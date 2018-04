Domžalčani mislijo resno, Bizjak prav tako

Poročilo s tekme Domžale : Triglav

Domžale so v 26. krogu Prve lige Telekoma Slovenije premagali Triglav s 3:0 (0:0). Napadalec Lovro Bizjak je zadel na šesti prvenstveni tekmi v nizu, Domžalčani pa so zmagali 11. zapored.

Pred dvobojem so bili Domžalčani tretji na lestvici, za prepričljivo vodilno Olimpijo in le tri točke za Mariborom. Branilce naslova bi lahko po točkah ujeli, če bi premagali kranjsko vrsto, ki je imela na predzadnjem mestu šest točk zaostanka za osmim Aluminijem.

V prvem polčasu je bil zato Triglav v ugodnem položaju, kljub prevladi Domžalčanov na igrišču sta namreč ekipi odšli v slačilnici brez doseženega zadetka. Domači pa so stvari postavili na svoje mesto v drugem delu tekme.

Lovro Bizjak je zadel šele v 59. minuti po lepi akciji domačih na levi strani polovice Triglava. Amadej Vetrih je najprej podal do Daria Melnjaka, ta pa je z močno podajo po tleh našel Bizjaka na sredini in napadalcu Domžal je z dveh metrov uspelo poslati žogo v mrežo za že deseti gol v tej sezoni.

Vetrih 14 minut pozneje prišel do žoge na desni strani kazenskega prostora in nato streljal, žoga je zadela enega izmed branilcev Triglava in v loku preletela vratarja Arka ter končala v mreži. Na 3:0 je v 80. minuti povišal Senijad Ibričić z enajstih metrov, ko je pred tem David Zec v kazenskem prostoru nepravilno zaustavljal Vetriha.

Pred tem je gostom uspelo ustaviti poskuse Domžal ali pa so blokirali strele, z obrambami pa se je izkazal tudi Jalen Arko. Gostje pa so imeli lepo priložnost že v osmi minuti, ko je Melnjak slabo izbil žogo, s 25 metrov je David Tijanić meril pod prečko, izkazal pa se je čuvaj mreže domačih Ajdin Mulalić in žogo odbil v kot.

Domžalčani, ki imajo po enajsti zmagi v nizu, kar je rekord rumenih, zdaj na lestvici tako kot Maribor 52 točk, bodo v derbiju naslednjega kroga igrali v gosteh proti Olimpiji. Predzadnji Triglav bo naslednji dan v 27. krogu gostil Rudar.

Domžale : Triglav 3:0 (0:0)

Športni park, gledalcev 600, sodniki: Vinčič (Maribor), Klančnik (Slovenj Gradec), Kovačič (Ljubljana).



Strelci: 1:0 Bizjak (59), 2:0 Vetrih (73.), Ibričić (80., 11-m).



Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc (od 86. Žužek), Vetrih, Hodžić (od 75. Kirm), Husmani, Ibričić, Širok, Ibraimi, Bizjak (od 81. Nicholson).

Triglav: Arko, Bojić, Zec, Pušnik (od 69. Žurga), Kuhar, Udovič, Kryezlu, Tojanić, Bukara (od 74. Mlakar), Šuljević, Poplatnik.