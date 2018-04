Knapi izkoristili poraz Celja in se utrdili na četrtem mestu

Poročilo s tekme Rudar : Aluminij

Velenjčani so v tretjem sezonskem obračunu s Kidričani drugič zmagali, prva tekma v Velenju se je končala brez zmagovalca. Tokrat pa so bili knapi boljša ekipa, po dvakrat sta zadela Dominik Radić in Djair Parfitt-Williams in tako prispevala levji delež k 12. zmagi, s katero so se na četrtem mestu za štiri točke oddaljili petouvrščenemu Celju. Aluminij po 14. porazu ostaja osmi.

Rudar je tekmo dobro začel. V peti minuti je prvo priložnost zapravil Leon Črnčič, ko je povsem neoviran zgrešil s strelom z glavo. Dve minuti pozneje pa so izbranci Marjana Pušnika povedli. Po napaki domače vrste je do žoge prišel Dominik Radić, prišel do strela približno 12 metrov od vrat in malce z desne strani z nizkim diagonalnim ugnal Matijo Kovačića.

V osmi in 11. minuti so imeli domači priložnosti za podvojitev prednosti, a je Djair Parfitt-Williams najprej z roba kazenskega prostora malce zgrešil, zatem pa je bil znova z glavo neuspešen Črnčič.

Potem so nekaj obetavnih napadov izpeljali tudi gosti, a niso bili posebej nevarni, zato pa so Velenjčani znova zagrozili v 32. minuti, ko je Jaka Bijol s strelom z glavo meril le malce previsoko.

Dve minuti zatem pa se je znašel v vlogi podajalca pri drugem zadetku Rudarja. Tega je sicer znova dosegel Radić, ki je pobegnil Josipu Zebi in Denisu Šmeju. Za Radića je bil to četrti gol v sezoni.

Na 3:0 je že v 47. minuti povišal Parfitt-Williams, ki je s približno 14 metrov z leve strani žogo poslal tik ob nasprotno vratnico. Nekaj upanja gostom je v 49. minuti povrnil Ibrahim Mensah, ki je po podaji Francesca Tahiraja žogo poslal v mrežo le malce z desne strani za svoj sedmi zadetek v sezoni.

Zadetek pa Kidričanov ni posebej zbudil, Velenjčani so namreč prevladovali, bili nevarnejši in v 62. minuti znova pobegnili za tri zadetke, ko je po zmedi v kazenskem prostoru iz bližine zadel Parfitt-Williams.

Zato pa so gosti po tem zadetku hitro odgovorili, na 4:2 so se približali v 65. minuti, ko je po podaji Siyarja Kepirja sam pred vratarja prišel Tahiraj. To pa je bilo tudi vse, kar jim je uspelo, do konca tekme so gostitelji bolj ali manj brez večjih težav nadzorovali potek tekme in sami imeli še nekaj priložnosti.

Velenjčani bodo v 27. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Kranju, Kidričani pa bodo gostili Ankarančane.