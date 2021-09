Za uvod bo vroče v Novem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Portovalu se bosta pomerili Krka in Ilirija.

Na Portovalu se bosta pomerili Krka in Ilirija. Foto: Vid Ponikvar

V 2. SNL bodo dejavni tudi med reprezentančnim premorom. Drugoligaši bodo odigrali tekme šestega kroga. Že danes se bosta v Novem mestu pomerili Krka in Ilirija. Nafta bo v soboto gostila vodilni Triglav, krog pa bo sklenjen v nedeljo z obračunoma med Rogaško in Fužinarjem ter Beltinci in Brežicami.