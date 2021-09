Sanjski debi Muahusejnovića za drugo zmago Mure

Nogometaši Mure so v zaostali tekmi 5. kroga Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje s 4:2 (2:2). Zaradi nevihte, močnega dežja in vetra na stadionu Fazanerija v Murski Soboti so 15. avgusta po slabi uri igre prekinili tekmo. Danes je ta dobila epilog, v dobre pol ure so boljši in odločnejši Sobočani dosegli dva zadetka. Mura je tako prišla do druge zmage v sezoni in je skočila na peto mesto, Radomlje pa so po četrtem porazu predzadnje.