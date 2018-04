Vijoličasti maček z devetimi življenji

Tesna vez med NK Maribor in Zlatkom Zahovićem

Vodstvo NK Maribor je v ponedeljek odpravilo suspenz Zlatku Zahoviću , nato pa se po skopem sporočilu za javnost zavilo v molk. Odločitve ne bo pojasnjevalo, kar je določeno presenečenje, ki pušča pomisleke o usklajenosti glasovanja upravnega odbora. Kakorkoli že, mariborski klub je po javnem ekscesu Zahovića , takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, stopil na njegovo stran in mu izrazil podporo. To se ni zgodilo prvič …

V preteklosti je Zlatko Zahović že izkusil nekaj kriznih trenutkov, ko se je spogledoval z odhodom iz mariborskega kluba. Prag Ljudskega vrta je prvič prestopil 20. julija 2007, nedolgo po tem, ko je prejel trenersko licenco Uefa Pro, a se raje odločil za delovne izzive športnega direktorja.

Djurovski je odšel, Zahović je ostal

Novembra 2007 je že napovedal odhod iz kluba, a je nato ostal pri NK Maribor. Foto: Matjaž Vertuš Ko je prišel v Maribor, so ga pričakale neurejene razmere. "Klub je bil v kritičnem stanju s slabimi napovedmi," je pozneje obujal spomine na leto 2007, ko se ni ustrašil nehvaležnih delovnih okoliščin. Zavihal je rokave in poprijel za delo. Prvi ukrep je bila menjava trenerja. Namesto Marijana Pušnika je pripeljal prijatelja Milka Djurovskega. Mariborčani so to sprejeli z mešanimi občutki. Ni jih bilo malo, ki se niso strinjali z menjavo.

Zahović je prevzel odgovornost in napovedal, da bodo o njegovi potezi največ povedali rezultati. Ker niso bili najboljši, vijolice so zdrsnile na sedmo mesto, se je Djurovskemu kmalu zatresel stolček. Po porazu proti Interblocku je nastopilo prvo krizno obdobje v direktorski karieri Zahovića. Navijači so bili tako nezadovoljni, da so obiskali slačilnico. Sledil je dolg pogovor z Zahovićem, ki je napovedal odhod. Mnogi so pričakovali, da se bosta poslovila oba, a je nato brez službe ostal le Makedonec. O usodi najboljšega strelca slovenske reprezentance je odločalo vodstvo kluba.

Upravni odbor mu ni zaprl vrat kluba, ampak izrazil podporo njegovemu delu in viziji. Zahović je takrat nevarno visel, a ostal in zaoral pot, ki je v nadaljevanju Maribor popeljala do prvovrstne nogometne senzacije in najbolj vzornega športnega kolektiva na sončni strani Alp.

Najvišji v vijoličasti piramidi uspešnosti

Darko Milanič ima sklenjeno pogodbo do leta 2021, Zahović pa do leta 2024. Foto: Twitter Na trenerski položaj je prišel Darko Milanič, sledilo je obdobje uspehov, ko so lovorike osvajali kot po tekočem traku, fenomen Maribora pa je počasi, a zanesljivo prestopal tudi meje in se predstavil Evropi. "Čutim zadovoljstvo, zadoščenje. Vse, kar si porabil in pretrpel, se ti takrat, ko se obrneš nazaj in vidiš, da je nekaj zraslo, poplača," je lani v intervjuju za Sportal izpostavil Zahović, ko se je za trenutek preselil v leto 2007 in se spomnil na povsem drugačne razmere, s katerimi je imel tedaj opravka pri mariborskem klubu.

Rezultati, lovorike, navijaška evforija, vedno več zaslužkov tako od prodaje igralcev kot tudi evropskih nagrad za odmevne nastope v ligi prvakov in evropski ligi ... Vse skupaj je Zahovića postavilo na vrh oseb, ki so jim v vijoličasti piramidi pripisovali največ zaslug za uspeh.

V srcih privržencev je postal ikona preporoda mariborskega kluba, ki je brez radodarnih mecenov splaval iz rdečih številk. Poslovni uspehi NK Maribor, zgrajeni na temeljih športnega direktorja, so se resda večkrat prepletali z javnimi ekscesi Zahovića, a mu to ni nikdar preprečevalo, da bi še naprej deloval v mariborskem klubu in si prizadeval za njegov boljši jutri. To se je izkazalo tudi v ponedeljek.

