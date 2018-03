Javil se je Zahović: Opravičil se ne bom, ponujam svoj mandat

''Temu gospodu se nikoli v življenju ne mislim opravičiti. Ščitim svojo družino, jo imam rad,'' je v pogovoru za Večer dan po odmevni novinarski konferenci povedal Zlatko Zahović.

''Sprejel bom vse, kar bo klub rekel. Ni razloga za opravičilo. Svojo družino, ki mi je več kot NK Maribor, bom vedno ščitil. Besede, kot so tragedija, sožalje in spoštovanje, niso žaljive besede. So spoštljive," je nadaljeval.

''Za opravičilo ni teorije! Opravičil sem se, ko je bilo to treba, zdaj pa ni. Te tri besede so spoštovanje, ne žalitev. Če kdo želi razumeti drugače, pa naj tako razume,'' je še povedal športni direktor Maribora, pri katerem so se v klubu od njegovega ravnanja ogradili in ga v današnji izjavi za javnost obsodili.

"Predsednik me je poklical, mi rekel, da imam prav, ampak, da se moram opravičiti. Tega sporočila jaz ne razumem. Spoštujem pa ga. Rekel mi je, da je javno mnenje takšno. Vprašal sem ga, če je moj predsednik ali predsednik javnega mnenja,'' je še povedal Zahović, zaradi katerega so se danes sestali vodilni ljudje kluba na čelu s predsednikom Dragom Cotarjem.

Po enajstih letih je pričakoval drugače, ponuja svoj mandat

''Zbrali so se tisti, ki vodijo klub. Po enajstih letih bi pričakoval, da me povabijo zraven, tako pa sem dobil le klic. S klubom se ne želim kregati, ker sem viola. Tu sem doživel krasne stvari, predsedniku in upravnemu odboru dam na razpolago svoj mandat. Sprejel bom vsako odločitev. Če bo predsednik rekel, da moram iti, bom šel,'' je še povedal Zahović, ki ima pogodbo z Mariborom podpisano do leta 2024.

Z Mariborom je v enajstih letih osvojil številne lovorike in dosegel evropske uspehe. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Ljudski vrt je prišel avgusta leta 2007 in v nekaj manj kot enajstih letih osvojil sedem naslovov državnega in štiri naslove pokalnega prvaka. Maribor je v tem času dvakrat zaigral v ligi prvakov in trikrat v ligi Europa.

V klubu njegove usode za zdaj ne komentirajo

Cotar, prvi mož državnih prvakov, ki imajo po današnji zmagi Olimpije nad Ankaranom za prvim mestom s tekmo manj od Ljubljančanov že deset točk zaostanka, njegove nadaljnje usode za zdaj še ne želi komentirati.