Nekoč so mu pravili jugoslovanski Saint-Tropez, tam so dopustovali največji svetovni zvezdniki, nato pa je Sveti Stefan začel toniti v pozabo. Še pred nekaj leti je kazalo, da so mu povrnili staro slavo, zdaj pa bo 65. rojstni dan dočakal zaprt.

Sveti Stefan, otoček ob črnogorski obali, na katerem so nekdanjo ribiško vasico preuredili v letovišče, je bil nekoč najprestižnejša destinacija na Jadranu.

Jugoslovanski Saint-Tropez

Rojstvo Svetega Stefana kot turistične destinacije naj bi bila zamisel Edvarda Kardelja, razkošno letovišče so po temeljiti prenovi vasi odprli leta 1960 in v drugi polovici 20. stoletja je bila to turistična destinacija slavnih in bogatih. Tam so počitnikovali Elizabeth Taylor in Richard Burton, pa Orson Welles, Sophia Loren, Carlo Ponti, Kirk Douglas, Sylvester Stallone, Ingemar Stenmark in princesa Margareta, sestra britanske kraljice Elizabete II.

Na jadranskem igrišču za slavne in bogate, ki so ga imenovali tudi jugoslovanski Saint-Tropez, so prirejali politične konference, Sveti Stefan pa je bil tudi prizorišče šahovske bitke med Bobbyjem Fischerjem in Borisom Spaskim.

Po razpadu Jugoslavije je Sveti Stefan počasi tonil v pozabo, apartmajev in sob v nekdanjih hišah ribičev niso več prenavljali, nato pa se je črnogorska vlada odločila, da letovišče da v najem. Kompleks so leta 2009 popolnoma renovirali in naslednje leto svečano odprli, letovišče je najelo podjetje Adriatic Properties, upravljanje hotela pa je prevzela prestižna hotelska veriga Aman.

Foto: Pexels

Plaže za vse ali le za hotelske goste?

Nekaj let se je zdelo, da si bo Sveti Stefan povrnil staro slavo, zaradi vrtoglavih cen so tam počitnikovali res le petični gostje, medtem pa je lokalno prebivalstvo z nelagodjem opazovalo, kaj se dogaja z njihovo obalo. Podjetje Adriatic Properties je namreč pri bližnji Kraljičini plaži, ki jo je prav tako najemalo, začelo gradnjo velikega hotela, kar je domačine nemalo razburilo. Prepričani so bili, da tako velik kompleks ne spada na tamkajšnjo obalo, dodatno pa jih je razbesnelo dejstvo, da sta tako Kraljičina plaža kot plaža pri Svetem Stefanu bili rezervirani le za hotelske goste, medtem ko "navadni smrtniki" tja niso imeli dostopa.

Ker od črnogorske vlade, ki jo je takrat vodil Zdravko Krivokapić, niso dobili zagotovila, da bodo plaže lahko ohranili kot ekskluzivne oziroma zaprte za širšo javnost, je veriga Aman ob začetku poletne sezone, maja 2021, hotel zaprla in tako ostaja vse do danes.

Po poročanju Deutsche Welle je spor, katerega vrednost znaša kar sto milijonov evrov, še vedno na arbitražnem sodišču v Londonu, konec julija so načrtovane sklepne besede.

Mestni svetnik v Budvi Đorđe Zenović je za Deutsche Welle dejal, da je že leta zaprti Sveti Stefan simbol brezupa, v katerem se je znašla Črna gora kot turistična destinacija. "Morda je bil prav trenutek, ko so ta naravni in kulturni biser dali v dolgoročni najem, začetek nazadovanja turističnega potenciala Budve in Črne gore," je dodal.

Foto: Pexels

Za Deutsche Welle je spregovoril tudi lokalni turistični strokovnjak Miško Rađenović in opozoril, da hotel "propada pred našimi očmi" in da bi konec arbitraže lahko dočakal v še slabšem stanju.

V zgodbo se je vpletel tudi teniški as Novak Đoković, ki se je leta 2014 na Svetem Stefanu poročil s svojo Jeleno. Februarja letos je izjavil, da bo skušal svoj vpliv izkoristiti za rešitev spora med črnogorsko vlado in najemnikom, a se vse od takrat nič ni premaknilo z mrtve točke.

Iz Črne gore sicer prav te dni poročajo o poraznih turističnih številkah v letošnji poletni sezoni.

