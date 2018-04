Česa takšnega v Novi Gorici pa še ne

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog

Uvodno dejanje 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo postreglo s primorskim obračunom v Novi Gorici, na katerem bo Gorica nastopila na domači zelenici, a bo vseeno na svojem štadionu deležna vloge gosta. Gostitelji bodo primorski brezdomci Ankarančani, ki bodo do konca kaotične sezone, v kateri so večino domačih tekem odigrali v oddaljenem Dravogradu, gostitelji v Novi Gorici.

V soboto se bodo tako pomerili z vrtnicami, ki so se po nepričakovanem domačem porazu v polfinalu pokala Slovenije znašle v težavah. Zmaga nad zadnjeuvrščenim klubom 1. SNL bi jim dvignila razpoloženje pred pomembnim gostovanjem v Kidričevem. Ankarančani zaradi kazni rdečih kartonov ne bodo mogli računati kar na tri nogometaše (Patrik Bordon, Žan Humar in Vedran Gerc). Gorica je podaljšala sodelovanje s kapetanom Alenom Joganom.

Niso prvi, ki jih je doletela takšna usoda Gorica bo prvič v klubski zgodovini v 1. SNL gost v novogoriškem Športnem parku. Podobno se je godilo Domžalam, ko so "gostovale" na svojem štadionu proti Radomljam, na istem štadionu pa sta v sezoni 2009/10 (štadion ŽAK v Šiški) nastopala ljubljanska kluba Olimpija in Interblock.

Štajerski derbi v Mariboru, v Velenju dvoboj nekdanjih sodelavcev

Luka Zahović je na večnem derbiju v Ljubljani poskrbel, da je Maribor v Stožicah ostal neporažen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V popoldanskih urah bo v Ljudskem vrtu potekal štajerski obračun, na katerem si Maribor, če še želi zadržati trhle možnosti za osvojitev naslova, ne sme privoščiti spodrsljaja. Celjani so jeseni postali prvi, ki so vijolicam prizadejali poraz v prvenstvu.

V Maribor prihajajo po napornem pokalnem srečanju v Ljubljani, kjer so namučili Olimpijo in še drugič letos izgubili v zadnjih minutah (1:2). Ker jih sredi tedna čaka povratno srečanje z Ljubljančani, ki odloča o finalistu pokala, bi lahko to vplivalo na postavo Celjanov proti državnim prvakom, ki letos sploh še niso zmagali v mestu ob Dravi!

V Velenju se bosta spopadla stratega, ki sta v sezoni 2015/16 Olimpijo popeljala do naslova jesenskega prvaka. Marijan Pušnik želi s knapi zadržati četrto mesto, ki bi lahko Velenjčane popeljalo v Evropo, njegov nekdanji pomočnik Oliver Bogatinov pa prihaja na štadion Ob jezeru z Aluminijem, s katerim se mu nasmiha tudi nastop v finalu pokala Slovenije. Rudar je med tednom okusil moč Domžal (1:4), Kidričani pa so na krilih Ganca Ibrahima Arafata Mensaha, ki je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar pet golov, prekrižali načrte Gorici.

Olimpija v Krškem, Domžale lovijo rekord 1. SNL

Nogometaši Olimpije imajo tako visoko prednost pred zasledovalci, da bodo ne glede na rezultate na vrhu razpredelnice zagotovo vsaj še nekaj tednov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na štadionu Matije Gubca bo v nedeljo gostovala ekipa, ki ima največje možnosti za osvojitev državnega naslova. Olimpija ima pred najbližjima zasledovalcema veliko prednost, tokrat pa se bo spopadla s Krčani, ki so med tednom premagali Triglav in se še bolj zagozdili v varni sredini razpredelnice.

Za gostitelje zaradi kazni ne bosta nastopila soimenjaka Marko Jakolić in Marko Krajcer, pri Olimpiji pa bi lahko bilo nekaj sprememb v postavi, saj čaka Ljubljančane le nekaj dni po srečanju v Krškem še povratna polfinalna tekma pokala v Celju.

Prvoligaško dogajanje bo v nedeljo zvečer sklenila tekma med Domžalami in Triglavom. Rumeni bodo naskakovali že 11. zaporedno zmago. Če bi jim uspelo, bi se povsem približali absolutnemu rekordu tekmovanja, ki ga je v sezoni 1991/92 z 12 zaporednimi zmagami postavila "stara" Olimpija. Pri Domžalah izstopata Lovro Bizjak, ki se je med strelce vpisal na vseh zadnjih petih srečanjih, in Agim Ibraimi, ki je z dvema zadetkoma v Velenju dokazal, da se vrača v formo, s katero je pred leti spadal med najboljše nogometaše v 1. SNL. Gostje, ki se krčevito borijo za obstanek in letos sploh še niso dočakali krstne zmage, bodo nastopili brez kaznovanega Dejana Robnika.

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 25 18 5 2 47:11 59 2. Domžale 24 15 4 5 54:20 49 3. Maribor 24 14 7 3 39:18 49 4. Rudar 24 11 4 9 32:29 37 5. Celje 24 10 6 8 40:32 36 6. Gorica 24 8 4 12 24:34 28 7. Krško 23 7 5 11 30:40 26 8. Aluminij 24 5 6 13 26:43 21 9. Triglav 24 3 6 15 20:46 15 10. Ankaran 24 2 7 15 20:59 13