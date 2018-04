Olimpija tik pred zdajci ostala brez pomembnih točk

Poročilo s tekme Olimpija : Domžale

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Domžal so se v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Ljubljansko-domžalski obračun se je končal brez zmagovalca. To na eni strani pomeni, da so tako oboji spomladi še neporaženi, na drugi pa to pomeni konec niza zmag Domžalčanov. Če bi danes slavili, bi dobili že 12. tekmo zapovrstjo, takšen dosežek pa je doslej uspel le Olimpiji v prvi sezoni državnega prvenstva. Tako pa sta obe moštvi vpisali po točko, kar pomeni, da je razlika med tekmecema na prvem in tretjem mestu še naprej deset točk, ob tem, da imajo Domžale še tekmo v dobrem.

Olimpija je v sosedskem dvoboju hitro povedla, že v peti minuti je po podaji Dina Štigleca z leve strani z dobrih desetih metrov zadel Ricardo Alves in tako dosegel že svoj deveti gol sezone. Takoj zatem je na drugi strani moral posredovati Aljaž Ivačič po poskusu Zenija Husmanija.

Tudi v nadaljevanju so Domžalčani, ki so bili več pri žogi, nekajkrat prišli v ugoden položaj za strel, a so vsakokrat preveč oklevali s streli, tako da je domača obramba lahko posredovala. V 31. minuti so imeli izbranci Simona Rožmana priložnost za izenačenje, ko je po napaki Ivačiča, ki je izgubil žogo, do strela v kazenskem prostoru prišel Senijad Ibričić, a žogo poslal čez vrata, namesto v praktično prazno mrežo.

V 34. minuti so znova zagrozili tudi Ljubljančani, spet je bil v glavni vlogi Alves, ki je sprožil z več kot 25 metrov in zadel prečko domžalskih vrat. Malce pred koncem polčasa je z volejem malce z leve strani poskusil še Danijel Miškić, toda Ajdin Mulalić je bil dobro postavljen in je strel ustavil.

Domžale so prekinile niz kar enajstih zaporednih zmag. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Uvod drugega polčasa ni prinesel kakšnih večjih razburjenj, šele v 61. minuti je malce z leve iz bližine poskusil Abass Issah, a je bil Mulalić na mestu. V 75. minuti so prvič resneje v drugem polčasu Ivačiča ogrozili Domžalčani, po zaporednih kotih je dvakrat z glavo poskusil Shamar Nicholson, a se Ivačič ni pustil premagati. Ljubljanska mreža je ostala nedotaknjena tudi v 79. minuti po Ibričićevem prostem strelu malce z leve strani.

Ob domžalskem pritisku je Nicholson do strela prišel tudi v 85. minuti, a je žogo v kazenskem prostoru slabo zadel, tako da je precej zgrešil cilj. Domžale so se trudile priti do izenačujočega zadetka, večkrat poskrbele za nekaj živčnosti v domači obrambni vrsti, v 90. minuti pa so jo gosti tudi izigrale, povsem sam je pred Ivačiča prišel Dario Melnjak, izkazal pa se je Ivačič. V drugi minuti sodniškega dodatka pa so gosti vendarle izenačili, ob Mitchu Apauu je do strela z glavo prišel Lovro Bizjak in s svojim 11. golom v sezoni ekipi priigral točko.

Ljubljančani bodo v 28. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Celju, Domžalčani pa bodo gostili Velenjčane.

Olimpija : Domžale 1:1 (1:0)

Stadion Stožice, gledalcev 5000, sodniki: Balažič, Kovačič (oba Ljubljana) in Pospeh (Petrovče).



Strelca: 1:0 Alves (5.), 1:1 Bizjak (90.).



Olimpija: Ivačič, Štiglec, Zarifović, Uremović, Apau, Miškić, Tomić, Davidson, Alves (od 82. Kapun), Čanađija, Issah (od 86. Vombergar).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Husmani (od 83. Žužek), Hodžić (od 58. Nicholson), Vetrih (od 77. Franjić), Ibričić, Ibraimi, Bizjak.



Rumeni kartoni: Miškić, Davidson; Melnjak, Ibraimi, Ibričić.