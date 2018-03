Temna plat Zahovića, na katero se radi lepijo incidenti

Pestra zgodovina spornih dejanj Zlatka Zahovića

Ni prvič, ko se o Zlatku Zahoviću ne razpreda skozi prizmo nogometnih uspehov na igrišču ali vrhunskih sposobnostih sestavljanja igralske križanke. Primerov, ko je s svojimi potezami in izrečenimi besedami dvigoval prah, resnično ne manjka. Vse od znamenitega spora za Šmarno goro do zadnje novinarske konference NK Maribor, ki še vedno odmeva zaradi omembe novinarjeve družinske tragedije.

Ko se potegne črta nad nogometnim opusom Zlatka Zahovića, se hitro pride do spoznanja, da Slovenija tako kakovostnega igralca, ki bi znal uspešno kariero pretopiti v čudežne podvige, ki smo jim priče od začetka opravljanja vloge športnega direktorja v Mariboru, še ni imela. Skoraj vse, česar se dotakne ZZ Top, sposobni kadrovik, ki je tako povezan z vijolicami, da se ima lahko upravičeno za nogometnega očeta mariborske evropske uspešnice, se spremeni v zlato. To so prepoznali tako navijači, njegovo največje orožje, kot tudi vodstvo kluba.

Ne more iz svoje kože

S Slovenijo je nastopil in oral ledino na obeh velikih tekmovanjih. Foto: Reuters Nogometni posli zlasti v moderni gladiatorski dobi niti najmanj ne spominjajo na lahkotna opravila, ampak je potrebnih ogromno poslovne inteligence, premetenosti, trdnih živcev in zvijač, da dosežeš začrtane cilje. To je razburkano morje, v katerem se Zahović znajde odlično.

Občasno zaradi svojega egocentrizma resda zakuha škandal, ki nanj ne meče najlepše sence. Ne more iz svoje kože, ne nazadnje tudi zaradi tega ne, ker ga je klub vedno podpiral.

Upornik je bil že kot igralec. Dovolj je spomin na leto 1994, ko je zapustil reprezentanco, ker ga tedanji selektor dr. Zdenko Verdenik ni uvrstil v začetno enajsterico proti Italiji. Tiho pa noče biti niti kot športni direktor, ko si prizadeva, da prejme Maribor svoj del finančne pogače in (p)ostane zanimiv tujcem.

Skoraj ga ni genija, ki ga v življenju ne bi tepla katera izmed lastnosti, po kateri bistveno izstopa od povprečja, in ga je v družbi zaznamovala povsem drugače, kot bi si zaradi uspešnosti na osrednjem polju, v njegovem primeru je to nogomet, zaslužil. Zahović je poleg bogate nogometne zapuščine, ki v zadnjem desetletju spominja na vijoličasto pravljico, dvigoval prah s številnimi zapleti. Zaradi tega do njega v Sloveniji ne ostaja nihče ravnodušen. Ali ga obožujejo ali pa sovražijo.

Spor s Katancem razdelil Slovenijo

Ko se je leta 2002 sprl s selektorjem Srečkom Katancem, je predsednik NZS Rudi Zavrl podprl stratega iz Ljubljane. Najodmevnejši je bil vsekakor tisti, ki se je pripetil na tisoče kilometrov stran od Slovenije. V Južni Koreji, kjer je slovenska reprezentanca prebila led na največjem nogometnem tekmovanju, je prišlo do tako velikega spora, da je odmeval po vsem svetu. Ko sta se leta 2002 na različnih bregovih znašla uspešni selektor in najboljši nogometaš, obtoževanja pa so bila polna čustev in muhastih zamer, se je rodila zgodba, ki je Slovenijo razdelila na dva pola.

Krajšo sta potegnila oba. Oziroma vsi trije, če vzamemo v obzir še reprezentanco, ki je nanizala še dva poraza in brez osvojene točke zapustila prizorišče na zadnjem mestu. Selektor Srečko Katanec, na njegovo stran se je postavil tedanji predsednik krovne zveze Rudi Zavrl, se je kmalu poslovil, Zahović, ki jo je kmalu po sporni menjavi na srečanju s Španijo ucvrl na letališče in se vrnil v Evropo, pa je pozneje nadaljeval reprezentančno zgodbo. Pod vodstvom drugega selektorja. Žal se je obdobje najbolj pristne slovenske reprezentančne fantazije prekinilo, trenja med Ljubljano in Mariborom o prevladi v slovenskem nogometu so postajala vedno večja.

