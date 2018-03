NZS proti Zahoviću sprožil disciplinski postopek

Izjava za javnost NZS:

Nogometna zveza Slovenije je uvedla disciplinski postopek zoper športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića. Razlog za uvedbo postopka je dogajanje na uradni novinarski konferenci po tekmi 1. SNL med Mariborom in Krškim, ki je bila odigrana v Mariboru, dne 17. 3. 2018.



Med hujše disciplinske prekrške uradnih oseb disciplinski pravilnik NZS uvršča nešportno in neetično vedenje (1. alineja 24. člena) in kakršnokoli spodbujanje ali razpihovanje rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega ali drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine (26a. člen DP NZS).



Z uvedbo disciplinskega postopka NZS sledi načelu ničelne tolerance do rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega in drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine, obenem pa se bo NZS še naprej zavzemala za spoštovanje v medsebojnih odnosih ter obsojala vsakršen napad na človeško dostojanstvo.



V skladu s svojimi pristojnostmi bo na podlagi prijave organov NZS o zadevi Zahović odločal disciplinski sodnik NZS.



Matjaž Krajnik

Tiskovni predstavnik NZS

Pri krovni slovenski nogometni organizaciji so se sicer z izjavo za javnost na to temo oglasili že včeraj.

O Zahoviću danes tudi upravni odbor NK Maribor

Po pisanju Večera naj bi se danes v Ljudskem vrtu na temo Zahovića še enkrat brez njegove prisotnosti (sestankovali so že včeraj) sestali tudi člani upravnega odbora mariborskega kluba. Po neuradnih informacijah naj bi do končne odločitve, ali bodo ukrepali zoper svojega športnega direktorja, počakali še nekaj dni.

Predsednik kluba Drago Cotar je sicer že v nedeljo dejal, da se do uradne objave morebitnih ukrepov v klubu ne bodo javljali.