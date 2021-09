Kolobarić zapušča Domžale

Kolobarić je med slovensko nogometno elito na 41 tekmah dosegel 14 golov. Do prvega nastopa v rumenem je mladi napadalec prišel 30. marca 2019 na domači tekmi z Olimpijo, zadnjič je zaigral 20. julija, ko je v domačem Športnem parku gostovala finska Honka. Številnim odličnim predstavam, ki so ga tudi uvrstile v idealno enajsterico pretekle ligaške sezone, je Kolobarić pripisal še nastop v mladinski ligi prvakov. Elitno tekmovanje je v sezoni 2019/20 izkoristil za dvoboj z vrstniki Viitorula in Porta.

"Vsem igralcem, trenerjem in ostalim ljudem v klubu bi se rad zahvalil za vsakodnevno podporo. V Domžalah sem se od prvega dneva dalje počutil odlično in v petih letih doživel ogromno lepega. Trdo sem garal in potrpežljivo čakal na priložnost, ko mi je pa trener izkazal zaupanje, sem to zgrabil z obema rokama. Cenim vsako minuto, ki sem jo preživel v dresu Domžal. Hkrati sem zelo vesel, saj smo v lanski sezoni z Domžalami uspeli priti v Evropo, sedaj že bivšim soigralcem pa je tej poti šlo zelo dobro. Moštvo bom še naprej skrbno spremljal," je po odhodu iz Domžal dejal reprezentant Slovenije do 21 let.

"Glede prestopa lahko povem, da Belorusija predstavlja novo poglavje tako na življenjski kot nogometni poti. Šahtar je klub, ki ima jasne ambicije in kvalitetno zasedbo. Po zaslugi uspešne sezone v Domžalah sem želel narediti korak naprej in to mi je uspelo. Vsem v Domžalah iskrena hvala in srečno v novi sezoni," je še dodal Kolobarić.

Preberite še: