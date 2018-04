Brezdomci niso več na dnu

Poročilo s tekme Rudar : Ankaran

Velenjski tabor je danes proti Ankaranu iztržil le poraz, pa čeprav je imel vsaj v prvem polčasu pobudo na igrišču in posest žoge. Četa trenerja Marijana Pušnika je sicer ostala na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Na drugi strani domači niso znali izkoristiti dejstva, da so Primorci, ki so se po dolgem času znebili zadnjega mesta na lestvici, v Velenje prišli oslabljeni, saj so nogometaši Vlada Badžima pogrešali tri kaznovane nogometaše. Žanu Humarju in Vedranu Gercu se je na tribuni pridružil še Aristoteles Romero.

Po nekaj poskusih na obeh straneh, kjer je igralcem na stadionu Ob jezeru nagajalo tudi razmočeno igrišče, so prvi povedli domači. V vodstvo jih je popeljal Dominik Radić, ki je s približno desetih metrov po podaji Leona Črnčiča z leve v osmi minuti lepo streljal pod prečko. Zgolj tri minute kasneje je bila pred golom Ankarana znova gneča, a do zaključnega strela domači niso prišli.

Že v 25. minuti se je pri eni od akcij poškodoval Črnčič, ki ga je tri minute kasneje zamenjal Vlatko Šimunac. V 32. minuti so gostje izenačili. Erik Gliha je bil v vlogi podajalca, Tim Vodeb pa je bil uspešen z glavo. Rudarju se je zgodnja menjava obrestovala. Že v 33. minuti je po podaji Davida Kašnika zadel prav Šimunac in domače spet popeljal v vodstvo.

Ankaran v drugem polčasu do preobrata

Drugi polčas so bolje začeli Ankarančani, ki so preko Felipeja Santosa v 53. minuti izenačili na 2:2. Podajo na glavo Brazilcu je sprožil Gliha, Santos pa je brez težav matiral Primoža Bužana. Izenačen izid je gostitelje uspaval, tako da so gostje izkoristili priložnost, ki se je v 83. minuti ponudila Raoulu Juniorju Delgadu.

Že tri minute pred tem je bil Francoz prehiter za domačo obrambo, ki ga je sicer ujela v prepovedanem položaju, v 83. minuti pa je poskrbel za veselje Primorcev. Domači se sicer niso predali, v 88. minuti je imel lep poskus Anže Pišek, ki pa je s prostega strela s kakih 20 metrov meril previsoko.

Velenjčani bodo v 27. krogu v nedeljo gostovali v Kranju, Ankarančani pa v Kidričevem.

Rudar : Ankaran 2:3 (2:1)

Štadion Ob jezeru, sodniki: Obrenović, Kasapović (oba Ljubljana) in Švarc (Ivančna Gorica).



Strelci: 1:0 Radić (8.), 1:1 Vodeb (32.), 2:1 Šimunac (33.), 2:2 Santos (53.), 2:3 Delgado (83.).



Rudar: Pridigar, Pišek, Kašnik, Tomašević, Pušaver, Bijol, Parfitt-Williams, Novak (od 61. Bolha), Črnčič (od 28. Šimunac), Šehić (od 74. Tučić), Radić.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Soldo, Badžim, Mate, Nkama, Suljić, Delgado, Vodeb, Santos (od 90. Bišević), Furjan (od 46. Pahor).



Rumeni karton: Šehić, Parfitt-Williams, Bijol; Nkama, Badžim, Vodeb.