Mura po vrnitvi na igrišče vknjižila zanesljivo zmago

Slovenski prvak Mura in Radomlje sta aktivna tudi med reprezentančnim premorom, saj pravkar igrata zadnja tretjino 15. avgusta prekinjenega dvoboja 5. kroga 1. SNL. Močan naliv je takrat poskrbel, da igrišče ni dovolilo dokončanja srečanja, tekmeca pa sta se v boj podala z izidom 2:2. V zadnje pol ure igre so nato prevladovali domači, zabili še dvakrat in vknjižili drugo zmago v sezoni.

Prva ura obračuna na Fazaneriji ni razočarala, videli smo kar štiri zadetke, gostje pa so dvakrat povedli. Prvič že v uvodni minuti, po golu Ivana Šarića. Po asistenci Amadeja Maroše je izenačil Mitja Lotrič, a so gostje ob pomoči Saše Varge znova vodili. Tik pred odmorom je novo prednost rumeno-črnih izničil že omenjeni Maroša, ki pa je v nadaljevanju zapravil najstrožjo kazen. Srečanje je bilo nato v 60. minuti zaradi naliva prekinjeno in se je Murski Soboti nadaljevalo danes ob 17. uri.

V nadaljevanju srečanja je že kar takoj zablestel prišlek v "čarno-bejlo" jato Nardin Mulahusejnović in v 75. minuti poskrbel za prvo vodstvo domačih na celotnem srečanju. V 82. minuti je nato prednost domačih še povišal Mihael Klepač. Rezultat se nato do konca tekme ni več spremenil in Mura je prišla do druge prvenstvene zmage v sezoni s katero se je odlepila z dna lestvice.

Poročilo s tekme:

1. SNL, zaostala tekma 5. kroga Petek, 3. september:

Mura : Radomlje 4:2 (2:2) *Tekma se je nadaljevala od 60. minute.

Lotrič 13., Maroša 45., Mulahusejnović 75., Klepač 82.; Šarić 1., Varga 34.

Amadej Maroša (Mura) je v 50. minuti zapravil enajstmetrovko.

Poročilo s tekme.