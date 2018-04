Pavlin po stopinjah ''šefa'' Zahovića, Maribor brez reprezentanta

Zaostala tekma 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije

Ob 15. uri bosta na Gorenjskem zaostalo tekmo 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije odigrala Triglav in Maribor. Kranjčani se krčevito borijo za obstanek, v tem letu pa še niso dočakali zmage, medtem ko želijo vijolice z novo zmago dokazati, da so izplavale iz rezultatske krize. Če bi izkoristile vlogo favorita, bi se vodilni Olimpiji približale na sedem točk zaostanka.

Triglav nujno potrebuje točke, saj mu je zadnjeuvrščeni Ankaran tik za petami. Primorski brezdomci za izbranci Siniše Brkića, edinim klubom, ki letos v 1. SNL še ni okusil sladkosti zmage, zaostajajo le za dve točki. Bo zaostanek enak tudi po današnji tekmi, na kateri bodo gorenjski orli pričakali državne prvake iz Maribora?

Mariborčani so danes favoriti na gostovanju pri Triglavu, ki išče pot do prve zmage v letu 2018. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vijolice prihajajo brez edinega slovenskega članskega reprezentanta. Martin Milec si je na dvoboju s Celjem (3:2 v soboto) poškodoval stegensko mišico. Z igrišč bo odsoten vsaj dva, morda tudi tri tedne. ''Moramo biti na nivoju tekme proti Celju, ko smo bili moštveni in s kolektivno močjo jurišali proti vratom tekmecev,'' je izpostavil željo trener Maribora Darko Milanič, levi bočni branilec Mitja Viler pa dodaja, da so gostovanja v Kranju vedno zahtevna. ''Želimo se vrniti na stare tirnice. V Kranj gremo po nove tri točke,'' napoveduje Primorec.

Pavlin: Nov dogovor pomeni čast in zaupanje

Luka Zahović je strelec zadnjih štirih zadetkov za NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Maribor tako prihaja na Gorenjsko z novo energijo. Športni direktor Zlatko Zahović, ki mu je vodstvo kluba v ponedeljek ukinilo suspenz, zaradi kazni ne sme biti prisoten na kranjski tekmi. Suspenz NZS se mu izteče konec septembra, ko bo lahko ponovno brez ovir sodeloval s klubom, zlasti s tesnim sodelavcem Miranom Pavlinom.

Nekdanja soigralca iz izbrane vrste sodelujeta v mariborskem klubu. Pavlin, ki je preživel mladost v kraju Britof, ki leži v neposredni bližini Kranja, je pomočnik športnega direktorja. V torek je pogodbo s 14-kratnimi državnimi prvaki podaljšal do leta 2024 in šel po stopinjah svojega ''šefa'', ki je pogodbo s prav takšnim časovnim intervalom s klubom podpisal že pred časom. ''Nov dogovor pomeni čast in zaupanje. V klubu nasploh in v športnem delu smo izpolnili številne cilje, postavljali vedno višje mejnike, vedno pa je prostora za napredek. Motivov o razvoju vijol’čnega projekta nikdar ne zmanjka. Pred nami so novi izzivi in veselim se nadaljevanja sodelovanja pri sestavljanju uspešnega klubskega mozaika,'' je po podpisu za klubsko stran poudaril Pavlin.

Dvoboj med Triglavom in Mariborom se bo začel ob 15. uri.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 26 19 5 2 48:11 62 2. Domžale 25 16 4 5 57:20 52 3. Maribor 25 15 7 3 42:20 52 4. Rudar 25 12 4 9 36:31 40 5. Celje 25 10 6 9 42:35 36 6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31 7. Krško 24 7 5 12 30:41 26 8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21 9. Triglav 24 3 6 15 20:46 15 10. Ankaran 25 2 7 16 20:61 13