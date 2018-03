NZS kaznovala Zlatka Zahovića. Brez nogometa bo šest mesecev!

Nekdanji slovenski reprezentant Zlatko Zahović, ki je prejšnjo soboto z nastopom na novinarski konferenci po tekmi med Mariborom in Krškim dvignil veliko prahu, saj se je v pogovoru z novinarjem Ekipe24 dotaknil tudi tragedije v njegovi družini, je prejel kazen NZS. Krovna zveza ga je na dan, ko se bo slovenska nogometna reprezentanca pomerila v Celovcu z Avstrijo, na selektorskem stolčku pa bo debitiral Tomaž Kavčič, kaznovala s prepovedjo sodelovanja v nogometu vse do 23. septembra 2017.

NZS ni prvič kaznovala športnega direktorja NK Maribor. Pred devetimi leti je bil zaradi žalitev, uperjenih v sodnike in delegata srečanja med Primorjem in Mariborom, kaznovan s prepovedjo sodelovanja za tri mesece.

Mariborski klub, ki je med tednom začasno suspendiral Zahovića, še ni sprejel končne odločitve o tem, kakšna bo nadaljnja usoda in klubski status 47-letnega Mariborčana. Navijaška skupina Viole ne skriva podpore Zahoviću, o njegovi usodi pa bo odločil upravni odbor kluba, v katerem je devet članov. Prevladujejo predstavniki sponzorjev.

Mariborčani se bodo v soboto pomerili z graškim Sturmom. Foto: Vid Ponikvar Maribor v Prvi ligi Telekom Slovenije za vodilno Olimpijo, s katero se bo pomeril 31. marca v večnem derbiju, s tekmo manj zaostaja deset točk. Izbranci Darka Milaniča, ki v reprezentančnem premoru ne more računati na pomoč Martina Milca (članski reprezentant), Martina Kramariča in Jana Mlakarja (oba mlada reprezentanta), se bodo v soboto v prijateljskem dvoboju pomerili z graškim Sturmom. Dvoboj bo odigran v Gleinstättnu.

Disciplinski sodnik NZS se je izrekel o primeru Zahović

Zahović opravlja položaj športnega direktorja NK Maribor že od leta 2007. Foto: Matjaž Vertuš "Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je v skladu z določili 29/2. člena Disciplinskega pravilnika NZS, zoper športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića uvedel disciplinski postopek zaradi domnevnega nešportnega in neetičnega vedenja, saj naj bi na tiskovni konferenci po tekmi 24. kroga 1. SNL Maribor : Krško, ki je bila odigrana 17. 3. 2018 v Mariboru, po zastavljenem vprašanju novinarja, žalil njegovo dostojanstvo, s čimer je domnevno storil prekršek po 26a. členu Disciplinskega pravilnika NZS.

V izvedenem disciplinskem postopku je bilo na podlagi posnetka celotne novinarske konference nedvoumno ugotovljeno, da je športni direktor NK Maribor v odgovoru na novinarjevo vprašanje reagiral skrajno neprimerno, nedopustno in v nasprotju z vsemi etičnimi in športnimi normami oziroma načeli. Vključevanje novinarjeve osebne tragedije v argumentacijo odgovora na novinarjevo povsem legitimno vprašanje, sodi med najbolj nizkotne oblike verbalnega napada na osebno dostojanstvo posameznika in predstavlja skrajno neetično in obsojanja vredno dejanje.

Na podlagi navedenega in ob upoštevanju načela ničelne tolerance, ki mu pri presojanju vseh oblik napadov na človeško dostojanstvo sledi NZS, se na podlagi določil 9/2(7)., 24(1)., 29/2. in v povezavi s 26a/1. členom DP, športnemu direktorju NK Maribor Zlatku Zahoviću izreče kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na vseh uradnih tekmah za obdobje šestih mesecev od dneva izreka tega sklepa.

Upoštevajoč navedena dejstva glede ravnanja športnega direktorja NK Maribor, ki ni škodoval le ugledu kluba, katerega športni direktor je, ampak tudi ugledu celotne nogometne družine, disciplinski sodnik pri izreku kazni ni našel nobenih olajševalnih okoliščin."

Sporočilo NZS za javnost smo podali v celoti.