. Ankaran 25 2 7 16 20:61 13