Zahović prišel po osebne stvari, Viole ga podpirajo

Suspendirani športni direktor NK Maribor

Kakšna bo usoda Zlatka Zahovića? Upravni odbor NK Maribor je v ponedeljek suspendiral športnega direktorja, ki si je po srečanju med Mariborom in Krškim (0:2) privoščil nedopusten način komunikacije z novinarjem. Zahović je v dopoldanskih urah prišel po osebne stvari in za časnik Večer potrdil, da se bo danes srečal s predsednikom kluba Dragom Cotarjem.

"Sprejel bom vse, kar bo sprejel klub,'' je Zlatko Zahović pojasnil, da se s klubom in njegovimi predstavniki ne želi prepirati. Zlasti v obdobju rezultatske krize in bližajočega se derbija v Ljubljani, ko želi ekipi omogočiti čim več miru. Začasno suspendirani športni direktor NK Maribor se je vrnil iz tujine, kamor se je umaknil po sobotnem incidentu, ki še vedno dviguje prah v Sloveniji.

Z NK Maribor se ne želi prepirati

Drago Cotar (desno) se bo danes pogovoril s suspendiranim športnim direktorjem. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji slovenski reprezentant, ki je vlogo športnega direktorja začel opravljati pred 11 leti, v tem obdobju pa spisal ogromno uspešnih zgodb, podkrepljenih z osvojenimi lovorikami in blagostanjem v klubski blagajni, se bo danes v Ljudskem vrtu srečal s predsednikom Dragom Cotarjem.

''S klubom in ljudmi v klubu se ne želim prepirati. Sprejel bom vse, kar bo sprejel klub. Spoštujem vse, kar bo rekel klub," je za časnik Večer dejal 47-letni Mariborčan.

''Preveč lepega je bilo v tem klubu, da bi se z ljudmi, ki jih zelo spoštujem, s katerimi sem enajst let delal, prepiral. Ni potrebe za vročo kri. Tega si ne želim," meni funkcionar, ki je pogodbeno vezan na mariborski klub do leta 2024.

Viole: Zahović je eden od nas

Najbolj nogometno mesto v Sloveniji, takšen sloves se je v zadnjih desetletjih oprijel Maribora, z nestrpnostjo pričakuje dokončno odločitev vodstva kluba. Upravni odbor je Zahovića, za katerega to v času opravljanja odgovornega mesta pri NK Maribor ni prvi javni eksces, začasno suspendiral. Veliko željo, da se nastali zaplet ne bi končal z odhodom enega izmed najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, so izrazili najbolj zvesti in bučni privrženci 14-kratnega slovenskega prvaka.

Na družbenem omrežju Facebook je navijaška skupina Viole objavila fotografijo Zahovića pred polno južno tribuno Ljudskega vrta. Suspendiranemu športnemu direktorju so izrazili podporo z napisom ''Eden od nas'', ki se ga je Zahović zelo razveselil. ''To mi ogromno pomeni, ker sem res eden od njih in vedno bom,'' je povedal za Večer.

Vztraja pri tem, da ni razloga za opravičilo

Če bo upravni odbor NK Maribor sklenil, da se mora Zahović umakniti, bo to upošteval. Foto: Matjaž Vertuš Enajst let po tem, ko je vstopil v pisarno Ljudskega vrta in se v zahtevnih razmerah lotil ambicioznega dela, je tako napočil trenutek, ko je prišel po osebne stvari. Pospravil jih je, zdaj pa čaka na odločitev klubskega vodstva.

Po njegovem mnenju je upravni odbor kluba, v katerem prevladujejo predstavniki sponzorjev, odločitev o suspenzu sprejel prehitro. Kar pa še ne pomeni, da je ne bo upošteval. ''Imamo čvrsto športno vez. Brez težav se bom umaknil, če bodo tako sklenili,'' je odločen Zahović.

Še vedno vztraja pri tem, da ni razloga za opravičilo novinarju EkipeSN Dejanu Mitroviću. ''Strinjam se, da omenjanje tragedije ni bila tema novinarske konference. Moj namen je bil izluščiti nekaj pozitivnega – da življenje ni enostavno, da se včasih, na žalost, zgodi nekaj, za kar sploh nisi kriv. To so preresne stvari, da jih človek ne bi jemal resno. Moje besede, tragedija, spoštovanje in sožalje, so to potrdile."

Ne razume, zakaj se v vsaki njegovi besedi išče sovražni govor

Olimpija je izkoristila rezultatske spodrsljaje Maribora in mu na lestvici pobegnila na +10. Kmalu se bosta pomerila v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida Dodal je še, da se je lanska tragedija v Mariboru dotaknila tudi njega. "Gospod novinar ve, da sem bil eden prvih, verjetno celo edini v klubu, ki mu je po dogodku izrekel sožalje, čeprav je zaradi svojega načina pisanja sprt z vsemi v klubu," je po poročanju časnika Večer poudaril Zahović, ki ima čisto vest in ne razume, zakaj se v vsaki njegovi besedi išče sovražni govor, afera.

''Tukaj je ni. Edina afera je, da je Maribor trenutno rezultatsko slab. Ko mi bo kdo pokazal, kaj je bilo v mojih besedah nesprejemljivega, se bom z veseljem opravičil. Čisto miren sem, pripravljen sem se soočiti s komerkoli," čaka na odločitev vodstva kluba, ki ga je v 11 letih delovanja povzdignil na tako visoko raven, da je postal najuspešnejši slovenski športni kolektiv.

Kdo bi si mislil, da se bo Maribor, ki je 6. decembra 2017 doma remiziral s četrtfinalistom lige prvakov Sevillo (1:1), le dobre tri mesece pozneje znašel sredi velike krize, v kateri bi lahko ostal brez sodelovanja z Zlatkom Zahovićem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po izjemnem jesenskem delu sezone, v katerem je nastopil v skupinskem delu lige prvakov in si napolnil klubsko blagajno, uvodni del Prve lige Telekom Slovenije pa končal na prvem mestu in postal jesenski prvak, se je mariborski klub nepričakovano znašel v krizi.

V spomladanskem delu je osvojil le pet od možnih 15 točk, zaostanek za Olimpijo pa s tekmo manj znaša kar deset točk. Po reprezentančnem premoru sledi ogromen izziv. Največja tekma, kar jo premore slovenski klubski nogomet, saj se bosta 31. marca v Stožicah v večnem derbiju pomerila Olimpija in Maribor. Takrat bo najverjetneje že jasna usoda, ki bo doletela Zahovića. Tako v mariborskem klubu kot tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, katere disciplinski sodnik pripravlja poročilo o morebitni kazni.