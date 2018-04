Strelske vaje nogometašev Maribora na gostovanju v Novi Gorici

Poročilo po tekmi Gorica : Maribor

Gorica : Maribor 0:6 (0:4) Stadion v športnem parku, gledalcev 1000, sodniki: Kajtazović, Žunič, Ajdovec (vsi Kranj).



Strelci: 0:1 Ivković (26.), 0:2 Mlakar (29.), 0:3 Hotić (30.), 0:4 Zahović (38.), 0:5 Vrhovec (78.), 0:6 Tavares (88.). Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič, Jogan, Škarabot, Humar, Grudina, Džuzdanović (55. Kolenc), Marinič, Osuji (od 78. Žigon), Filipović (od 46. Curk). Maribor: Handanović, Hodžić, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler (od 66. Vrhovec), Kramarič (od 78. Vršič), Hotić, Zahović, Mlakar (od 69. Tavares). Rumeni kartoni: Kavčič, Curk; Hodžić, Pihler.

Mariborski nogometaši so prebrodili krizo iz uvoda v spomladanski del sezone. V zadnjih dobrih dveh tednih so po neodločenem izidu v Ljubljani dosegli še tretjo zmago v nizu, po Celjanih in Kranjčanih so danes po zelo zanesljivi predstavi ukanili še Novogoričane, za vodilnimi Ljubljančani, ki so v soboto v Stožicah igrali neodločeno z Domžalčani, pa devet krogov pred koncem državnega prvenstva zaostajajo za pet točk. Goričani so zadržali šesto mesto na prvenstveni lestvici.

Izbranci gostujočega trenerja Darka Milanića so odločno odprli tekmo v mestu vrtnic. Že v šesti minuti dvoboja je Martin Kramarič z 20 metrov sprožil močan strel, žoga pa je zletela mimo leve vratnice. Štajerci so imeli tudi v nadaljevanju absolutno prevlado na igrišču, po strelih Kramariča v 14. in Dina Hotića v 19. minuti se je izkazal domači vratar Grega Sorčan, v 21. minuti pa se pred primorskimi vrati ni najbolje znašel Luka Zahović.

Zato pa so Mariborčani med 26. in 30. minuto izpeljali "blitzkrieg" in v pičlih štirih minutah dosegli kar tri gole. Primorsko mrežo je najprej načel Saša Ivković, ki je po kotu z leve strani in po strelu z glavo soigralce povedel z 1:0. Zgolj tri minute kasneje so državni prvaki izpeljali (pol)nasprotni napad, ki ga je s natančnim in močno odmerjenim strelom nekoliko z desne strani zaključil Jan Mlakar, že v naslednji minuti pa je Hotić izkoristil lepo podajo Zahovića z leve strani in iz neposredne bližine povišal na 3:0.

Zahović pri dveh golih, zadnjo besedo je imel Tavares

Zadnji gol za Maribor je dosegel Marcos Tavares. Foto: Morgan Kristan / Sportida A Mariborčani se s tem niso zadovoljili, še naprej so igrali poletno in bili za vsaj dva razreda boljši od Novogoričanov. Do konca polčasa so si priigrali še nekaj lepih priložnosti za gol, v 38. minuti pa je Zahović po bliskovitem nasprotnem napadu in podaji Mlakarja povišal na 4:0.

V začetku drugega polčasa se je nadaljevala absolutna prevlada mariborskih nogometašev, že v drugi minuti nadaljevanja je strel Kramariča na bravurozen način zaustavil Soršak, v 50. minuti pa je Zahović po strelu z glavo zadel okvir vrat. Do konca tekme so imeli Milanićevi izbranci popoln nadzor nad tekmeci. Zavoljo prevelike kakovostne razlike so resda malenkostno popustili, navkljub temu pa dosegli še dva gola. Najprej je v 78. minuti na 5:0 povišal Blaž Vrhovec, piko na i pa je v 88. minuti po strelu z glavo z enajstih metrov postavil najboljši strelec vseh časov na slovenskih prvoligaških nogometnih igriščih - Brazilec Marcos Tavares.

Gorica bo v sredo, 18. aprila, v Krškem igrala zaostalo tekmo 19. kroga, v soboto, 21. aprila, pa se bo s to ekipo znova srečala na domačem igrišču v okviru 28. kroga. Mariborska ekipa se bo ta dan v gosteh pomerila z Aluminijem.