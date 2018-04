Vrtnice so se utrdile na šestem mestu

Poročilo s tekme Ankaran : Gorica

Novogoričani so še četrto prvenstveno tekmo zaporedoma neporaženi. Junak tekme je bil Bede Osuji, ki je dosegel oba zadetka. Gorica se je po deveti zmagi utrdila na šestem mestu, Ankarančani, ki so večino tekme igrali z igralcem manj, pa po 16. porazu ostajajo zadnji.

Novogoričani so bili v prvem polčasu podjetnejši tekmec, posebej po izključitvi Aristotelesa Romera že v 18. minuti, ko je pordečel zaradi nevarnega starta s podplatom proti Urošu Celcerju. To je bila že četrta izključitev Ankarana na zadnjih dveh tekmah.

Sicer pa so že šest minut pred tem Novogoričani izpeljali najbolj nevarno akcijo polčasa, ko je povsem neoviran z glavo streljal Leon Marinič, a bil malce premalo natančen. Podobna priložnost se je v 42. minuti ponudila še Donatusu Edafeju, a je žogo zadel z ramenom namesto z glavo, tako da je ostalo pri 0:0, tako kot tudi po nekaj manj nevarnih strelih pred tem.

Tudi v uvodu drugega polčasa so prevladovali Novogoričani, a znova niso znali najti lukenj v obrambi tokratnih gostiteljev v novogoriškem športnem parku. V 57. minuti pa so vendarle kronali premoč. Miha Gregorič je z desne strani podal v osrčje kazenskega prostora, od koder je močno streljal Bede Osuji in zadel za 1:0 in svoj četrti gol sezone.

Po zadetku so kljub igralcu manj Ankarančani nekajkrat opozorili nase, nevaren je bil strel Čazima Suljića v 78. minuti, ko je meril le malce previsoko s strelom od daleč. Le malce zatem je zagrozil še Matej Zemljak, a je z desne strani zadel le zunanji del mreže.

V 82. minuti pa je z izvrstnim posredovanjem še višje novogoriško vodstvo preprečil Primož Bužan, ki je žogo po strelu Amela Džuzdanovića iz bližine odbil čez gol. A že po sledečem kotu je znova klonil, povsem sam je sredi kazenskega prostora ostal Osuji in drugič na tekmi zadel za končnih 2:0.

Ankarančani bodo v 27. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Kidričevem, Novogoričani pa bodo gostili Maribor.