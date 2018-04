Rumeni vihar ogroža 26-letni rekord 1. SNL

Učinek klubov 1. SNL v letu 2018

Nogometaši Domžal so v zadnjih mesecih tako vroči, da napadajo enega od najstarejših rekordov v 1. SNL. V prvenstvu so nanizali že deset zmag. Če bodo zmagali še dvakrat, se bodo izenačili z rekordnim nizom 12 zmag, ki ga je Olimpija postavila daljnega leta 1992. To bi bila pika na i velikemu derbiju, ki se obeta 14. aprila.

Domžale so edini slovenski klub, ki je letos osvojil stoodstotno število točk. Ko so rumeni v sredo v gosteh nadigrali Velenjčane v 4:1, so zmagali že desetič zapored v Prvi ligi Telekom Slovenije. Zmaga jim je prinesla dodatno nagrado, saj so se na lestvici povzpeli na drugo mesto. Za vodilno Olimpijo s tekmo manj zaostajajo deset točk.

Ibraimi z mislimi že pri Triglavu

Agim Ibraimi v Domžalah vedno bolj spominja na nekdanjega zvezdnika Maribora in enega najboljših makedonskih nogometašev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Trener Simon Rožman je vesel, da igrajo njegovi izbranci po okusu nogometnih sladokuscev. Agresivni in razigrani so od prve do zadnje minute. Usmerjeni so k napadalni igri, ki je v mesto ob Kamniški Bistrici privabila kar nekaj izkušenih znanih imen (Senijad Ibričić, Agim Ibraimi in Andraž Kirm). So v dobri formi, ne zmede jih tudi zgoščen tekmovalni ritem. V tej sezoni so dosegli največ zadetkov v prvenstvu, kar 54. V spomladanskem delu so na šestih tekmah zabili kar 21 golov!

Prvi strelec Lovro Bizjak se je vpisal med strelce že na peti tekmi zapored, vedno pogosteje je na seznamu strelcev Ibraimi. ''Pokazali smo, da smo v dobri formi. Z mislimi smo že pri tekmi s Triglavom, proti kateremu želimo nadaljevati z nizom pozitivnih rezultatov,'' je motiviran Makedonec s slovenskim potnim listom. Če bi Domžale v nedeljo upravičile vlogo favorita proti Triglavu, edinemu klubu, ki letos sploh še ni zmagal, bi dočakale že 11. zaporedno zmago. Tako bi se znašle pred enim od najstarejših rekordov 1. SNL.

Ko je ''stara'' Olimpija v krstni sezoni 1991/92 osvojila naslov prvaka, je med 23. in 34. krogom nanizala 12 zmag. Rekordni dosežek je star že 26 let, a se še ni našel junak, ki bi ga izboljšal. Če bi Domžale premagale tudi Kranjčane, bi 14. aprila sledila velika poslastica, saj se ne bi pomerila le trenutno najboljša slovenska kluba, ampak bi Domžalčane lovile tudi rekordno 12. zmago. In to proti vodilnemu klubu, edinemu poleg njih, ki letos še niso izgubili.

Točkovni iztržek klubov 1. SNL v letu 2018:

Klub T Z R P Goli Točke 1. Olimpija 7 6 1 0 17:3 19 2. Domžale 6 6 0 0 21:4 18 3. Celje 6 4 0 2 18:8 12 4. Rudar 6 2 2 2 9:12 8 5. Krško 5 2 1 2 6:6 7 6. Maribor 6 1 3 2 7:7 6 7. Gorica 6 1 2 3 3:8 5 8. Aluminij 7 1 2 4 7:16 5 9. Ankaran 7 1 2 4 5:19 5 10. Triglav 6 0 1 5 4:14 1

Maribor strmoglavil na tretje mesto

Mariborčani upajo, da jim bo po remiju v Ljubljani končno steklo v 1. SNL. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ker pa je Olimpija v prvenstvu odigrala tekmo več od Domžal, je na lestvici osvojenih točk v letu 2018 na prvem mestu. Niz šestih zaporednih zmag je končala z remijem na večnem derbiju z Mariborom, v sredo pa se spet vrnila k zmagam, ko je v prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije premagala Celje (2:1). Dokaz, kako zahteven tekmec je Kosićeva četa, je pogled na uspešnost klubov v tem letu. Celjani so na visokem tretjem mestu, poleg Olimpije in Domžal tudi edini, ki so zbrali dvomestno število točk.

Nato sledita velenjski Rudar, ki je v sredo občutil moč Domžal, in Krško, ki mu gre pod vodstvom Alena Šćulca vedno bolje. Zeleni so nase najbolj opozorili z odmevno zmago v Ljudskem vrtu. Čeprav so odigrali le pet tekem, najmanj izmed vseh prvoligaških klubov v letu 2018, so po osvojenih točkah v tem letu boljši tudi od Maribora.

Vijolice, veliko razočaranje spomladanskega dela, so šele na šestem mestu. S tekmo manj so zbrale kar 13 točk manj od Olimpije, za Domžalami pa zaostale 12 točk in na lestvici zaradi slabše razlike v zadetkih zdrsnile na tretje mesto. So pa vijolice zadnje, ki so v 1. SNL premagale Domžale. To se je zgodilo 28. oktobra 2017, ko so doma izgubile z 0:1

Ankaran se je približal Triglavu

Maribor je šesti, a ima tik za petami tri zasledovalce, ki so letos osvojili pet točk. To so Gorica, Aluminij in Ankaran. Vrtnice in Kidričani so polfinalisti pokala, kjer po prvi tekmi kaže bolje Štajercem, zadnjeuvrščeni Ankaran pa poskuša ujeti Kranjčane in si v krstni sezoni, v kateri igra kot brezdomec, zagotoviti obstanek med najboljšimi. Do konca sezone bo pozabil na domače tekme v Dravogradu in jih igral v Novi Gorici. Tako bo v soboto nevsakdanja tekma, saj se bo z Gorico pomeril ravno v mestu vrtnic.

Aktualna lestvica Prve lige Telekom Slovenije:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 25 18 5 2 47:11 59 2. Domžale 24 15 4 5 54:20 49 3. Maribor 24 14 7 3 39:18 49 4. Rudar 24 11 4 9 32:29 37 5. Celje 24 10 6 8 40:32 36 6. Gorica 24 8 4 12 24:34 28 7. Krško 23 7 5 11 30:40 26 8. Aluminij 24 5 6 13 26:43 21 9. Triglav 24 3 6 15 20:46 15 10. Ankaran 24 2 7 15 20:59 13

Edini klub, ki letos še ni zmagal, je Triglav. Gorenjski orli so osvojili le točko. Njihova igra je boljša od rezultatov, pogosto so zelo blizu, a tudi daleč od uspeha. Prednost pred Ankaranom ni velika, saj se je stopila na vsega dve točki, tako da bo dvoboj za predzadnje mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije za dopolnitev 1. SNL, še zelo zanimiv. Tako kot boj za vrh, če bo rumeni vihar še naprej ruval vse pred seboj in osvajal maksimalno število točk.