Pravljica se je začela s prihodom Milaniča

Prvi suspenz NZS si je prislužil leta 2009 na gostovanju v Ajdovščini. Foto: Vid Ponikvar Zahović se je na direktorski stolček mariborskega kluba usedel pred 11 leti. V začetku avgusta 2007 je prestopil prag Ljudskega vrta in začel projekt, ki je hitro obrodil sadove in prelevil NK Maribor v enega najuspešnejših pa tudi najbolj vzornih športnih kolektivov v tem delu Evrope. Začelo se ni najbolj obetavno, saj so razjarjeni navijači poskrbeli za hitri odhod njegovega prijatelja Milka Djurovskega. Zahović je ostal. V nasprotju z Makedoncem ni nikoli podal odstopne izjave. Čutil je, da lahko s svojim delom stori bistveno več in vrne Maribor na slovenski vrh. Ko je pripeljal dolgoletnega soigralca Darka Milaniča, se je začel mariborski ples lovorik, v Ljudskem vrtu, ki je kmalu zažarel v novejši, bistveno udobnejši podobi, se je igralo vedno več evropskih tekem.

Maribor je z redkimi izjemami postajal državni prvak. V času mogočne vijoličaste nadvlade sta se poleg vijolic z naslovom lahko posladkala le Koper (2010) in Olimpija (2016). Vse druge državne krone so krasile vitrine kluba, ki domuje na Mladinski ulici. Pod znamenito Kalvarijo.

Zahović je postal najbolj cenjen slovenski nogometni menedžer. Zgradil je evropski Maribor, a se občasno, tudi zaradi nepredvidljivega značaja in velike trme, zapletel v nekatere incidente, ki jih je javnost povezovala s strastjo do opojne kapljice.

Nespoštljiv do Čeferina v Stožicah

V Stožicah se je na večnih derbijih pogosto "zbadal" z Milenkom Ačimovićem. Foto: Vid Ponikvar Leta 2009 je Zahović zmerjal delivce pravice na gostovanju Maribora pri Primorju. Zmotil ga je rdeči karton, ki ga je prejel tedanji kapetan vijolic Zoran Pavlović. V Ajdovščini je z žaljivkami zasul tudi delegata srečanja in ga celo označil za komunistično svinjo. Nogometna zveza Slovenije ga je suspendirala za tri mesece.

Ko je sredi avgusta leta 2012 prišel v veselem stanju, tako ga je opisal takratni predsednik NZS, danes pa prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, na VIP-tribuno štadiona v Stožicah, je začel žaliti takratnega generalnega sekretarja NZS Aleša Zavrla. Nato so popustile zavore, tako da naj bi bil nespoštljiv in prostaški do sogovornikov. Mariborčani so pripravili protestno pismo, ki je začudilo Čeferina. Označil ga je za čisto izmišljotino.

''Mesto propada, Zlatko, ti si naša edina nada"

Zahović čuti veliko podporo Viol. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zadeva po burnem derbiju se je počasi polegla, Maribor je še naprej kraljeval na prvoligaškem prizorišču, nato pa je Zahović naslednje poletje šokiral z odločitvijo, da ima dovolj. Utrujenost, pomanjkanje energije, počitek … Dokaj skrivnostno in hitro se je umaknil na morje. Številni so v tem prepoznali le preverjanje zaupanja. Koliko še Mariborčani stojijo za njegovo vizijo delovanja kluba, ki ga je nenapovedano pred tem zapustil dolgoletni trener Milanič?

Odziv navijačev mu je pritrjeval, da bi vijolice težko sprejele njegov odhod. ''Mesto propada, Zlatko, ti si naša edina nada,'' se je v znamenje podpore pojavil eden izmed transparentov. ''Ni boga brez hudiča, ni Maribora brez Zahovića,'' se je našel na južni tribuni Ljudskega vrta še eden zelo pomenljiv. Tesna vez Viol in Zahovića je bila potrjena. Kmalu se je vrnil in nadaljeval delo. Mariborčani so si oddahnili, klub pa je žel nove uspehe.

