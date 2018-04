Bolj kot Zahović bi moralo klub skrbeti nekaj drugega #video

Anketa po umiku suspenza Zlatka Zahovića

''Upravni odbor NK Maribor je avtonomni organ. Njegova odločitev je takšna, kot je. Po svoje tudi razumljiva, saj vemo, kaj gospod Zahović klubu pomeni, po drugi strani pa tudi presenetljiva, saj se je pričakovalo vseeno drugačen odnos in malce drugačne ukrepe,'' je uvodoma dejal nekdanji predsednik Maribora Alojz Križman.

Je Zlatko Zahović torej nad klubom? ''Ne bi rekel, da je Zahović nad klubom. Zahović je klub. Je osebnost, ki je za nogomet v Mariboru ogromno naredila. Veliko je naredil s svojimi izkušnjami in znanjem in klubu zagotovo veliko pomeni. Spremembe na tej funkciji bi imele določena posledice. Kakšne, je zdaj težko reči?'' je nadaljeval Križman

Bolj kot Zahović ga skrbi katastrofalna igra slovenskega prvaka. ''Tudi ta zmaga nad Celjom ni bila prepričljiva. Če se bo to nadaljevalo, bo treba nekaj spremeniti. Ne gre se za vprašanje, ali Zahović da ali ne. Pristaši so zelo razočarani nad igro. In če se bo ta slaba igra nadaljevala, bo potrebno nekaj postoriti tudi znotraj kluba. Upravni odbor bi moral biti bistveno bolj pozoren na ta problem in ne toliko na status Zahovića.''

Bozgo: Maribor je bil že pred in bo tudi po Zahoviću

"To sem nekako pričakoval. Dokler bo blagajna polna, bo vse tako kot mora biti. Zdaj je situacija taka, kot mora biti in dokler bo tako, ne vidim težav. NK Maribor je bil pred Zahovićem in bo tudi po njem. Klub je večen. Zahović je le eden od zaposlenih. Dobro opravlja svoje delo," je bil kratek in jasen legendarni napadalec NK Maribor Kliton Bozgo.

Kaj pa o odločitvi NK Maribor pravi ulica?