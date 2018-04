Derbi dna se je končal brez zmagovalca

Aluminij : Ankaran Hrvatini 1:1 (1:0) Stadion v športnem parku Aluminij, gledalcev 250, sodniki: Perić (Kranj), Friš (Sladki vrh), Perger (Limbuš). Strelca: 1:0 Kidrič (5.), 1:1 Delgado (87.). Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Zeba, Ploj, Jurčević, Petrović, Mensah, Tahiraj, Štor (od 46. Krajnc, od 90. Rogina)), Kidrič (od 82. Nunić). Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate, Pahor, Badžim, Soldo (od 46. Humar), Gliha, Suljić, Delgado, Nkama, Santos (od 90. Zemljak), Gerc (od 82. Bišević). Rumeni kartoni: Mensah, Krajnc, Tahiraj; Gerc.

Rdeči kartoni: /.

Nogometaši Aluminija in Ankarana Hrvatinov so se še tretjič v sezoni razšli z neodločenim izidom 1:1. To popolnoma ustreza dogodkom na igrišču, saj sta obe ekipi igrali napadalno, domači so sicer hitro povedli, a ob koncu tekme se je obrestoval pritisk Primorcev, ki so prišli do izenačenja in s tem poskrbeli, da se Kidričani v boju za ostanek niso oddaljili že na osem točk.

Za gostitelje se je tekma začela sanjsko, saj so izkoristili že prvo priložnost na tekmi, v peti minuti je Francesco Tahiraj z desne strani podal v kazenski prostor, v katerem je bil povsem sam Rok Kidrič, ki mu ni bilo težko z glavo premagati vratarja Primoža Bužana.

Slednji je moral posredovati v 19. minuti, ko ga je s strelom po tleh poskušal premagati Luka Štor, a se je vratar izkazal, Štor pa je imel priložnost tudi v izdihljajih prvega dela, a Bužan z njegovim strelom ni imel velikega dela.

Na drugi strani so bili v prvem delu gosti najbližje v 30. minuti, ko je Brazilec Felipe Santos vse storil, kot je treba, a je njegov strel zaustavila vratnica.

Tako kot so domači v prvem delu hitro zadeli, bi lahko isto storili tudi gosti. V tretji minuti nadaljevanja se je priložnost ponudila Vedranu Gercu, vendar je z glavo streljal slabo, žoga je zletela mimo gola.

Izenačil je Delgado

Raoul Delgado je izenačil na končnih 1:1. Foto: Žiga Zupan/Sportida Domači bi lahko vodstvo povišali v 62. minuti, ko so imeli v enem napadu dve priložnosti, Bužan je najprej ubranil strel Maria Jurčevića, nato pa še poskus Kidriča. Osem minut je Bužan po posredovanju ostal ležati na tleh, žoga je priletela na glavo Josipu Zebi, ki jo je poskušal z lobom prek obrambnih igralcev poslati v mrežo, toda zletela je mimo gola.

V zaključku pa je sledil pritisk Ankarana. V 87. minuti je Timotej Mate dobro streljal, a svoji ekipi priboril le kot, a po njem je padel izenačujoči gol. V gneči je žogo dobil Francoz Raoul Delgado, v prvem poskusu z volejem je zadel enega od Aluminijevih obrambnih igralcev, v drugo pa je žogo vendarle spravil čez golovo črto.

Ankarančani so želeli doseči še drugi gol, izvedli so še nekaj nevarnih napadov, toda izid se ni spremenil.

Aluminij bo v naslednjem krogu gostil Maribor, Ankaran Hrvatini pa gostoval v Kranju pri Triglavu.