Zavrč trdil eno, Zahović drugo Na gostovanju v Zavrču naj bi bil poln pripomb na račun Haložanov. Foto: Grega Valančič/Sportida Dve leti pozneje se je Zahović znašel sredi škandala, ki naj bi ga v vinjenem stanju zakuhal v Zavrču. Maribor je, presenetljivo, izgubil na gostovanju pri palčku iz Haloz, športni direktor pa je na tribuni za častne goste, takrat štadiona v Zavrču še ni krasila velika tribuna, bruhal ogenj z žaljivkami. ''Smrdite kot ribe, smrdite kot meso, a niste ne eno ne drugo,'' je ena izmed izjav, ki so mu jo očitali Haložani. Mariborčani so trdili drugače. ''Če ne bi bilo žalostno, bi bilo smešno,'' se je Zahović obrnil javnosti v sporočilu za javnost, kjer je zapisal, da so to le laži in podtikanja.

Po neprimernem odzivu se je posul s pepelom

Agim Ibraimi je leta 2016 po sporu s športnim direktorjem zapustil Maribor. Foto: Urban Urbanc/Sportida Leta 2016 je Slovenijo pretresla velika nogometna afera. Ko je slovenski časnik EkipaSN v začetku aprila razkril vsebino SMS-sporočil med Agimom Ibraimijem in Zahovićem, je spravil športnega direktorja v skrajno slabo luč. Zahovićeva sporočila so bila polna žaljivk. Dotaknile so se njegove veroizpovedi, mame, naroda. Makedonec je bil pred tem suspendiran in izgnan iz karantene, ker je športnemu direktorju, ki ga je mnogo let doživljal kot nogometnega očeta, očital, da ni zaščitil soigralcev, po obisku navijačev na treningu. Takrat jo je skupil Amir Dervišević.

Ibraimi ni več nikoli zaigral na NK Maribor, Zahović pa je stopil pred sedmo silo in se posul s pepelom. ''Moj odziv je bil grozen in neprimeren. Nikakor nisem ponosen nanj in se vsem prizadetim globoko opravičujem. To je glavno, kar moram kot človek narediti,'' je obžaloval nastali zaplet, za katerega je Ibraimi poskrbel, da ga je spremljala kar vsa Slovenija.

Prišel namesto Milaniča in zakuhal nov škandal

Pred kratkim je sodelovanje s trenerjem Darkom Milaničem, ki mu ni mogel pomagati v skupinskem delu lige prvakov, podaljšal do leta 2021. Foto: Twitter Leto dni pozneje, ko so se Mariboru odprla vrata veličastne lige prvakov in se je Evropa znova čudila vijoličastemu fenomenu, je trener Milanič na največjih tekmah ostal brez tesnega sodelavca. Zahović je na največjih tekmah vedno delal družbo strokovnemu vodstvu NK Maribor, tokrat pa je moral srečanja spremljati s tribun, saj ga je doletel sedemmesečni suspenz Evropske nogometne zveze. O tem, zakaj si je prislužil kazen in zakaj je po tekmi z islandskim prvakom Hafnarfjödurjem napadel latvijskega sodnika Andrisa Treimanisa, ni želel razpredati.

Ko je obnovil stike z novinarji, ko je izostal njegov medijski molk, ki je po nespretnem zapletu z Ibraimijem trajal kar nekaj časa, je znova postal reden gost intervjujev. Pojavljal pa se je tudi na novinarskih konferencah. Po bolečem porazu s Krškim le mesec za tem, ko se mu je iztekel suspenz za evropske tekme, je želel zaščititi trenerja in igralce. Odločil se je, da se bo za mikrofonom znašel sam. Nato pa se je zgodilo, kar se je zgodilo.

Zdaj je na potezi vodstvo kluba. Še vedno, ko so se dogajali Zahovićevi ekscesi, se je postavilo na stran športnega direktorja. Foto: Matjaž Vertuš

V njegovih izjavah je bilo razbrati ogromno podporo nogometašem v vijoličastih dresih, zlasti pa trenerju Milaniču. O tem, da bi se mu majal stolček, sploh noče slišati. Ko pa ga je s tira vrglo vprašanje novinarja Ekipa24 Dejana Mitrovića o (za Maribor) skromnem obisku srečanj, je v njem počilo. Izrekel je tisto, kar je za nedopustno označil tudi njegov klub. Zahović je dan pozneje sporočil, da ne razmišlja o opravičilu. O njegovi usodi bo zdaj odločalo klubsko vodstvo.