"Ni boga brez hudiča, ni Maribora brez Zahovića"

Navijači Maribora so Zahoviću vedno stali ob strani. Foto: Grega Valančič/Sportida Če je leta 2007 nevarno visel in zaradi skromnih rezultatov ni manjkalo veliko, da bi se njegovo sodelovanje z Mariborom, ki ga kot Mariborčan nosi globoko v srcu, končalo s hitrim in neslavnim odhodom, mu poznejši ekscesi niso mogli do živega. Vez zaupanja med vijolicami, zlasti navijači, in Zahovićem je ostala trdna.

Tako trdna, da je upravni odbor v treh tednih, ko si je po zdaj že znamenitem nastopu Zahovića na novinarski konferenci po srečanju med Mariborom in Krškim po oceni kluba dovolil nedopustne besede, spremenil mnenje in odpravil suspenz. Če bi bilo drugače, bi se mariborski klub znašel v nenavadnem položaju. Upravni odbor, v katerem prevladujejo sponzorji kluba, bi naletel na težavo, saj bi se vanj uperilo nezadovoljstvo navijačev, Zahovićevih gorečih podpornikov.

Koliko Zahović predstavlja mariborskemu klubu in kako bi bil izgubljen brez njega, zgovorno opisujejo dogodki izpred petih let, ko se je Zahović, nedolgo po tem, ko ga je zaradi ponudbe graškega Sturma nepričakovano zapustil Milanič, tik pred začetkom sezone odločil za odhod. To je storil na lastno pest, brez posvetovanja s klubom. Njegov odhod je sprožil čustven odziv navijačev.

Dolgoletni športni direktor NK Maribor v mestu ob Dravi uživa podporo tako med navijači kot tudi v vodstvu kluba. Foto: Matjaž Vertuš

"Mesto propada, Zlatko, ti si naša edina nada," se je v znamenje podpore že naslednji dan pojavil eden izmed transparentov. "Ni boga brez hudiča, ni Maribora brez Zahovića," je na južni tribuni Ljudskega vrta izstopal še en zelo pomenljiv napis. Tesna vez Viol in Zahovića je bila potrjena. Kmalu se je vrnil in nadaljeval delo. Mariborčani so si oddahnili, klub, bogatejši za svežo energijo in občutek zaupanja, pa je žel nove uspehe.

Po 23. septembru bo vse po starem

V Evropi v jesenskem delu zaradi kazni ni smel sedeti na klopi NK Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo kluba je vedno potegnilo z Zahovićevem, ko se je zaradi takšnih in drugačnih razlogov znašel sredi javne afere. Podobno je bilo v sporu med Zahovićem in Agimom Ibraimijem, ko je vodstvo kluba suspendiralo zdajšnjega člana Domžal, ki je javnosti predstavil burno komunikacijo med igralcem in športnim direktorjem prek SMS-sporočil. Ibraimiju ni preostalo nič drugega, kot da v Zahovićevi senci zapusti Maribor.

Tako je bilo tudi leta 2009, ko je NZS zaradi žaljenja sodnikov in delegatov na tekmi v Ajdovščini Zahovića suspendirala za tri mesece. Prvič, a ne zadnjič. Pozneje je poskrbel za neokusne incidente na tribunah v Ljubljani in Zavrču, Uefa ga je zaradi domnevnega napada na latvijskega sodnika Andrisa Treimanisa kaznovala za pol leta, a se je vodstvo zvesto postavilo na stran športnega direktorja.

Edini klubski suspenz je doživel pred tremi tedni, a je bil izrečen le začasno. Ko se je upravni odbor sestal v ponedeljek, je odpravil kazen, Zahović, ki je že pred časom pojasnil, da se novinarju EkipeSN ne namerava opravičiti, pa se bo lahko po 23. septembru spet v polni meri posvetil nogometnim izzivom.

Najboljši strelec slovenske reprezentance bo lahko konec septembra zaživel v nogometnem okolju. Foto: Guliver/Getty Images

Do takrat bo moral zaradi suspenza Nogometne zveze Slovenije nogometno dogajanje spremljati iz ozadja, zgolj posredno, saj na tekmah ne bo smel biti prisoten v uradnih vlogah. Pogodbo z mariborskim klubom ima sklenjeno do leta 2024, tako da se mu s klubom, ki domuje v Ljudskem vrtu, in katerega navijači ga naravnost obožujejo, obeta še dolgotrajno sodelovanje.