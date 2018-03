Glede Zahovića so se javili tudi pri NZS: Pozivamo k medsebojnemu spoštovanju

Izjava za javnost NZS:

V jedro delovanja osrednje slovenske nogometne organizacije ne sodi le izključna skrb za razvoj in širjenje nogometa v Sloveniji. NZS se skozi svoj vpliv in doseg zaveda sporočil in zgledov, ki jih s svojim delovanjem prenaša v širše družbeno okolje, zato podobno držo pričakuje tudi od ostalih nogometnih deležnikov.



V luči tega in v povezavi z nedavnimi dogodki želi NZS poudariti, da je vsakršno delovanje, ki pomeni kršitev zapisanih pravil nedopustno, zato organizacija pri svojem delovanju in odločanju sledi pravilom in predpisom, ki so sprejeti in veljajo v našem okolju. Organi NZS delujejo neodvisno in strokovno, vodstvo NZS pa zaupa njihovim odločitvam, tako v licenčnih kot tudi v postopkih povezanih s tekmovanji pod okriljem NZS.



Prav tako pa želi Nogometna zveza Sloveniji poudariti, da je ne le v nogometnem svetu, ampak tudi širše, nedopustna vsakršna nepremišljena ali namerna reakcija, ki pomeni žalitev dostojanstva posameznikov in družbe, zato pozivamo k medosebnemu spoštovanju vseh akterjev nogometne igre od igralcev, sodnikov, trenerjev, klubskih funkcionarjev, novinarjev, navijačev, kot tudi širše.



Le z upoštevanjem pravil in uveljavljenih moralnih ter etičnih norm bomo skupaj z vsemi svojimi deležniki uspešno dosegali tisto, kar je cilj družbe in nogometa.