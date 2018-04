Olimpija do pomembnih točk v Krškem

Poročilo s tekme Krško : Olimpija

Olimpija, vodilna ekipa državnega prvenstva, je na težkem gostovanju v Krškem osvojila tri točke, a pri želji, da obdrži deset točk prednosti pred najbližjimi konkurenti, je hodila po robu prepada. Varovanci Igorja Biščana niso blesteli, imeli so precej sreče in kot bodo rekli Krčani ter najbrž še kdo, ki je stiskal pesti za domače, tudi sodniško pomoč. Njihov Olimpije, edini na tekmi, je po njihovem mnenju padel iz nedovoljenega položaja, s tem pa se bodo najbrž strinjali tudi realni ljubitelji nogometa.

Olimpija je imela pobudo, a so Krčani odlično stali na igrišču

Ljubljančani so po pričakovanju od samega začetka prevzeli pobudo na igrišču, a so Krčani odlično stali na igrišču. V obrambi so delovali brezhibno, kar pa ne velja za branilce Olimpije, ki so si privoščili nekaj napak, a imeli srečo, da jih Krčani niso kaznovali. V 12. minuti je nespretno posredoval Branko Ilić, ko je pred Miljanom Škrbićem žogo izbil proti vratarju Aljažu Ivačiču, ki je bil pozoren in je žogo odbil v kot. Še hujšo napako so gosti storili v izdihljaju prvega polčasa, ko je prišlo do nesporazuma med vratarjem Ivačičem in Filipom Uremovićem, zanašala sta se drug na drugega, ob njunem čakanju je do žoge prišel Škrbić, jo poskušal prek vratarja poslati v mrežo, vendar je zletela mimo gola.

Varovanci so si poleg strela Danijela Miškića od daleč, po katerem je žoga preletela prečko, v prvih 45 minutah priigrali le eno priložnost. V 35. minuti je Rok Kronaveter z leve strani kazenskega prostora zavrnil žogo v sredino, Issah Abass je brez zadržka streljal, a pred vrati zadel le soigralca Daria Čanađijo.

Odločitev je padla na začetku drugega polčasa

Prav omenjena ljubljanska igralca sta bila režiserja vodstva Olimpije v 48. minuti. Abass je v zelo sumljivem položaju malo na gostujoči polovici dobil žogo v prazen prostor, stekel proti vratarju Žigi Frelihu, ta je njegov strel odbil, na odbito žogo je pritekel Čanađija in jo potisnil v mrežo.

V nadaljevanju so se gostitelji odprli, a niso bili posebej nevarni za gol, na drugi strani so gosti imeli nekaj priložnosti za povišanje vodstva, najlepšo Stefan Savić, toda niso jih izkoristili. Kljub temu pa so bili po tekmi zadovoljni, da so še tretjič v sezoni strli odpor Krškega.

Krško : Olimpija 0:1 (0:0)

Stadion Matije Gubca, gledalcev 1500, sodniki: Perić (Kranj), Skok (Ptujska Gora), Gabrovec (Markovci).



Strelec: 0:1 Čanađija (48.).



Krško: Frelih, Kulinitš, Ejup, Gorenc, Šturm, Balić, Mujan, Da Silva, Mandić (od 77. Vekić), Kovačič (od 87. Hing-Glover), Škrbić (od 64. Volarič).

Olimpija: Ivačič; Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Miškić, Čanađija (od 77. Savić), Alves, Kronaveter (od 81. Kapun), Abass (od 71. Benko).



Rumen karton: Tomić.